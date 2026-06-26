“Nunca fala” – Como Bryan Mbeumo superou o maior desafio da transferência para o Manchester United e se tornou uma pechincha de 71 milhões de libras para os Red Devils

Mbeumo tem se mostrado imperturbável sob os holofotes mais intensos da Premier League, que para alguns acabam sendo demais. Ele se adaptou rapidamente ao novo ambiente e foi acolhido de braços abertos pela torcida mais exigente que existe.

Questionado sobre o maior desafio que qualquer jogador que chega ao United enfrenta, Djemba-Djemba — que se transferiu para Manchester em 2003 ao lado de Cristiano Ronaldo — disse: “O maior desafio que você enfrenta é… na França, o Nantes era um time de meio de tabela; quando você chega a um grande time, o desafio é enorme: há grandes jogadores e lá você precisa jogar, precisa vencer agora, precisa estar pronto; então, quando você chega a um grande time como esse, precisa estar focado nisso.

“Hoje, você pode ter um jogador de 17 anos que é muito rápido e consegue jogar no time principal, muito rápido. Vinte anos atrás, era difícil conseguir isso. Dá para ter um, dois jogadores, como quando [Wayne] Rooney chegou — ele tinha uns 16 anos. Era difícil conseguir isso, mas agora é muito fácil — você vê isso aos 16, 17 anos, as coisas mudam, mas há 20 anos era muito difícil.

“Mentalmente, você precisa ser forte, precisa ter habilidade, precisa estar focado, então não é tão fácil assim. Mas hoje o ambiente está mudando, não é mais o mesmo, então você consegue chegar lá muito rápido — como [Marcus] Rashford há alguns anos.

“Quando você chega a um grande clube, precisa estar focado, precisa estar concentrado, precisa estar atento a tudo e saber dosar o seu tempo. Mbeumo conseguiu, e fez isso muito bem.”