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"Nunca desistimos!" Flávio Nazinho reage após seu gol de redenção mergulhar o PSG em crise
Aprofundando a crise do início de temporada dos campeões
O Monaco manteve o início perfeito na campanha 2026-27 ao garantir uma dramática vitória por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Em desvantagem por 1 a 0 no intervalo, o Monaco protagonizou uma grande reação no segundo tempo para condenar o PSG ao seu pior início em 14 anos, deixando os donos da casa sem vencer nas três primeiras partidas da Ligue 1. Falando na zona mista após a partida, o lateral-esquerdo Flavio Nazinho descreveu o triunfo como uma noite perfeita para o elenco.
"Sim, foi uma noite perfeita para nós! Estamos saindo com a vitória, e acho que isso é o mais importante", disse Nazinho, enfatizando a importância de levar as coisas jogo a jogo.
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Redenção após um erro no início
O defensor português viveu uma noite de altos e baixos na capital depois de admitir culpa no gol de abertura do PSG, antes de marcar seu primeiro gol com a camisa do Diagonale. Em vez de deixar que o erro afetasse seu foco, Nazinho esfriou a cabeça e transmitiu energia positiva de volta aos companheiros. Ele destacou que as contribuições individuais são secundárias em relação ao esforço coletivo, mesmo depois de marcar um gol de empate crucial.
"Cometi um erro no gol do PSG. Admiti isso aos meus companheiros, porque não vi a bola... depois que aconteceu, basicamente só tentei esfriar a cabeça, continuar positivo e transmitir boa energia aos meus companheiros", explicou Nazinho.
Força mental inabalável e união
A capacidade do Monaco de reverter a desvantagem destacou uma mentalidade resiliente incutida no elenco após as mudanças no verão. Nazinho creditou a união coletiva da equipe e a recusa em entrar em pânico sob pressão como as forças motrizes por trás do sucesso. Quando o PSG lançou tudo ao ataque em busca de um empate tardio, o Monaco foi ao limite, ajudado por uma defesa sensacional nos acréscimos do goleiro Lukas Hradecky.
"Uma partida dura 90 minutos, então você nunca pode desistir. É preciso lutar até o apito final, independentemente de terminar com vitória, empate ou derrota", afirmou Nazinho.
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Elogiando os companheiros de equipe e olhando para a frente
Com Stanis Idumbo também balançando as redes para selar a vitória histórica, Nazinho foi rápido em elogiar seu companheiro de gol e o restante do elenco. Ele destacou a qualidade e o caráter excepcionais de Idumbo, observando que o jovem atacante merece plenamente seu sucesso. Enquanto o Monaco celebra mais um resultado brilhante, o foco coletivo da equipe rapidamente se voltará para manter o embalo quando enfrentar o Strasbourg no sábado, 12 de setembro, pela Ligue 1.
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