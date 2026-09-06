"Nunca desistimos!" Flávio Nazinho reage após seu gol de redenção mergulhar o PSG em crise

O Monaco manteve o início perfeito na campanha 2026-27 ao garantir uma dramática vitória por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Em desvantagem por 1 a 0 no intervalo, o Monaco protagonizou uma grande reação no segundo tempo para condenar o PSG ao seu pior início em 14 anos, deixando os donos da casa sem vencer nas três primeiras partidas da Ligue 1. Falando na zona mista após a partida, o lateral-esquerdo Flavio Nazinho descreveu o triunfo como uma noite perfeita para o elenco.

"Sim, foi uma noite perfeita para nós! Estamos saindo com a vitória, e acho que isso é o mais importante", disse Nazinho, enfatizando a importância de levar as coisas jogo a jogo.



