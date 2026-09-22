Se Mbappe quiser conquistar a tão sonhada Bola de Ouro em algum momento, talvez precise de um título da Champions League para ajudar nessa missão. Ele viu de longe o ex-clube Paris Saint-Germain conquistar o bicampeonato nesse quesito.

O Real, que agora é comandado pelo retorno do “Special One”, José Mourinho, não tem sido totalmente convincente neste início de temporada 2026-27. Levando isso em conta, uma 16ª Copa da Europa pode se mostrar um objetivo difícil para o Real Madrid.

Leboeuf acrescentou: “Real Madrid na Champions League, ainda é cedo para dizer. Vimos o Paris Saint-Germain sofrer no início da temporada na Ligue 1 e na Champions League nos últimos dois anos, apenas para acordar por volta de dezembro e dominar todo mundo.

“Tomara que Mourinho encontre a solução para tornar o time melhor. No fim de semana, no clássico, eu não entendi como o Atlético de Madrid terminou o jogo com 11 jogadores e o Real Madrid com 10. Eu entendo por que o jogador deles foi expulso, mas houve duas faltas do Atlético de Madrid para cartão vermelho. Concordo com Mourinho, você nem precisa de uma entrevista coletiva pós-jogo, basta mostrar as imagens e isso diz tudo.

“Os árbitros do VAR na Inglaterra, na França e na Espanha precisam acordar porque isso não está funcionando. Sabíamos quando Mourinho chegou que levaria tempo para as coisas se acertarem, e ainda não sabemos se vai funcionar. Com os egos no vestiário e a mentalidade dos jogadores, até para alguém com personalidade forte como Mourinho, vai ser muito difícil corrigir o que está dando errado no Real Madrid.

“O Barcelona tem uma cultura de jogar junto que existe desde Johan Cruyff ou até antes. Há 50 ou 60 anos, no Barcelona, o princípio principal tem sido jogar coletivamente, apesar do talento individual. [Pep] Guardiola manteve isso, [Ronald] Koeman manteve isso, e Hansi Flick faz isso agora. Mesmo que eles não se concentrem tanto em defender, marcam tantos gols que é impossível lidar com eles. É um futebol bonito, divertido.

“Sabemos que Mourinho quer jogar de uma forma diferente. Quando ele voltou em 2013, mudou a mentalidade e fez o Real Madrid vencer sendo duro e agressivo, o que é aceitável no futebol.

“Leva tempo para voltar a essa mentalidade, e eu não sei se Mourinho é capaz de repetir o que fez em 2013. Tomara que, por ele, pelo Real Madrid e pelos torcedores, ele consiga. Mas tenho minhas dúvidas, dada a atual geração de jogadores que ele tem, já que é difícil mudar essa mentalidade egoísta.”