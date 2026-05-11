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Luis Felipe Gonçalves

Os números do Palmeiras sem Abel Ferreira no gramado em meio à disputa pela liderança do Brasileirão

A. Ferreira
Palmeiras
Brasileirão

Verdão se manteve na ponta da tabela durante ausência do português, mas viu desempenho cair sem o treinador à beira do campo

O Palmeiras conseguiu atravessar o período sem Abel Ferreira no banco de reservas sem perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, os números deixam claro o impacto da ausência do treinador português no desempenho da equipe.

Após cumprir suspensão de sete partidas imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Abel está liberado para voltar ao comando do Verdão no Brasileirão. O retorno acontece em um momento importante da temporada, com o time ainda na ponta da tabela, mas pressionado pela aproximação do Flamengo.

O último jogo de Abel à beira do campo na competição havia sido no início de abril, na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, em Salvador. Naquele momento, o Palmeiras abriu cinco pontos de vantagem na liderança e dava sinais de controle absoluto da disputa.

Sem o treinador, porém, o cenário mudou. O Verdão seguiu competitivo, permaneceu invicto durante o período, mas deixou escapar pontos importantes ao acumular empates que reduziram sua gordura na tabela.

Foram cinco partidas sem Abel no banco durante o Brasileirão, além de outros dois jogos em suspensão automática, com duas vitórias e três empates. O Palmeiras terminou o período ainda líder, mas agora com distância menor para os perseguidores.

O Flamengo, por exemplo, encostou de vez após vencer o Grêmio fora de casa e ainda possui um jogo a menos na competição, o que pode reduzir a diferença para apenas um ponto.

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  • Sporting Cristal v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2026Getty Images News

    Queda de rendimento

    Mais do que os resultados, os números mostram como o Palmeiras perde rendimento sem o técnico português no gramado.

    Até aqui, o Verdão disputou 15 partidas no Campeonato Brasileiro. Com Abel Ferreira no banco, o desempenho é praticamente impecável: sete vitórias e um empate em oito jogos.

    Sem o comandante, o aproveitamento cai consideravelmente. Foram três vitórias, três empates e uma derrota, justamente a única sofrida pelo Palmeiras na competição, diante do Vasco.

    A diferença também aparece ofensivamente. Com Abel, o Palmeiras marcou 17 gols no Brasileirão. Sem ele, balançou as redes apenas sete vezes.

    Internamente, o clube entende que a presença do treinador influencia diretamente não apenas o aspecto tático, mas também a intensidade emocional da equipe durante os jogos. Abel é visto como peça central no controle competitivo do elenco, principalmente em partidas mais tensas.

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    Reação nos bastidores

    A punição aplicada pelo STJD também provocou forte reação dentro do Palmeiras. O clube considerou a decisão excessiva e adotou postura de apoio público ao treinador durante o período.

    Em alguns jogos do Brasileirão, membros da comissão técnica optaram por não conceder entrevistas coletivas em solidariedade ao português. O chamado “silêncio” virou símbolo do incômodo palmeirense com a condução do caso.

    “O mais importante agora é cobrar do STJD a mesma postura que tiveram com o Abel. Não concordamos com a punição, achamos arbitrária”, afirmou o diretor de futebol Anderson Barros durante o período da suspensão.

    Na ausência do treinador, João Martins assumiu o comando técnico da equipe, acompanhado de perto por Vítor Castanheira.

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    Sequência decisiva

    O retorno de Abel acontece justamente em uma fase considerada crucial para o Palmeiras na temporada.

    Antes da pausa para a Copa do Mundo, o clube terá uma sequência pesada de jogos decisivos entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

    A comissão técnica já identificou desgaste físico elevado em parte do elenco nas últimas semanas, consequência do calendário apertado e da sequência de viagens.

    Após o empate diante do Remo, o Verdão terá poucos dias de preparação para decidir vaga na Copa do Brasil contra a Jacuipense, em Londrina. Na sequência, encara o Cruzeiro pelo Brasileirão em confronto direto na parte de cima da tabela.

    Com Abel novamente à beira do campo, o Palmeiras aposta no retorno do seu principal líder para tentar recuperar o desempenho dominante que marcou o início da campanha no Brasileirão.

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