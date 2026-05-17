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“Nunca me verão de vermelho” – Lenda do Chelsea descarta transferência para o Manchester United após tomar uma decisão importante sobre o futuro
Uma carreira lendária chega ao fim
Bright chegou ao Chelsea vinda do Doncaster Belles em 2014 e, desde então, tornou-se uma peça fundamental no domínio do clube, acumulando 314 partidas e ajudando a equipe a conquistar a incrível marca de oito títulos da Superliga Feminina, seis Copas da Inglaterra e quatro Copas da Liga.
Seu impacto tem sido igualmente significativo no cenário internacional, com 88 partidas pela seleção inglesa e um papel fundamental na conquista da Euro 2022 em casa. Tendo se afastado da seleção no verão passado, Bright decidiu agora pendurar as chuteiras de vez, priorizando um novo começo fora dos gramados em vez de uma transferência para um rival nacional.
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Bright desmente rumores sobre o United
No entanto, apesar das fortes especulações de que Bright poderia estar prestes a dar uma transferência sensacional para o Manchester United após o término de seu contrato com o Chelsea, a experiente zagueira descartou completamente essa possibilidade. A jogadora de 32 anos, que passou mais de uma década em Kingsmeadow, deixou claro que sua lealdade ao Blues continua absoluta enquanto se prepara para o próximo capítulo de sua carreira.
Em declarações durante o Women's Football Awards, Bright abordou as notícias de que estaria considerando uma transferência para os Red Devils. Ela disse ao Daily Star Sport: "Não, sinceramente, vocês nunca vão me ver de vermelho – não fica bem. O Chelsea é o único time que eu represento. Faz parte do jogo, as especulações, a imprensa divulga coisas com base em rumores, mas minha decisão já estava tomada. Eu sabia que estava me aposentando."
Nova função em Stamford Bridge confirmada
Embora os torcedores não vejam mais Bright na WSL, ela não está se afastando totalmente do Chelsea. O clube confirmou que sua lendária zagueira permanecerá no centro da organização, assumindo uma função oficial como embaixadora do clube, ao mesmo tempo em que continua seu trabalho como curadora da Fundação Chelsea.
Refletindo sobre sua transição, Bright disse: “Vou continuar como embaixadora do clube, então ainda estarei representando o Chelsea. Vou trabalhar com a equipe feminina, ir aos jogos, trabalhar com patrocinadores e, obviamente, continuar atuando na fundação. Isso significa que poderei me envolver mais, já que era difícil fazer tudo isso enquanto jogava, mas agora tenho mais tempo para me dedicar a isso. É um capítulo realmente empolgante.”
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Reflexões sobre a vida após o futebol
Após anos de competição intensa no mais alto nível, Bright está ansiosa por um descanso muito necessário antes de mergulhar em suas novas responsabilidades. A vencedora do triplo nacional explicou que finalmente pode aproveitar os prazeres da vida que a agenda do futebol profissional muitas vezes impede, como férias prolongadas com a família e um descanso de verdade.
Bright acrescentou: “Tem sido bom, acabei de tirar um tempo para relaxar, aproveitar a vida e desligar um pouco. Ainda tem muita coisa rolando, e me sinto mais ocupada do que antes! É muito bom estar de volta em casa com a família. Vou tirar o verão de folga para aproveitar um tempo com a família e tirar férias que não consigo tirar há três anos, então vou fazer isso primeiro e depois estou super animada para voltar a trabalhar com o Chelsea.”