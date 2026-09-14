Dembélé deixou claro que não se vê como um superastro naturalmente predestinado, em contraste direto com declarações recentes feitas por seu amigo próximo e companheiro de seleção Kylian Mbappe. Falando após a vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Brest, na noite de domingo, o atual vencedor da Bola de Ouro insistiu que seu caminho até o topo do futebol mundial foi pavimentado com trabalho duro, e não com destino.

Em entrevista à Ligue 1+, Dembélé fez uma avaliação sincera de sua trajetória e afirmou: "Sempre estive no fundo da sala, trabalhando duro. Ao longo da minha carreira, não disse uma palavra, trabalhei incrivelmente duro. Como eu disse, nunca fui o escolhido, mas trabalhei duro, e no ano passado fui recompensado com um ano fantástico no Paris Saint-Germain. E neste ano, vamos ver como vai ser, sem pressão, só levando numa boa."