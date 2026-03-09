“Nunca diga nunca” – Por que o retorno de Jurgen Klopp ao Liverpool pode acontecer, já que o herói cult de Anfield diz que o futebol “sente falta” do carismático técnico alemão

Klopp poderia retornar a Anfield se Slot fosse demitido neste verão? Quando essa pergunta foi feita a McAllister, o ex-meio-campista dos Reds - falando em parceria com o Grosvenor Casino - disse ao GOAL: “Nunca se pode dizer nunca em coisas assim. Quando eu o assistia quando ele treinava o Dortmund, a relação com a Yellow Wall e como Dortmund é uma grande cidade industrial, ele era feito sob medida para esse tipo de trabalho — a cidade em que estava, os torcedores para os quais trabalhava e os torcedores que tentava agradar. Então, você avança alguns anos e ele vem para o Liverpool e, novamente, é a combinação perfeita. Mais uma vez, para mim, você tem um líder carismático, alguém com uma personalidade muito forte, que sente o mesmo que a Kop. Mais uma vez, muito semelhante à Yellow Wall em Dortmund.

“Para mim, é sempre muito difícil voltar a um lugar onde você teve um sucesso incrível. Mas nunca se pode dizer nunca. É um jogo louco e está ficando cada vez mais louco. Mas, para mim, acho que o jogo em geral sente falta de Jurgen Klopp.

“Ele obviamente tem a possibilidade de passar mais tempo com a família e outras coisas, porque você sabe como a gestão é exigente. Então, o trabalho que ele tem no momento, presumo que lhe dê mais tempo para estar com a família. Mas as pessoas que estão envolvidas no futebol adoram estar na grama de um campo de treinamento. Gostaria de vê-lo de volta, seja onde for, porque acho que o futebol em geral sente sua falta.”