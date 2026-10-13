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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
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Números impressionantes revelam o outro lado da hegemonia do Manchester City: será que ele roubou os sonhos de seus rivais?

Especiais e Opinião
Manchester City x PSG
Manchester City
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Manchester City x Ipswich
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Além dos títulos e do dinheiro

A hegemonia do Manchester City sobre o futebol inglês não foi apenas uma história de sucesso esportivo contada por meio de títulos, vitórias e estrelas que vestiram a camisa do clube azul-celeste, mas também se tornou o centro de uma ampla polêmica financeira que levanta uma pergunta extremamente delicada: e se o clube não tivesse recebido o dinheiro que o ajudou a construir um time capaz de dominar as competições nacionais e europeias?

No mundo do futebol, o impacto da superioridade de um clube sobre seus rivais não se limita à derrota em uma partida ou à perda de um título, mas pode se estender à privação de outros clubes da classificação para a Liga dos Campeões, à perda de receitas financeiras enormes ou até ao rebaixamento para divisões inferiores, com todas as consequências econômicas que isso carrega e que podem durar anos.

Partindo desse princípio, a rede "BBC Sport" tentou estimar o custo financeiro potencial da ascensão do Manchester City durante o período abordado pela investigação, levando em consideração as receitas de classificação na Premier League, as premiações das competições europeias, o rebaixamento e os resultados que definiram as finais das copas nacionais.

De acordo com os cálculos apresentados pelo relatório, os clubes rivais podem ter sofrido perdas financeiras totais que chegam a 844 milhões de libras esterlinas, enquanto o Manchester City arrecadou cerca de 1,17 bilhão de libras esterlinas em premiações, receitas de transmissão e bônus ligados a seus sucessos no mesmo período.

Mas os números não representam um veredicto final sobre as indenizações devidas, nem provam que um clube específico teria evitado o rebaixamento ou garantido a classificação para a Liga dos Campeões se não fosse a superioridade do City. Trata-se de uma tentativa de estimar a dimensão do impacto financeiro potencial, em um caso que ainda é cercado por grandes disputas jurídicas e esportivas.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    De um time distante do topo a uma força que domina a Inglaterra

    Quando o Sheikh Mansour assumiu o controle do Manchester City em 2008, o clube não desfrutava do status que ocupa hoje no futebol europeu. Sua história na Premier League era limitada em comparação com a de seus rivais tradicionais, e sua presença regular nas primeiras colocações não era algo comum.

    A melhor posição alcançada pelo time desde o quinto lugar na temporada 1991-1992, última antes da criação da Premier League, foi o oitavo lugar na temporada 2004-2005.

    Mas o cenário começou a mudar com a chegada dos investimentos vindos de Abu Dhabi, já que o clube passou por uma grande transformação em sua capacidade financeira, o que se refletiu em suas contratações, em seus resultados e em suas ambições esportivas.

    Segundo o que consta no relatório, uma comissão independente ligada à Premier League descreveu o sistema de financiamento em questão como um «sistema de financiamento disfarçado», enquanto as receitas de patrocínio do Manchester City subiram de níveis que se equiparavam às receitas de clubes como o Stoke City na temporada 2008-2009 para patamares que acabaram superando as receitas do Manchester United.

    O City encerrou a temporada 2009-2010 na quinta colocação, antes de impor sua presença de forma contínua entre os quatro primeiros, sem deixar essa zona em todo o período abordado pelo relatório.

    E é aqui que surge a questão central: outros clubes poderiam ter alcançado melhores resultados, ou obtido retornos financeiros maiores, se o Manchester City não tivesse tido a capacidade de montar um time tão forte?

    O clube segue negando ter cometido as irregularidades que lhe são atribuídas e apresentou recurso. Por outro lado, a análise financeira se apoia nas acusações e nas conclusões abordadas pelo relatório, sem que isso signifique que todas as perdas estimadas tenham sido comprovadas juridicamente ou se tornado passíveis de indenização.


  • Como as perdas potenciais chegaram a 844 milhões de libras esterlinas?

    O relatório dividiu o possível impacto financeiro sobre os outros clubes em quatro eixos principais, com base no valor das premiações anunciadas nas temporadas em questão. A distribuição das perdas estimadas ficou assim:

    - 188,2 milhões de libras esterlinas: diferenças de receitas ligadas às posições na tabela da Premier League.

    - 349,7 milhões de libras esterlinas: perdas potenciais relacionadas ao rebaixamento da Premier League.

    - 217,8 milhões de libras esterlinas: receitas potenciais perdidas pela participação na Liga dos Campeões da Europa.

    - 88,3 milhões de libras esterlinas: perdas ligadas às copas nacionais e à Liga Europa.

    Com isso, o total das perdas potenciais chega a 844 milhões de libras esterlinas. Para calcular as diferenças entre as posições no campeonato, o relatório partiu da premissa de que cada equipe que terminou a temporada atrás do Manchester City possivelmente perdeu a receita associada ao avanço de uma posição na tabela de classificação.

    Já o cálculo do custo do rebaixamento se baseou no valor mínimo de receitas que o clube poderia ter obtido ao permanecer na Premier League na temporada seguinte, descontada a primeira parcela das compensações financeiras destinadas aos clubes rebaixados.

    No que diz respeito à Liga dos Campeões da Europa, o relatório comparou as receitas do Manchester City na competição com as quantias recebidas pelos outros clubes quando participaram da Liga Europa em seu lugar.

    Ainda assim, esses cálculos não preveem os resultados que poderiam ter sido alcançados em um cenário diferente, mas medem as diferenças financeiras surgidas a partir dos resultados efetivos.


  • 1,17 bilhão de libras esterlinas: o que o Manchester City conquistou?

    Em contrapartida, o Manchester City arrecadou cerca de 1,17 bilhão de libras esterlinas em receitas ligadas às suas participações e conquistas durante o período analisado pelo relatório. Essas receitas foram distribuídas da seguinte forma:

    - 812,3 milhões de libras esterlinas da Premier League, incluindo premiações e receitas de transmissão.

    - 363,4 milhões de libras esterlinas da Liga dos Campeões da Europa.

    - 900 mil libras esterlinas pela conquista da Copa da Inglaterra.

    - 300 mil libras esterlinas pelos três títulos da Copa da Liga Inglesa.

    Esses números mostram a dimensão dos ganhos que um clube pode obter com a presença constante no topo, já que as receitas não se limitam ao valor direto da premiação, mas estão ligadas também à participação nos grandes torneios e ao aproveitamento das distribuições financeiras referentes a eles.

    O relatório, no entanto, não contabilizou os possíveis ganhos futuros decorrentes dos sucessos esportivos, como o aumento do valor dos contratos de patrocínio, os bônus vinculados a conquistas ou as receitas adicionais que os jogadores poderiam obter em razão da elevação do nível da equipe.

    Também não abordou as possíveis perdas dos jogadores pela ausência de oportunidades de receber salários maiores ou bônus ligados ao desempenho, caso tivessem se transferido para clubes com melhores chances de competir.

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    Tottenham é o mais prejudicado: fatura chega a 119,9 milhões de libras esterlinas

    O Tottenham Hotspur se destaca como um dos clubes mais afetados financeiramente, segundo as estimativas do relatório, durante o período em que o Manchester City ascendeu. O ex-treinador da equipe, Mauricio Pochettino, havia descrito a etapa como um período de engano, considerando que as punições, por severas que fossem, não seriam suficientes para reparar o que aconteceu.

    Essa visão se baseia no fato de que o Tottenham encerrou a Premier League fora das posições que dão vaga na Liga dos Campeões por apenas um lugar de diferença em quatro das oito temporadas em que o Manchester City se classificou para o torneio.

    Nessas quatro temporadas, o City arrecadou 148,2 milhões de libras esterlinas com suas participações na Liga dos Campeões, enquanto o Tottenham obteve 29,9 milhões de libras esterlinas na Liga Europa. A temporada 2014-2015 foi a mais evidente em termos da dimensão da diferença financeira: o Manchester City terminou o campeonato como vice-líder, enquanto o Tottenham ficou em quinto lugar.

    Na temporada europeia seguinte, o City recebeu 71,2 milhões de libras esterlinas após chegar às semifinais da Liga dos Campeões, ao passo que as receitas do Tottenham na Liga Europa não passaram de 17,7 milhões de libras esterlinas, uma diferença de 53,5 milhões de libras esterlinas.

    O Tottenham também terminou o campeonato atrás do Manchester City em seis ocasiões, e o total da diferença nas premiações financeiras ligadas às posições na tabela nessas temporadas chegou a 6,6 milhões de libras esterlinas.

    Ainda assim, a relação do Tottenham com os resultados alcançados pelo City não foi inteiramente negativa: na temporada 2013-2014, o clube londrino se beneficiou da vitória do Manchester City sobre o Sunderland na final da Copa da Liga, o que lhe permitiu disputar a Liga Europa na temporada seguinte, obtendo receitas de 5,1 milhões de libras esterlinas.

    Depois de contabilizar esses ganhos e descontá-los das perdas potenciais nas diversas competições, o relatório estimou o impacto financeiro negativo líquido sobre o Tottenham em cerca de 119,9 milhões de libras esterlinas, tornando-o o clube mais prejudicado de acordo com essa avaliação.


  • Liverpool v Manchester City - Capital One Cup FinalGetty Images Sport

    Liverpool e a final da Copa da Liga: prejuízo de 37,8 milhões de libras esterlinas

    As possíveis perdas não estavam ligadas apenas à classificação no campeonato e à vaga nas competições europeias, mas se estenderam também às finais de copas nacionais, capazes de definir o futuro de uma temporada inteira. O confronto entre Liverpool e Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa da temporada 2015-2016 é um exemplo claro disso. A partida terminou empatada em 1 a 1 após o tempo normal e a prorrogação, antes de o Manchester City garantir o título nas cobranças de pênaltis.

    O resultado teve impacto nas contas da classificação europeia, já que a vaga na Liga Europa passou para a equipe melhor colocada no campeonato nacional, o West Ham United, depois que o Liverpool não conseguiu encerrar a temporada em uma posição que o qualificasse às competições continentais. O relatório avalia que uma vitória do Liverpool naquela partida lhe teria garantido a chance de disputar a Liga Europa, o que abriria as portas para receitas financeiras adicionais.

    Para fazer uma comparação estimada, a "BBC Sport" se baseou nas receitas obtidas pelo Manchester United quando conquistou a Liga Europa na temporada 2016-2017, que chegaram a 37,8 milhões de libras esterlinas, sendo 26,6 milhões de libras esterlinas provenientes da parcela do "market pool", ligada aos direitos de transmissão televisiva. Isso não significa que o Liverpool teria obtido a mesma receita ou que venceria o torneio, mas oferece um parâmetro para estimar o valor financeiro potencial da participação europeia.

    Somando 10,6 milhões de libras esterlinas em diferenças de premiação ligadas às posições no campeonato ao longo das nove temporadas analisadas pelo relatório, o impacto financeiro potencial total sobre o Liverpool chegou a 52,3 milhões de libras esterlinas.

    Já na Copa da Inglaterra, o Manchester City venceu o título uma vez durante o período estudado, quando superou o Stoke City na temporada 2010-2011. O relatório estimou a diferença na premiação financeira ligada à final em cerca de 900 mil libras esterlinas, levando em conta que o vice-campeão normalmente obtinha a chance de se classificar para a Liga Europa.


  • Everton, Chelsea e Arsenal: a Liga dos Campeões faz a diferença

    O impacto potencial não se limitou a Tottenham e Liverpool, já que outros clubes apareceram nas contas por causa da perda de oportunidades de disputar a Liga dos Campeões. O Everton está entre os clubes mais prejudicados, após ter perdido a classificação para a Liga dos Campeões uma vez, na temporada 2013-2014, além de ter terminado o campeonato uma posição abaixo da última vaga de classificação para a Liga Europa em outras quatro temporadas.

    O relatório estimou a diferença financeira entre disputar a Liga dos Campeões e a Liga Europa em cerca de 32,6 milhões de libras esterlinas, com base nas receitas do Manchester City, de 39 milhões de libras esterlinas, em comparação com os 6,4 milhões de libras esterlinas que o Everton obteve na Liga Europa.

    Já as perdas potenciais associadas à ausência da Liga Europa em quatro ocasiões chegaram a 23,2 milhões de libras esterlinas. Somando 10,6 milhões de libras esterlinas das diferenças de receitas por posição no campeonato, o impacto financeiro total estimado sobre o Everton alcançou 66,4 milhões de libras esterlinas, colocando-o na terceira posição da lista dos clubes mais prejudicados.

    O Chelsea, por sua vez, ficou em quinto lugar na temporada 2017-2018, enquanto o Manchester City arrecadou 79,2 milhões de libras esterlinas após chegar às quartas de final da Liga dos Campeões. Em contrapartida, o Chelsea recebeu 39,4 milhões de libras esterlinas após conquistar a Liga Europa, o que gerou uma diferença financeira de 39,8 milhões de libras esterlinas. O Arsenal também ficou fora da Liga dos Campeões depois de terminar na quinta posição na temporada 2016-2017, e o relatório estimou a diferença financeira, na comparação com as receitas do City, em cerca de 22,1 milhões de libras esterlinas.

    Em contrapartida, o Manchester United foi notavelmente o menos afetado entre esses casos: na temporada 2015-2016, o Manchester City não passou das oitavas de final da Liga dos Campeões, faturando 42,6 milhões de libras esterlinas, enquanto o United venceu a Liga Europa e somou 37,8 milhões de libras esterlinas, uma diferença de apenas 4,8 milhões de libras esterlinas.


  • Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O fantasma do rebaixamento: Hull City perde 99 milhões de libras esterlinas

    As perdas parecem mais cruéis quando se trata do rebaixamento da Premier League, porque o impacto não se limita a uma única temporada, podendo atingir as receitas do clube, seu orçamento e sua capacidade de manter os jogadores. E, embora os clubes rebaixados recebam pagamentos compensatórios, esses valores não necessariamente cobrem todas as receitas perdidas com a saída da elite.

    O relatório não presumiu que o Manchester City tenha inevitavelmente causado o rebaixamento de outra equipe, mas abordou a possibilidade de que a força do time celeste tenha influenciado as contas da disputa pela permanência. A avaliação se baseou no total de prêmios em dinheiro recebidos pelo último colocado na temporada seguinte, considerado como um piso para os rendimentos que o clube poderia ter obtido caso permanecesse na Premier League, descontando em seguida a primeira parcela das compensações por rebaixamento.

    O Hull City ficou em segundo lugar na lista dos clubes mais prejudicados, depois de ter sido rebaixado duas vezes no período analisado, com perdas estimadas em 93,78 milhões de libras esterlinas. A equipe também terminou a temporada atrás do Manchester City em quatro ocasiões, o que acrescentou 5,2 milhões de libras esterlinas à diferença relacionada aos rendimentos por classificação, levando o impacto financeiro potencial total a cerca de 99 milhões de libras esterlinas.

    O Swansea apareceu em quarto lugar, com perdas de 63,1 milhões de libras esterlinas, das quais 54 milhões ligadas ao rebaixamento e 9,1 milhões de libras esterlinas resultantes das diferenças de colocação ao longo das sete temporadas que passou na Premier League. O Newcastle, por sua vez, foi rebaixado após terminar na 18ª posição na temporada 2015-2016, com perdas estimadas em 60,4 milhões de libras esterlinas, sendo 7,9 milhões de libras esterlinas relacionadas às diferenças de classificação.

    A lista também incluiu o Norwich, com perdas de 43,8 milhões de libras esterlinas, o Wigan com 39,6 milhões, o Burnley com 31,1 milhões, o Bolton com 26,4 milhões e o Birmingham com 25,1 milhões de libras esterlinas. Esses números refletem a dimensão dos riscos financeiros associados ao rebaixamento, mas não provam que qualquer um desses clubes teria garantido a permanência caso os resultados do Manchester City fossem diferentes.


  • Dinheiro que se acumula a cada temporada: números que abrem espaço para questionamentos

    Dinheiro que se acumula a cada temporada: números que abrem espaço para perguntas. A distribuição das receitas da Premier League se baseia em um sistema que vincula parte dos pagamentos à classificação de cada equipe no fim da temporada, em vez de destinar uma premiação independente e fixa ao campeão. O sistema funciona pelo princípio da "base e seus múltiplos": o 20º colocado recebe o valor-base, o 19º recebe o dobro, o 18º recebe o triplo, e o aumento segue conforme a classificação das equipes.

    Assim, a diferença financeira entre o Manchester City e o vice-campeão, em uma temporada em que o clube azul celeste conquistou o título, se limita, especificamente nesse aspecto, ao valor de uma única parcela-base. Mas o valor dessa parcela cresceu de forma notável com a expansão dos contratos de transmissão televisiva: na temporada 2010-2011, cada posição valia 755.881 libras esterlinas, antes de chegar a 1,94 milhão de libras esterlinas na temporada 2016-2017.

    De acordo com as estimativas apresentadas no relatório, Everton, Liverpool e Stoke City estiveram entre os mais afetados pelas diferenças de classificação, já que terminaram as nove temporadas analisadas em posições inferiores às do Manchester City, com a diferença total estimada em cerca de 10,7 milhões de libras esterlinas para cada um. O valor estimado das diferenças de posição chegou a 9,9 milhões de libras esterlinas para West Bromwich Albion e West Ham United, e a 9,1 milhões de libras esterlinas para o Swansea.

    Em contrapartida, clubes que passaram apenas uma temporada na Premier League registraram diferenças menores, entre eles o Blackpool, com cerca de 756.756 libras esterlinas, o Portsmouth, com 800.424 libras esterlinas, e o Huddersfield Town, com 1,93 milhão de libras esterlinas.

    Os cálculos apresentados no relatório da "BBC Sport" revelam um aspecto financeiro que não aparece sempre nas tabelas de classificação ou nas imagens de premiação. O sucesso de um clube em montar uma equipe dominante pode se refletir nos orçamentos de seus concorrentes, em suas chances de disputar competições continentais e em sua capacidade de permanecer na Premier League. Mas estimar prejuízos não equivale a comprovar responsabilidade legal por eles, e as diferenças financeiras não bastam, por si só, para provar que determinada equipe teria ocupado uma posição mais alta ou evitado o rebaixamento em um cenário diferente.

    Os números seguem sendo uma tentativa de medir o impacto potencial da ascensão do Manchester City sobre o restante dos clubes do futebol inglês, enquanto o clube continua negando as irregularidades e mantendo sua posição jurídica. E, se os cálculos mostram que o City acumulou cerca de 1,17 bilhão de libras esterlinas das receitas abordadas pelo relatório, as estimativas atribuem 844 milhões de libras esterlinas em perdas potenciais a seus concorrentes.

    Dessa forma, a questão vai além dos títulos e dos resultados e levanta uma pergunta maior sobre a relação entre dinheiro e competição justa no futebol moderno: até que ponto investimentos gigantescos podem mudar o destino dos outros clubes, e quem arca com o custo dessa transformação quando as diferenças financeiras se tornam um fator decisivo na definição do futuro da competição?