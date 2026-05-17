No entanto, apesar das fortes especulações de que Bright poderia estar prestes a dar uma transferência sensacional para o Manchester United após o término de seu contrato com o Chelsea, a experiente zagueira descartou completamente essa possibilidade. A jogadora de 32 anos, que passou mais de uma década em Kingsmeadow, deixou claro que sua lealdade ao Blues continua absoluta enquanto se prepara para o próximo capítulo de sua carreira.

Em declarações durante o Women's Football Awards, Bright abordou as notícias de que estaria considerando uma transferência para os Red Devils. Ela disse ao Daily Star Sport: "Não, sinceramente, vocês nunca vão me ver de vermelho – não fica bem. O Chelsea é o único time que eu represento. Faz parte do jogo, as especulações, a imprensa divulga coisas com base em rumores, mas minha decisão já estava tomada. Eu sabia que estava me aposentando."