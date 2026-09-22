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Kylian Mbappe Ballon d'Or Raphinha 2026Getty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

“Nunca fale sobre a Bola de Ouro” - “Egoísta”, Kylian Mbappe é comparado à estrela em grande fase do Barcelona, Raphinha, enquanto o “galáctico” do Real Madrid defende sua candidatura ao prêmio

K. Mbappe
Real Madrid
França
Raphinha
Barcelona
La Liga
Liga dos Campeões

Kylian Mbappe foi avisado de que “nunca deveria falar sobre a Bola de Ouro”, com o também campeão da Copa do Mundo Frank Leboeuf dizendo à GOAL por que o ‘galáctico’ do Real Madrid está passando uma imagem de egoísta quando comparado ao astro do Barcelona em grande fase, Raphinha. Mbappe vem reforçando sua candidatura ao prêmio individual mais prestigiado do futebol, mas deve ficar sem ele novamente em 2026.

  • Mbappé fez história pela França na Copa do Mundo de 2026

    O atacante da seleção francesa teve mais um ano memorável. Ele marcou 42 gols pelo Real na temporada passada, o que lhe garantiu um segundo troféu de artilheiro de La Liga, e reescreveu os livros de recordes ao representar seu país na Copa do Mundo de 2026.

    Mbappe agora é o maior artilheiro da história de sua seleção, com 66 gols no currículo, e ninguém balançou as redes mais vezes no principal torneio da Fifa, com uma impressionante marca total na competição chegando a 22 e aumentando.

    No entanto, grandes troféus têm sido difíceis de conquistar para Mbappe. Com isso em mente, outra queda na votação da Bola de Ouro está sendo prevista, à medida que a nata de Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal e Khvicha Kvaratskhelia sobe ao topo.

    O capitão e principal nome da França falou publicamente sobre por que acredita que o título de 'melhor jogador do planeta' deveria ir para ele, mas tais comentários podem cair em ouvidos moucos. O atacante de 27 anos foi aconselhado a se concentrar mais na ambição coletiva, assim como o rival de El Clasico Raphinha, com 14 gols nesta temporada, está fazendo no Camp Nou.

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  • Kylian Mbappe Ballon d'Or GFXGOAL

    Mbappé está destinado a ficar sem a Bola de Ouro de novo?

    O ex-internacional francês Leboeuf, que falava em associação com Mr Gamble, disse à GOAL ao ser questionado se as esnobadas na Bola de Ouro vão servir de motivação para Mbappe: "Ninguém pode dizer que Raphinha é um camisa 9 melhor do que Kylian Mbappe porque esta é a primeira vez que Raphinha joga como camisa 9, enquanto Mbappe vem jogando como camisa 9 e marcando gols de forma consistente há quase 10 anos.

    “No entanto, tudo o que Mbappe faz em campo parece ser para si mesmo, enquanto com Raphinha você sente que tudo o que ele faz é pelo time. Esse é o problema. Quando Mbappe diz que quer ganhar a Bola de Ouro, isso diz tudo. Essa é a minha preocupação. Você nunca deveria falar da Bola de Ouro dessa forma. Ir à mídia expressar seu desejo e sua vontade de ganhar a Bola de Ouro é irritante porque isso prova que os críticos dele estão certos.

    "Eles acham que ele é egoísta, e ele está mostrando isso. O Real Madrid não está jogando bem nem vencendo jogos, e mesmo assim ele está falando da Bola de Ouro. Não, comece a ganhar jogos e a marcar gols com o seu time.

    "Expresse que você quer ganhar La Liga e a Champions League. Pare de falar da Bola de Ouro, isso não é importante. As pessoas podem dizer que estou com inveja porque não ganhei a Bola de Ouro, mas estou bem. Gosto de Kylian Mbappe, mas às vezes, quando ele fala com a mídia, isso não é bom para a imagem dele.”

  • O Real Madrid pode se tornar candidato ao título da Champions League?

    Se Mbappe quiser conquistar a tão sonhada Bola de Ouro em algum momento, talvez precise de um título da Champions League para ajudar nessa missão. Ele viu de longe o ex-clube Paris Saint-Germain conquistar o bicampeonato nesse quesito.

    O Real, que agora é comandado pelo retorno do “Special One”, José Mourinho, não tem sido totalmente convincente neste início de temporada 2026-27. Levando isso em conta, uma 16ª Copa da Europa pode se mostrar um objetivo difícil para o Real Madrid.

    Leboeuf acrescentou: “Real Madrid na Champions League, ainda é cedo para dizer. Vimos o Paris Saint-Germain sofrer no início da temporada na Ligue 1 e na Champions League nos últimos dois anos, apenas para acordar por volta de dezembro e dominar todo mundo.

    “Tomara que Mourinho encontre a solução para tornar o time melhor. No fim de semana, no clássico, eu não entendi como o Atlético de Madrid terminou o jogo com 11 jogadores e o Real Madrid com 10. Eu entendo por que o jogador deles foi expulso, mas houve duas faltas do Atlético de Madrid para cartão vermelho. Concordo com Mourinho, você nem precisa de uma entrevista coletiva pós-jogo, basta mostrar as imagens e isso diz tudo.

    “Os árbitros do VAR na Inglaterra, na França e na Espanha precisam acordar porque isso não está funcionando. Sabíamos quando Mourinho chegou que levaria tempo para as coisas se acertarem, e ainda não sabemos se vai funcionar. Com os egos no vestiário e a mentalidade dos jogadores, até para alguém com personalidade forte como Mourinho, vai ser muito difícil corrigir o que está dando errado no Real Madrid.

    “O Barcelona tem uma cultura de jogar junto que existe desde Johan Cruyff ou até antes. Há 50 ou 60 anos, no Barcelona, o princípio principal tem sido jogar coletivamente, apesar do talento individual. [Pep] Guardiola manteve isso, [Ronald] Koeman manteve isso, e Hansi Flick faz isso agora. Mesmo que eles não se concentrem tanto em defender, marcam tantos gols que é impossível lidar com eles. É um futebol bonito, divertido.

    “Sabemos que Mourinho quer jogar de uma forma diferente. Quando ele voltou em 2013, mudou a mentalidade e fez o Real Madrid vencer sendo duro e agressivo, o que é aceitável no futebol.

    “Leva tempo para voltar a essa mentalidade, e eu não sei se Mourinho é capaz de repetir o que fez em 2013. Tomara que, por ele, pelo Real Madrid e pelos torcedores, ele consiga. Mas tenho minhas dúvidas, dada a atual geração de jogadores que ele tem, já que é difícil mudar essa mentalidade egoísta.”

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  • Kylian Mbappe Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty

    Mbappé trabalhando com Mourinho no Santiago Bernabéu

    O Real já deixou escapar seis pontos, em duas derrotas, em sete partidas de La Liga nesta temporada, o que o deixa seis pontos atrás do rival Barcelona, líder da tabela com campanha perfeita. Está claro que Mourinho tem trabalho a fazer no Santiago Bernabéu.

    Mbappé terá um papel de destaque em seus planos, ao lado de nomes como Vinicius Junior e Jude Bellingham, mas ainda resta saber se o enigmático português conseguirá transformar seu temido atacante francês em um vencedor da Bola de Ouro.