“Nunca estive tão otimista” - Chris Wondolowski apoia a campanha da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo, enquanto a lenda do San Jose Quakes reflete sobre sua própria experiência no torneio

SAN JOSE, Califórnia — Chris Wondolowski não tem medo de admitir. Ele está com inveja.

Quando vê de 20.000 a 30.000 torcedores lotando a vizinha San Pedro Square, no centro de San Jose, para assistir aos jogos em grupo, ou assiste aos jogos da Seleção dos EUA disputados bem ali na sua região, em Santa Clara, uma parte dele gostaria de poder estar de volta ao campo com os americanos.

Mas essa é a vida de um atleta profissional. Você tem seu momento sob os holofotes antes de seguir em frente e ver os outros aproveitarem o deles.

“É irreal”, disse Wondolowski ao GOAL no evento beneficente Wine and Dine do San Jose Earthquakes na última terça-feira. “A agitação e ver o que foi criado, a atmosfera por trás disso. Ter seus torcedores locais, e também sua família e amigos lá. É realmente especial.”

Wondolowski, é claro, teve muitos momentos especiais próprios durante uma ilustre carreira de 17 anos. Recentemente, ele foi indicado para o Hall da Fama do Futebol dos EUA de 2026, após marcar 171 gols na MLS durante sua passagem pelo Houston Dynamo e pelo Earthquakes. Ele também disputou 35 partidas pela seleção masculina dos EUA, marcando 11 gols, e fez parte da equipe de Jurgen Klinsmann na Copa do Mundo de 2014, que chegou às oitavas de final contra a Bélgica.

Na última edição do GOAL Convo, uma série recorrente de perguntas e respostas com figuras centrais do cenário do futebol americano, Wondolowski reflete sobre sua própria experiência na Copa do Mundo, o que esse torneio significou para ele e o que está fazendo atualmente.

NOTA: Esta entrevista passou por uma leve edição para maior concisão e clareza.



