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“Nunca fala” – Como Bryan Mbeumo superou o maior desafio da transferência para o Manchester United e se tornou uma pechincha de 71 milhões de libras para os Red Devils
Histórico de Mbeumo: Gols e partidas pelo Man Utd
É uma quantia considerável, mas essa transação foi apresentada como um verdadeiro achado. O United sabia exatamente o que estava adquirindo ao investir pesado em Mbeumo — já que o havia visto atingir a marca de 20 gols pelo Brentford durante sua última temporada no oeste de Londres.
Sua garra, instintos criativos e precisão infalível na finalização foram bem aproveitados por Ruben Amorim e Michael Carrick. O poderoso jogador de 26 anos balançou as redes 12 vezes em 34 partidas pelos Red Devils.
Ele ajudou o time a conquistar o terceiro lugar, o que significa que a Liga dos Campeões estará de volta à agenda na próxima temporada. Isso por si só, considerando as riquezas em jogo na principal competição de clubes da Europa, já poderia ser considerado suficiente para justificar a confiança e os recursos investidos em Mbeumo.
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Negócio inteligente: Quem foi a melhor contratação do Manchester United na temporada 2025-26?
Questionado sobre se seu compatriota poderia ser considerado a contratação mais acertada do United nos últimos 12 meses, o ex-meio-campista dos Red Devils, Djemba-Djemba — em entrevista concedida à World Cup Betting — disse ao GOAL: “Bryan Mbeumo aprendeu muito rápido e, claro, já jogava na Premier League há quatro ou cinco anos antes de se transferir para o Manchester United; ele é um bom cara, um bom jogador, uma boa pessoa.
“Ele é um cara tranquilo, nunca fala muito, só quer jogar e correr pelos companheiros. Ele se saiu muito bem, é uma contratação muito, muito boa para o Manchester United, e espero que ele fique lá por mais tempo.”
Os maiores desafios enfrentados na mudança para Old Trafford
Mbeumo tem se mostrado imperturbável sob os holofotes mais intensos da Premier League, que para alguns acabam sendo demais. Ele se adaptou rapidamente ao novo ambiente e foi acolhido de braços abertos pela torcida mais exigente que existe.
Questionado sobre o maior desafio que qualquer jogador que chega ao United enfrenta, Djemba-Djemba — que se transferiu para Manchester em 2003 ao lado de Cristiano Ronaldo — disse: “O maior desafio que você enfrenta é… na França, o Nantes era um time de meio de tabela; quando você chega a um grande time, o desafio é enorme: há grandes jogadores e lá você precisa jogar, precisa vencer agora, precisa estar pronto; então, quando você chega a um grande time como esse, precisa estar focado nisso.
“Hoje, você pode ter um jogador de 17 anos que é muito rápido e consegue jogar no time principal, muito rápido. Vinte anos atrás, era difícil conseguir isso. Dá para ter um, dois jogadores, como quando [Wayne] Rooney chegou — ele tinha uns 16 anos. Era difícil conseguir isso, mas agora é muito fácil — você vê isso aos 16, 17 anos, as coisas mudam, mas há 20 anos era muito difícil.
“Mentalmente, você precisa ser forte, precisa ter habilidade, precisa estar focado, então não é tão fácil assim. Mas hoje o ambiente está mudando, não é mais o mesmo, então você consegue chegar lá muito rápido — como [Marcus] Rashford há alguns anos.
“Quando você chega a um grande clube, precisa estar focado, precisa estar concentrado, precisa estar atento a tudo e saber dosar o seu tempo. Mbeumo conseguiu, e fez isso muito bem.”
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Contrato de Mbeumo: atacante está pronto para a nova temporada da Premier League
Mbeumo está vinculado a um contrato de longo prazo que vai até 2030, o que significa que ele terá a chance de consolidar seu legado aos olhos dos torcedores, que rapidamente o acolheram em seus corações.
Com a seleção de Camarões tendo ficado de fora da Copa do Mundo de 2026, o veloz ponta deve estar em sua melhor forma quando a nova temporada da Premier League começar — com o United programado para visitar o recém-promovido Hull City na primeira rodada.