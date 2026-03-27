O ex-técnico dos Reds, em entrevista ao "The Anfield Wrap", ficou especialmente impressionado com a trajetória do egípcio.
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"Nunca imaginei que algo assim fosse possível": Jürgen Klopp quebra o silêncio após a saída de Mohamed Salah do Liverpool
"De onde ele veio, o que passou e o que nos deu – é incrível. Quando se trabalha com ele, o panorama geral é simplesmente absurdo, números incomparáveis”, disse Klopp, referindo-se aos inúmeros recordes de Salah, que, entre outras coisas, é o maior artilheiro do LFC na Premier League. “Talvez estejamos aqui daqui a dez anos e talvez Ekitike bata o recorde dele, mas isso vai ser difícil.”
Quando Salah se transferiu da AS Roma para Anfield em 2017, dois anos após a posse de Klopp, por 42 milhões de euros, nem mesmo o técnico de sucesso esperava que ele se tornasse o terceiro maior artilheiro da história do Liverpool. “Foi uma alegria, um desafio, trabalho árduo de ambos os lados e um resultado incrível”, explicou o diretor de futebol global da Red Bull, e enfatizou: “Eu não poderia imaginar que algo assim fosse possível — os números que ele apresenta, as atuações, algumas das quais certamente permanecerão insuperáveis.”
Klopp, que conquistou com Salah, entre outros títulos, um campeonato e a Liga dos Campeões, acrescentou: “Já estou olhando para trás e mal consigo acreditar como algo assim foi possível. Os gols que ele marcou, a consistência que demonstrou, a vontade e a ambição de sempre crescer.”
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Mo Salah ocupa o terceiro lugar entre os maiores artilheiros do Liverpool
No total, Salah marcou 255 gols e deu 112 assistências em 435 partidas com a camisa dos Reds. Já não será possível alcançar o segundo lugar (Roger Hunt, 280 gols) nem o primeiro (Ian Rush, 339 gols) no ranking histórico de artilheiros. Especialmente porque, nos últimos tempos, nem tudo correu conforme o planejado. Foi só em abril do ano passado que ele renovou seu contrato por mais dois anos, até 2027, após negociações difíceis.
Na temporada atual, Salah tem tido dificuldades para mostrar seu melhor desempenho e soma relativamente poucas participações em gols na liga: apenas onze. Ele contribuiu com mais oito nas competições de copa. Mas também o Liverpool não está atendendo às expectativas como atual campeão e, atualmente em quinto lugar na tabela, corre o risco de perder a classificação para a Liga dos Campeões.
Salah: "Um dos grandes nomes vai deixar o clube no verão"
"Espero que ele consiga ter sucesso no restante da temporada — embora eu saiba que Mo só conseguirá isso se vocês vencerem os jogos e ele marcar gols", disse Klopp, acrescentando: "Um dos grandes nomes vai deixar o clube no verão — vamos ver onde ele vai parar."
Salah celebrará sua despedida em Anfield no dia 24 de maio, na última rodada da temporada da Premier League, conforme o próprio jogador de 33 anos anunciou na terça-feira. Seu futuro, por enquanto, ainda é incerto. Há rumores de interesse principalmente da Arábia Saudita e da MLS.
Mohamed Salah: Dados de desempenho e estatísticas nesta temporada
Jogos 34 Minutos em campo 2685 Gols 10 Assistências 9