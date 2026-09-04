O vice-capitão do AS Monaco, Eric Dier, falou com a imprensa antes do próximo confronto do clube pela Ligue 1 contra o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes. O defensor inglês foi titular nas quatro partidas competitivas nesta temporada, contribuindo para quatro vitórias consecutivas ao lado do companheiro de zaga Sadibou Sane.

Apesar dos resultados recentes do PSG na liga, Dier descartou as sugestões de que o campeão esteja vulnerável e ressaltou que o respeito do Monaco pelo adversário segue inalterado.

"Sinceramente, não acho que exista um bom momento para enfrentar um time como o Paris Saint-Germain", afirmou Dier. "Estamos falando do melhor time do mundo nos últimos dois anos, cheio de jogadores de nível mundial e comandado por um dos melhores técnicos do planeta."