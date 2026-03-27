"Nunca imaginei que algo assim fosse possível": Jürgen Klopp quebra o silêncio após a saída de Mohamed Salah do Liverpool

"De onde ele veio, o que passou e o que nos deu – é incrível. Quando se trabalha com ele, o panorama geral é simplesmente absurdo, números incomparáveis”, disse Klopp, referindo-se aos inúmeros recordes de Salah, que, entre outras coisas, é o maior artilheiro do LFC na Premier League. “Talvez estejamos aqui daqui a dez anos e talvez Ekitike bata o recorde dele, mas isso vai ser difícil.”

Quando Salah se transferiu da AS Roma para Anfield em 2017, dois anos após a posse de Klopp, por 42 milhões de euros, nem mesmo o técnico de sucesso esperava que ele se tornasse o terceiro maior artilheiro da história do Liverpool. “Foi uma alegria, um desafio, trabalho árduo de ambos os lados e um resultado incrível”, explicou o diretor de futebol global da Red Bull, e enfatizou: “Eu não poderia imaginar que algo assim fosse possível — os números que ele apresenta, as atuações, algumas das quais certamente permanecerão insuperáveis.”

Klopp, que conquistou com Salah, entre outros títulos, um campeonato e a Liga dos Campeões, acrescentou: “Já estou olhando para trás e mal consigo acreditar como algo assim foi possível. Os gols que ele marcou, a consistência que demonstrou, a vontade e a ambição de sempre crescer.”