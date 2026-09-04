Jonathan Moscrop
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'Nunca há uma hora boa!' - Eric Dier faz admissão sincera sobre o PSG antes de duelo com o Monaco
Dier se prepara para o desafio contra o PSG
O vice-capitão do AS Monaco, Eric Dier, falou com a imprensa antes do próximo confronto do clube pela Ligue 1 contra o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes. O defensor inglês foi titular nas quatro partidas competitivas nesta temporada, contribuindo para quatro vitórias consecutivas ao lado do companheiro de zaga Sadibou Sane.
Apesar dos resultados recentes do PSG na liga, Dier descartou as sugestões de que o campeão esteja vulnerável e ressaltou que o respeito do Monaco pelo adversário segue inalterado.
"Sinceramente, não acho que exista um bom momento para enfrentar um time como o Paris Saint-Germain", afirmou Dier. "Estamos falando do melhor time do mundo nos últimos dois anos, cheio de jogadores de nível mundial e comandado por um dos melhores técnicos do planeta."
- Getty Images Sport
Foco tático para sistema híbrido
Dier destacou os ajustes táticos necessários para conter a estrutura ofensiva fluida do PSG. O zagueiro enfatizou que a comunicação em toda a linha defensiva será vital ao marcar adversários móveis que circulam entre as linhas.
O Monaco chega para o confronto após uma impressionante vitória por 2 a 0 sobre o Olympique de Marseille, o que dá grande impulso ao elenco.
"Eles têm muita movimentação dentro do sistema híbrido deles", explicou Dier. "Para nós, trata-se principalmente de administrar esses movimentos constantes e nos comunicarmos bem para lidar com isso juntos."
Elogios ao técnico Filipe Luis
Dier demonstrou enorme satisfação com o técnico Filipe Luis, elogiando seus princípios táticos e seu estilo de gestão próximo do grupo. O defensor destacou o quanto gosta de aprender diariamente com o treinador brasileiro no campo de treinamento.
Os métodos de Filipe Luis rapidamente encontraram eco no vestiário, gerando resultados positivos neste início de temporada.
"Eu realmente gosto de trabalhar com ele todos os dias", revelou Dier. "Aprender seus princípios nos treinamentos, aplicá-los e observar como ele gerencia o grupo é realmente fascinante. Também gosto do fato de ele se envolver nas sessões em campo, e gosto da forma como jogamos sob seu comando."
- AFP
Assumindo a liderança como vice-capitã
Dier assumiu responsabilidade extra nesta temporada após ser nomeado vice-capitão do Monaco. O jogador de 30 anos se orgulha de orientar companheiros de equipe mais jovens, incluindo Sane e o atacante Paris Brunner, oferecendo conselhos e estabelecendo padrões nos treinamentos diários.
O Monaco busca manter seu início perfeito de campanha ao seguir para a capital para seu maior teste até agora.
"É uma honra e um privilégio ter essa responsabilidade", concluiu Dier. "Você precisa levar isso a sério e fazer o que é esperado: estar lá pela equipe, ajudar os jogadores individual e coletivamente."
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