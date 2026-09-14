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Donny Afroni

Traduzido por

'Nunca fui o escolhido' - estrela do PSG, Ousmane Dembele, 'rebate' atacante do Real Madrid, Kylian Mbappe, em debate acirrado sobre a Bola de Ouro

O. Dembele
PSG
K. Mbappe
Campeonato Francês

Ousmane Dembele deu uma resposta direta às recentes declarações de Kylian Mbappe sobre os respectivos caminhos de carreira e posição no futebol. Depois da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Brest, o ponta abordou a narrativa de ser "o escolhido" de uma forma que sugere uma rivalidade crescente por prêmios individuais.

  • Dembélé rejeita o rótulo de 'Escolhido'

    Dembélé deixou claro que não se vê como um superastro naturalmente predestinado, em contraste direto com declarações recentes feitas por seu amigo próximo e companheiro de seleção Kylian Mbappe. Falando após a vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Brest, na noite de domingo, o atual vencedor da Bola de Ouro insistiu que seu caminho até o topo do futebol mundial foi pavimentado com trabalho duro, e não com destino.

    Em entrevista à Ligue 1+, Dembélé fez uma avaliação sincera de sua trajetória e afirmou: "Sempre estive no fundo da sala, trabalhando duro. Ao longo da minha carreira, não disse uma palavra, trabalhei incrivelmente duro. Como eu disse, nunca fui o escolhido, mas trabalhei duro, e no ano passado fui recompensado com um ano fantástico no Paris Saint-Germain. E neste ano, vamos ver como vai ser, sem pressão, só levando numa boa."

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  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mbappé prepara o cenário para debate

    O contexto das declarações de Dembele vem de uma entrevista reveladora dada por Mbappe à France Football, publicada apenas um dia antes. Nessa conversa, o atacante do Real Madrid traçou uma distinção clara entre a forma como ele e Dembele foram percebidos pelo mundo do futebol desde a adolescência. As palavras de Mbappe sugeriram uma diferença entre os tetos que lhes eram atribuídos e as expectativas depositadas sobre eles pelo público francês e pela mídia esportiva em geral ao longo de suas respectivas trajetórias rumo ao protagonismo.

    Mbappe foi citado dizendo: "Dembele? Ele sempre foi visto como um jogador talentoso. Eu, por outro lado, sempre fui visto como o escolhido."

  • Desenvolvendo entrosamento na era pós-Mbappe

    Enquanto o debate fora de campo continua fervendo, Dembélé está focado em suas responsabilidades dentro de campo em um ataque reformulado do PSG. A vida após Mbappé exigiu novas parcerias, e o ponta encontrou um entrosamento particularmente produtivo com o atacante espanhol Ferran Torres. A conexão entre os dois tem sido um dos destaques do início da temporada, apesar de o time, às vezes, ter dificuldade para encontrar seu ritmo.

    Dembélé rasgou elogios a Torres ao falar sobre como o novo ataque está funcionando sem seu antigo talismã. "Tive a sorte de jogar um pouco com ele no Barcelona. Ele é um verdadeiro artilheiro, um verdadeiro camisa 9 que também pode jogar aberto pelas pontas. E é fácil jogar com ele. Ele faz movimentos muito bons. É fácil encontrá-lo, conversamos muito, é fácil com Ferran", explicou Dembélé.

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    A corrida pela Bola de Ouro de 2026

    O timing desta troca de farpas verbais coincide com o anúncio oficial dos indicados à Bola de Ouro masculina e feminina, que conta com uma série de ícones globais. Dembele entra na disputa como o atual campeão, em busca de conquistar títulos consecutivos em um campo que segue extremamente concorrido. Ao lado dos nomes de sempre, como Lionel Messi, a lista inclui jovens sensações como Lamine Yamal e Jude Bellingham, o que faz da edição de 2026 uma das mais imprevisíveis da história recente. A cerimônia de premiação acontecerá em Londres, em 26 de outubro.

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