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“Número precisa ser o certo”: Yankuba Minteh, avaliado em £ 70 milhões, ainda pode se transferir para o Liverpool, já que ídolo do Brighton diz que ponta direita “se encaixaria” nas necessidades em Anfield
O Liverpool precisa de um substituto adequado para Salah
Depois de permitir que Mohamed Salah saísse como agente livre no último ano de seu contrato, a equipe de Merseyside, uma das potências da Premier League, já sabia havia algum tempo que reforços para o setor ofensivo seriam necessários.
Com o novo chefe Andoni Iraola no comando, o empolgante espanhol Victor Munoz foi tirado do Osasuna, enquanto £123 milhões (US$ 164 mi) foram gastos para contratar o internacional francês Bradley Barcola, campeão da Champions League, em sua despedida do Paris Saint-Germain.
Ambos os reforços, ao lado da estrela holandesa Cody Gakpo e da joia adolescente Rio Ngumoha, preferem atuar pela esquerda. Houve tentativas de preencher a lacuna deixada por Salah, com propostas apresentadas por Minteh e pela estrela do Crystal Palace Ismaila Sarr.
Diz-se que o Brighton recusou £50 mi (US$ 67 mi) e £60 mi (US$ 80 mi), enquanto espera algo mais próximo de £70 mi (US$ 94 mi), e Minteh ainda não entrou em campo pela equipe de Fabian Hurzeler em 2026-27 depois de sofrer uma lesão no tornozelo durante a pré-temporada que exigiu cirurgia.
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Brighton quer £ 70 milhões em qualquer venda de Minteh
Pode ser que o Liverpool volte a sondar em janeiro, já que suas necessidades evidentes não vão desaparecer, com o ex-atacante dos Seagulls Zamora, que falou em associação com as apostas da Premier League da BetWright, dizendo à GOAL, ao ser perguntado se vê um acordo sendo fechado: “Possivelmente.
“Cada um é diferente. Cada um reage de forma diferente a essas consultas, a esses clubes que chegam. Alguns dizem: ‘ok, deixa isso de lado, me deixa seguir jogando meu futebol’. Outros pensam: ‘eu realmente quero chegar lá, vou fazer qualquer coisa para chegar lá agora’.
“E depende do agente, depende também das pessoas que ele tem ao redor. Então, cada um é diferente, mas, sim, o Liverpool ainda precisa, e ele é muito direto. Ele coloca a bola na área. Ele se encaixaria no time. Eu realmente acho que ele se encaixaria no time, mas o Brighton não vai simplesmente deixar alguém sair de graça.
“Você viu que eles conseguem um bom valor por todos os jogadores que vendem. Então, primeiro, o valor tem que ser o certo para o Brighton. E tomara que esse valor seja o certo. E, olha, tomara que ele vá, se é para lá que ele quer ir.
“O Brighton tem uma forma de revelar cada vez mais jogadores, e dá para ver isso. Yankuba não tem estado lá recentemente, mas os garotos que entraram fizeram todos um grande trabalho.”
O que o técnico do Brighton, Hurzeler, disse
Hurzeler disse sobre a situação de Minteh: “Se toda a equipe for bem-sucedida e o jogador se destacar, então Yankuba voltará a receber muita atenção e talvez possa realizar seu sonho na próxima janela de transferências.
“Ele veste as cores do Brighton, ele carrega o escudo do Brighton. Está conosco há dois anos como parte do elenco. Conquistou grandes coisas junto com os rapazes. Agora também cabe a ele se comprometer.
“No fim, sempre dizemos que queremos ter sucesso como clube e, então, você pode brilhar individualmente. Foi isso que provamos no passado. Se alcançarmos coisas juntos, a atenção virá para os jogadores individualmente, e esse também será o caso nesta temporada.”
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Brighton é famoso por obter enormes lucros com transferências
O Brighton contratou Minteh junto ao Newcastle por £30 milhões (US$ 40 milhões) no verão de 2024. Ele marcou 10 gols pelo clube em 73 partidas, e sua credencial na Premier League agora está além de qualquer dúvida.
Um bom lucro será obtido se uma venda for sancionada, assim como aconteceu antes com Moises Caicedo, Marc Cucurella, Joao Pedro e Alexis Mac Allister, mas o Liverpool precisará cavar um pouco mais fundo se realmente quiser tirar de um rival doméstico um jogador que pode seguir os passos recordistas de Salah.
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