Números impressionantes revelam o outro lado da hegemonia do Manchester City: será que ele roubou os sonhos de seus rivais?

Dinheiro que se acumula a cada temporada: números que abrem espaço para perguntas. A distribuição das receitas da Premier League se baseia em um sistema que vincula parte dos pagamentos à classificação de cada equipe no fim da temporada, em vez de destinar uma premiação independente e fixa ao campeão. O sistema funciona pelo princípio da "base e seus múltiplos": o 20º colocado recebe o valor-base, o 19º recebe o dobro, o 18º recebe o triplo, e o aumento segue conforme a classificação das equipes.

Assim, a diferença financeira entre o Manchester City e o vice-campeão, em uma temporada em que o clube azul celeste conquistou o título, se limita, especificamente nesse aspecto, ao valor de uma única parcela-base. Mas o valor dessa parcela cresceu de forma notável com a expansão dos contratos de transmissão televisiva: na temporada 2010-2011, cada posição valia 755.881 libras esterlinas, antes de chegar a 1,94 milhão de libras esterlinas na temporada 2016-2017.

De acordo com as estimativas apresentadas no relatório, Everton, Liverpool e Stoke City estiveram entre os mais afetados pelas diferenças de classificação, já que terminaram as nove temporadas analisadas em posições inferiores às do Manchester City, com a diferença total estimada em cerca de 10,7 milhões de libras esterlinas para cada um. O valor estimado das diferenças de posição chegou a 9,9 milhões de libras esterlinas para West Bromwich Albion e West Ham United, e a 9,1 milhões de libras esterlinas para o Swansea.

Em contrapartida, clubes que passaram apenas uma temporada na Premier League registraram diferenças menores, entre eles o Blackpool, com cerca de 756.756 libras esterlinas, o Portsmouth, com 800.424 libras esterlinas, e o Huddersfield Town, com 1,93 milhão de libras esterlinas.

Os cálculos apresentados no relatório da "BBC Sport" revelam um aspecto financeiro que não aparece sempre nas tabelas de classificação ou nas imagens de premiação. O sucesso de um clube em montar uma equipe dominante pode se refletir nos orçamentos de seus concorrentes, em suas chances de disputar competições continentais e em sua capacidade de permanecer na Premier League. Mas estimar prejuízos não equivale a comprovar responsabilidade legal por eles, e as diferenças financeiras não bastam, por si só, para provar que determinada equipe teria ocupado uma posição mais alta ou evitado o rebaixamento em um cenário diferente.

Os números seguem sendo uma tentativa de medir o impacto potencial da ascensão do Manchester City sobre o restante dos clubes do futebol inglês, enquanto o clube continua negando as irregularidades e mantendo sua posição jurídica. E, se os cálculos mostram que o City acumulou cerca de 1,17 bilhão de libras esterlinas das receitas abordadas pelo relatório, as estimativas atribuem 844 milhões de libras esterlinas em perdas potenciais a seus concorrentes.

Dessa forma, a questão vai além dos títulos e dos resultados e levanta uma pergunta maior sobre a relação entre dinheiro e competição justa no futebol moderno: até que ponto investimentos gigantescos podem mudar o destino dos outros clubes, e quem arca com o custo dessa transformação quando as diferenças financeiras se tornam um fator decisivo na definição do futuro da competição?



