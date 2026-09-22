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“Nunca fale sobre a Bola de Ouro” - “Egoísta”, Kylian Mbappe é comparado à estrela em grande fase do Barcelona, Raphinha, enquanto o “galáctico” do Real Madrid defende sua candidatura ao prêmio
Mbappé fez história pela França na Copa do Mundo de 2026
O atacante da seleção francesa teve mais um ano memorável. Ele marcou 42 gols pelo Real na temporada passada, o que lhe garantiu um segundo troféu de artilheiro de La Liga, e reescreveu os livros de recordes ao representar seu país na Copa do Mundo de 2026.
Mbappe agora é o maior artilheiro da história de sua seleção, com 66 gols no currículo, e ninguém balançou as redes mais vezes no principal torneio da Fifa, com uma impressionante marca total na competição chegando a 22 e aumentando.
No entanto, grandes troféus têm sido difíceis de conquistar para Mbappe. Com isso em mente, outra queda na votação da Bola de Ouro está sendo prevista, à medida que a nata de Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal e Khvicha Kvaratskhelia sobe ao topo.
O capitão e principal nome da França falou publicamente sobre por que acredita que o título de 'melhor jogador do planeta' deveria ir para ele, mas tais comentários podem cair em ouvidos moucos. O atacante de 27 anos foi aconselhado a se concentrar mais na ambição coletiva, assim como o rival de El Clasico Raphinha, com 14 gols nesta temporada, está fazendo no Camp Nou.
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Mbappé está destinado a ficar sem a Bola de Ouro de novo?
O ex-internacional francês Leboeuf, que falava em associação com Mr Gamble, disse à GOAL ao ser questionado se as esnobadas na Bola de Ouro vão servir de motivação para Mbappe: "Ninguém pode dizer que Raphinha é um camisa 9 melhor do que Kylian Mbappe porque esta é a primeira vez que Raphinha joga como camisa 9, enquanto Mbappe vem jogando como camisa 9 e marcando gols de forma consistente há quase 10 anos.
“No entanto, tudo o que Mbappe faz em campo parece ser para si mesmo, enquanto com Raphinha você sente que tudo o que ele faz é pelo time. Esse é o problema. Quando Mbappe diz que quer ganhar a Bola de Ouro, isso diz tudo. Essa é a minha preocupação. Você nunca deveria falar da Bola de Ouro dessa forma. Ir à mídia expressar seu desejo e sua vontade de ganhar a Bola de Ouro é irritante porque isso prova que os críticos dele estão certos.
"Eles acham que ele é egoísta, e ele está mostrando isso. O Real Madrid não está jogando bem nem vencendo jogos, e mesmo assim ele está falando da Bola de Ouro. Não, comece a ganhar jogos e a marcar gols com o seu time.
"Expresse que você quer ganhar La Liga e a Champions League. Pare de falar da Bola de Ouro, isso não é importante. As pessoas podem dizer que estou com inveja porque não ganhei a Bola de Ouro, mas estou bem. Gosto de Kylian Mbappe, mas às vezes, quando ele fala com a mídia, isso não é bom para a imagem dele.”
O Real Madrid pode se tornar candidato ao título da Champions League?
Se Mbappe quiser conquistar a tão sonhada Bola de Ouro em algum momento, talvez precise de um título da Champions League para ajudar nessa missão. Ele viu de longe o ex-clube Paris Saint-Germain conquistar o bicampeonato nesse quesito.
O Real, que agora é comandado pelo retorno do “Special One”, José Mourinho, não tem sido totalmente convincente neste início de temporada 2026-27. Levando isso em conta, uma 16ª Copa da Europa pode se mostrar um objetivo difícil para o Real Madrid.
Leboeuf acrescentou: “Real Madrid na Champions League, ainda é cedo para dizer. Vimos o Paris Saint-Germain sofrer no início da temporada na Ligue 1 e na Champions League nos últimos dois anos, apenas para acordar por volta de dezembro e dominar todo mundo.
“Tomara que Mourinho encontre a solução para tornar o time melhor. No fim de semana, no clássico, eu não entendi como o Atlético de Madrid terminou o jogo com 11 jogadores e o Real Madrid com 10. Eu entendo por que o jogador deles foi expulso, mas houve duas faltas do Atlético de Madrid para cartão vermelho. Concordo com Mourinho, você nem precisa de uma entrevista coletiva pós-jogo, basta mostrar as imagens e isso diz tudo.
“Os árbitros do VAR na Inglaterra, na França e na Espanha precisam acordar porque isso não está funcionando. Sabíamos quando Mourinho chegou que levaria tempo para as coisas se acertarem, e ainda não sabemos se vai funcionar. Com os egos no vestiário e a mentalidade dos jogadores, até para alguém com personalidade forte como Mourinho, vai ser muito difícil corrigir o que está dando errado no Real Madrid.
“O Barcelona tem uma cultura de jogar junto que existe desde Johan Cruyff ou até antes. Há 50 ou 60 anos, no Barcelona, o princípio principal tem sido jogar coletivamente, apesar do talento individual. [Pep] Guardiola manteve isso, [Ronald] Koeman manteve isso, e Hansi Flick faz isso agora. Mesmo que eles não se concentrem tanto em defender, marcam tantos gols que é impossível lidar com eles. É um futebol bonito, divertido.
“Sabemos que Mourinho quer jogar de uma forma diferente. Quando ele voltou em 2013, mudou a mentalidade e fez o Real Madrid vencer sendo duro e agressivo, o que é aceitável no futebol.
“Leva tempo para voltar a essa mentalidade, e eu não sei se Mourinho é capaz de repetir o que fez em 2013. Tomara que, por ele, pelo Real Madrid e pelos torcedores, ele consiga. Mas tenho minhas dúvidas, dada a atual geração de jogadores que ele tem, já que é difícil mudar essa mentalidade egoísta.”
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Mbappé trabalhando com Mourinho no Santiago Bernabéu
O Real já deixou escapar seis pontos, em duas derrotas, em sete partidas de La Liga nesta temporada, o que o deixa seis pontos atrás do rival Barcelona, líder da tabela com campanha perfeita. Está claro que Mourinho tem trabalho a fazer no Santiago Bernabéu.
Mbappé terá um papel de destaque em seus planos, ao lado de nomes como Vinicius Junior e Jude Bellingham, mas ainda resta saber se o enigmático português conseguirá transformar seu temido atacante francês em um vencedor da Bola de Ouro.
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