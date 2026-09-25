Getty Images Sport
Traduzido por
'Nunca é legal perder' - Ethan Ampadu insiste que País de Gales pode fazer 'um pouco mais' após derrota para Portugal na Liga das Nações
Reação no fim não evita fracasso
A equipe de Bellamy foi condenada a uma derrota apertada em Lisboa depois que a finalização de longa distância de Felix desviou em Ben Davies e tirou o goleiro Danny Ward da jogada. País de Gales passou longos períodos sob pressão constante antes de reagir e levar perigo real nos 15 minutos finais. O empate quase saiu quando Brennan Johnson acertou o travessão, antes de Ruben Dias fazer um bloqueio crucial em cima da hora para impedir Lewis Koumas no rebote.
- HMB-Media
Ampadu exige padrões de desempenho mais altos
A derrota por margem mínima ampliou para cinco jogos internacionais a sequência sem vitórias de Wales em 2026. Falando à BBC Sport após o apito final, o capitão do Leeds United, Ampadu, admitiu: "Sabíamos que seria um jogo difícil contra uma equipe muito boa, com muita qualidade, algo que eles mostraram em alguns momentos.
"Sabíamos que teríamos de sofrer, mas queríamos vir aqui e causar uma verdadeira impressão e impacto. Queríamos mostrar o que podemos fazer com a bola, o que às vezes fizemos. Mas podemos fazer um pouco mais."
Refletindo sobre a resiliência de sua equipe e a pressão no fim, ele acrescentou: "Nós sempre vamos trabalhar duro, como mostramos ao longo de incontáveis anos agora. Houve uma ou duas chances no fim em que talvez pudéssemos ter feito um gol, e isso teria trazido uma sensação melhor. Nunca é bom perder."
Adversários punem lapsos momentâneos na defesa
Embora o time de Jorge Jesus tenha desperdiçado várias oportunidades claras, os mandantes ainda demonstraram a qualidade individual necessária para punir o menor vacilo defensivo. Ao comentar como os donos da casa aproveitaram a menor brecha para marcar com o chute desviado de Felix, Ampadu reconheceu: "Eles mostraram por que disputam os maiores títulos, porque, com meia chance, colocam a bola no fundo da rede."
- SOPA Images
Desafiadora viagem pela Escandinávia se aproxima
Bellamy agora precisa encontrar mais poder de decisão no ataque antes do exigente duelo fora de casa com a Dinamarca no domingo, 27 de setembro. Enquanto isso, Portugal viaja para enfrentar a Noruega no mesmo dia, embalado pelos três pontos conquistados em sua partida de estreia. Para o País de Gales, garantir um resultado positivo em Copenhague é fundamental para evitar que a equipe se distancie ainda mais na lanterna de seu grupo da Liga das Nações da Uefa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.