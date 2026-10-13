Números impressionantes revelam o outro lado da hegemonia do Manchester City: será que ele roubou os sonhos de seus rivais?

A hegemonia do Manchester City sobre o futebol inglês não foi apenas uma história de sucesso esportivo contada por meio de títulos, vitórias e estrelas que vestiram a camisa do clube azul-celeste, mas também se tornou o centro de uma ampla polêmica financeira que levanta uma pergunta extremamente delicada: e se o clube não tivesse recebido o dinheiro que o ajudou a construir um time capaz de dominar as competições nacionais e europeias?
No mundo do futebol, o impacto da superioridade de um clube sobre seus rivais não se limita à derrota em uma partida ou à perda de um título, mas pode se estender à privação de outros clubes da classificação para a Liga dos Campeões, à perda de receitas financeiras enormes ou até ao rebaixamento para divisões inferiores, com todas as consequências econômicas que isso carrega e que podem durar anos.
Partindo desse princípio, a rede "BBC Sport" tentou estimar o custo financeiro potencial da ascensão do Manchester City durante o período abordado pela investigação, levando em consideração as receitas de classificação na Premier League, as premiações das competições europeias, o rebaixamento e os resultados que definiram as finais das copas nacionais.
De acordo com os cálculos apresentados pelo relatório, os clubes rivais podem ter sofrido perdas financeiras totais que chegam a 844 milhões de libras esterlinas, enquanto o Manchester City arrecadou cerca de 1,17 bilhão de libras esterlinas em premiações, receitas de transmissão e bônus ligados a seus sucessos no mesmo período.
Mas os números não representam um veredicto final sobre as indenizações devidas, nem provam que um clube específico teria evitado o rebaixamento ou garantido a classificação para a Liga dos Campeões se não fosse a superioridade do City. Trata-se de uma tentativa de estimar a dimensão do impacto financeiro potencial, em um caso que ainda é cercado por grandes disputas jurídicas e esportivas.