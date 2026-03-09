Getty
“Nunca diga nunca” – Por que o retorno de Jurgen Klopp ao Liverpool pode acontecer, já que o herói cult de Anfield diz que o futebol “sente falta” do carismático técnico alemão
O histórico de Klopp como técnico do Liverpool: retorno ao comando técnico em discussão
Klopp disputou 491 jogos como técnico do Liverpool entre outubro de 2015 e maio de 2024. Ele venceu 299 dessas partidas, conquistando os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões. A decisão de se afastar foi tomada antes do término de seu contrato com os Reds.
Depois de investir tanto — física e emocionalmente —, o técnico de 58 anos sentiu que era hora de fazer uma pausa e se afastar do estresse de treinar um clube. Agora, ele ocupa o cargo de diretor global de futebol da Red Bull.
Várias reportagens sugeriram que Klopp pode ter sido contagiado novamente pelo vírus do treinador, apesar de ele mesmo afirmar regularmente que não tem planos imediatos de voltar ao banco de reservas. A oferta certa poderia fazer com que essa postura se tornasse mais flexível.
Há rumores de que o Real Madrid está de olho no ex-técnico do Borussia Dortmund, já que busca um sucessor permanente para Xabi Alonso, enquanto o Liverpool sempre tocará o coração de um homem que trouxe o “futebol heavy metal” para a Inglaterra.
Klopp poderia assumir um segundo mandato como técnico do Liverpool?
Klopp poderia retornar a Anfield se Slot fosse demitido neste verão? Quando essa pergunta foi feita a McAllister, o ex-meio-campista dos Reds - falando em parceria com o Grosvenor Casino - disse ao GOAL: “Nunca se pode dizer nunca em coisas assim. Quando eu o assistia quando ele treinava o Dortmund, a relação com a Yellow Wall e como Dortmund é uma grande cidade industrial, ele era feito sob medida para esse tipo de trabalho — a cidade em que estava, os torcedores para os quais trabalhava e os torcedores que tentava agradar. Então, você avança alguns anos e ele vem para o Liverpool e, novamente, é a combinação perfeita. Mais uma vez, para mim, você tem um líder carismático, alguém com uma personalidade muito forte, que sente o mesmo que a Kop. Mais uma vez, muito semelhante à Yellow Wall em Dortmund.
“Para mim, é sempre muito difícil voltar a um lugar onde você teve um sucesso incrível. Mas nunca se pode dizer nunca. É um jogo louco e está ficando cada vez mais louco. Mas, para mim, acho que o jogo em geral sente falta de Jurgen Klopp.
“Ele obviamente tem a possibilidade de passar mais tempo com a família e outras coisas, porque você sabe como a gestão é exigente. Então, o trabalho que ele tem no momento, presumo que lhe dê mais tempo para estar com a família. Mas as pessoas que estão envolvidas no futebol adoram estar na grama de um campo de treinamento. Gostaria de vê-lo de volta, seja onde for, porque acho que o futebol em geral sente sua falta.”
O que precisaria acontecer para Klopp retornar?
Outro ex-astro do Liverpool, o ex-atacante Stan Collymore, disse anteriormente àGOAL, quando questionado se ele poderia ver um favorito dos torcedores assumindo novamente o comando em Merseyside: “Se ele estiver disponível, com certeza. Eu consigo imaginar isso perfeitamente.”
Collymore acrescentou sobre como um acordo poderia ser feito: “A menos que, no verão, Jurgen Klopp diga ‘Estou voltando ao futebol e o Liverpool é o único clube para mim’ – o que sem dúvida chamaria a atenção da diretoria do Liverpool. Se ele dissesse ‘Estou voltando, mas quero um novo desafio’, não acho que a hierarquia do Liverpool iria atrás dele.”
Slot fora, Klopp dentro: poderá haver uma mudança na gestão em 2026?
Não há nenhuma vaga a ser preenchida em Anfield por enquanto, com Slot trabalhando com um contrato até 2027. No entanto, o holandês viu o Liverpool ter dificuldades na defesa do título da Premier League nesta temporada, após uma janela de transferências recorde no verão de 2025, e o fracasso em conquistar títulos importantes e a qualificação para a Liga dos Campeões pode levá-lo a ser dispensado, dando lugar a um novo começo - potencialmente com um rosto familiar no comando.
