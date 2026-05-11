Os números do Palmeiras sem Abel Ferreira no gramado em meio à disputa pela liderança do Brasileirão

O Palmeiras conseguiu atravessar o período sem Abel Ferreira no banco de reservas sem perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, os números deixam claro o impacto da ausência do treinador português no desempenho da equipe.

Após cumprir suspensão de sete partidas imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Abel está liberado para voltar ao comando do Verdão no Brasileirão. O retorno acontece em um momento importante da temporada, com o time ainda na ponta da tabela, mas pressionado pela aproximação do Flamengo.

O último jogo de Abel à beira do campo na competição havia sido no início de abril, na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, em Salvador. Naquele momento, o Palmeiras abriu cinco pontos de vantagem na liderança e dava sinais de controle absoluto da disputa.

Sem o treinador, porém, o cenário mudou. O Verdão seguiu competitivo, permaneceu invicto durante o período, mas deixou escapar pontos importantes ao acumular empates que reduziram sua gordura na tabela.

Foram cinco partidas sem Abel no banco durante o Brasileirão, além de outros dois jogos em suspensão automática, com duas vitórias e três empates. O Palmeiras terminou o período ainda líder, mas agora com distância menor para os perseguidores.

O Flamengo, por exemplo, encostou de vez após vencer o Grêmio fora de casa e ainda possui um jogo a menos na competição, o que pode reduzir a diferença para apenas um ponto.