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National Soccer Hall of Fame Class of 2026 Induction CeremonyGetty Images Sport

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“Nunca estive tão otimista” - Chris Wondolowski apoia a campanha da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo, enquanto a lenda do San Jose Quakes reflete sobre sua própria experiência no torneio

Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
Copa do Mundo
San Jose Earthquakes
Major League Soccer

Chris Wondolowski acredita que a Seleção Masculina dos EUA vai chegar longe na Copa do Mundo, enquanto a lenda do Quakes reflete sobre sua própria trajetória no torneio e o entusiasmo pelo futebol na Região da Baía.

SAN JOSE, Califórnia — Chris Wondolowski não tem medo de admitir. Ele está com inveja.

Quando vê de 20.000 a 30.000 torcedores lotando a vizinha San Pedro Square, no centro de San Jose, para assistir aos jogos em grupo, ou assiste aos jogos da Seleção dos EUA disputados bem ali na sua região, em Santa Clara, uma parte dele gostaria de poder estar de volta ao campo com os americanos.

Mas essa é a vida de um atleta profissional. Você tem seu momento sob os holofotes antes de seguir em frente e ver os outros aproveitarem o deles.

“É irreal”, disse Wondolowski ao GOAL no evento beneficente Wine and Dine do San Jose Earthquakes na última terça-feira. “A agitação e ver o que foi criado, a atmosfera por trás disso. Ter seus torcedores locais, e também sua família e amigos lá. É realmente especial.”

Wondolowski, é claro, teve muitos momentos especiais próprios durante uma ilustre carreira de 17 anos. Recentemente, ele foi indicado para o Hall da Fama do Futebol dos EUA de 2026, após marcar 171 gols na MLS durante sua passagem pelo Houston Dynamo e pelo Earthquakes. Ele também disputou 35 partidas pela seleção masculina dos EUA, marcando 11 gols, e fez parte da equipe de Jurgen Klinsmann na Copa do Mundo de 2014, que chegou às oitavas de final contra a Bélgica.

Na última edição do GOAL Convo, uma série recorrente de perguntas e respostas com figuras centrais do cenário do futebol americano, Wondolowski reflete sobre sua própria experiência na Copa do Mundo, o que esse torneio significou para ele e o que está fazendo atualmente.

NOTA: Esta entrevista passou por uma leve edição para maior concisão e clareza.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    SOBRE A SELEÇÃO MASCULINA DOS EUA

    GOAL: Qual é a sua avaliação da Seleção Masculina dos EUA neste momento, com base no que você tem visto do time?

    WONDOLOWSKI: Tudo pode acontecer em um torneio. Você sempre precisa de um pouco de sorte a seu favor e de algumas coisas darem certo.

    Dito isso, nunca estive tão otimista em relação à Seleção Masculina, talvez em toda a minha vida. Especialmente pela maneira como jogaram nas duas primeiras partidas. Mesmo [inaudível], é difícil perder, mas a forma como entraram em campo foi empolgante. É divertido assisti-los.

    Espero que eles consigam avançar um pouco mais. Estou muito animado...

    GOAL: A seu ver, a que isso se deve? São os jogadores, a comissão técnica ou uma combinação dos dois? Eles estão jogando de forma bastante proativa, como você disse.

    WONDOLOWSKI: Acho que, no momento, é uma espécie de tempestade perfeita.

    A comissão técnica está fazendo um ótimo trabalho preparando esses caras. Os jogadores chegaram prontos e preparados. Por mais que você queira dizer que não é um amistoso, não é a Copa ouro, é a Copa do Mundo. É por isso que você os está vendo no seu melhor.

    Eles estão superconcentrados em cada jogada, cada desarme, cada passe, cada chute. É legal de ver.

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  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    REFLETINDO SOBRE SUA EXPERIÊNCIA NA COPA DO MUNDO

    GOAL: Do que você se lembra da sua própria experiência na Copa do Mundo?

    WONDOLOWSKI: Foi uma experiência incrível, só o fato de representar o seu país. Especialmente lá no Brasil, havia um grande entusiasmo e uma energia contagiante por todo o país.

    Foi também um dos momentos mais difíceis. Gostaria de ter marcado aquele gol contra a Bélgica. Foi uma oportunidade incrível, e ela estava ali.

    Mas, mesmo assim, foi uma jornada incrível e algo que sempre adorei.


    GOAL: De uma perspectiva positiva, o que você tirou disso? Obviamente, para todos os 26 jogadores desta seleção, esse é o sonho deles. O que de positivo você tirou dessa experiência?

    WONDOLOWSKI: Esse é o sonho. É o ápice máximo para um jogador: representar seu país em uma Copa do Mundo.

    Ouvir o hino nacional antes de uma partida e depois entrar em campo — tive a sorte de enfrentar Cristiano Ronaldo na partida contra Portugal e também de jogar contra a Bélgica.

    Mais uma vez, é uma emoção tão intensa, e é algo que ficará para sempre na sua memória.


  • Soccer Fans Gather To Watch USA v Bosnia And HerzegovinaGetty Images News

    SOBRE O QUE ELE TEM FEITO DURANTE A COPA DO MUNDO

    GOAL: A Copa do Mundo já começou. O que você tem feito para se manter por dentro e acompanhar o torneio?

    WONDOLOWSKI: Estou acompanhando tudo, com certeza. Faço parte do Comitê Anfitrião da Bay Area, no conselho consultivo deles, então tenho me mantido envolvido dessa forma, participando de várias atividades diferentes e promovendo o evento.

    Mas também se trata de promover o que a Região da Baía tem a oferecer, especialmente em um cenário global. É algo muito especial. Como você vê, o futebol consegue unir tantas pessoas, e isso é algo especial.

    GOAL: Como a Copa do Mundo se compara aos torneios de futebol anteriores que a Bay Area já sediou?

    WONDOLOWSKI: Foi ótimo ter a Copa Ouro aqui no verão passado, mas, dito isso, ela não chega nem perto da Copa do Mundo.

    A energia é incrível. Você vê a San Pedro Square lotada com mais de 20 mil pessoas em todos os grandes jogos. Aposto que hoje à noite são mais de 25 mil, provavelmente mais.

    É muito legal ver o que a Região da Baía tem a oferecer, e os torcedores também. É impressionante o quanto os torcedores entendem do esporte. Acho legal que alguns dos torcedores casuais estejam começando a perceber, tipo: “Ah, o que é esse jogo?”

    Muitos dos jogos têm sido incríveis, muito emocionantes, e as superestrelas realmente se destacaram e brilharam nesta Copa do Mundo. Acho que tem sido uma ótima combinação até agora.

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  • O QUE VEM A SEGUIR?

    A seleção masculina dos EUA enfrenta a Bélgica em um confronto muito aguardado das oitavas de final na noite de segunda-feira. O Quakes retoma sua temporada no dia 22 de julho.

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