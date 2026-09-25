A derrota por margem mínima ampliou para cinco jogos internacionais a sequência sem vitórias de Wales em 2026. Falando à BBC Sport após o apito final, o capitão do Leeds United, Ampadu, admitiu: "Sabíamos que seria um jogo difícil contra uma equipe muito boa, com muita qualidade, algo que eles mostraram em alguns momentos.

"Sabíamos que teríamos de sofrer, mas queríamos vir aqui e causar uma verdadeira impressão e impacto. Queríamos mostrar o que podemos fazer com a bola, o que às vezes fizemos. Mas podemos fazer um pouco mais."

Refletindo sobre a resiliência de sua equipe e a pressão no fim, ele acrescentou: "Nós sempre vamos trabalhar duro, como mostramos ao longo de incontáveis anos agora. Houve uma ou duas chances no fim em que talvez pudéssemos ter feito um gol, e isso teria trazido uma sensação melhor. Nunca é bom perder."