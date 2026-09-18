Pode ser que o Liverpool volte a sondar em janeiro, já que suas necessidades evidentes não vão desaparecer, com o ex-atacante dos Seagulls Zamora, que falou em associação com as apostas da Premier League da BetWright, dizendo à GOAL, ao ser perguntado se vê um acordo sendo fechado: “Possivelmente.

“Cada um é diferente. Cada um reage de forma diferente a essas consultas, a esses clubes que chegam. Alguns dizem: ‘ok, deixa isso de lado, me deixa seguir jogando meu futebol’. Outros pensam: ‘eu realmente quero chegar lá, vou fazer qualquer coisa para chegar lá agora’.

“E depende do agente, depende também das pessoas que ele tem ao redor. Então, cada um é diferente, mas, sim, o Liverpool ainda precisa, e ele é muito direto. Ele coloca a bola na área. Ele se encaixaria no time. Eu realmente acho que ele se encaixaria no time, mas o Brighton não vai simplesmente deixar alguém sair de graça.

“Você viu que eles conseguem um bom valor por todos os jogadores que vendem. Então, primeiro, o valor tem que ser o certo para o Brighton. E tomara que esse valor seja o certo. E, olha, tomara que ele vá, se é para lá que ele quer ir.

“O Brighton tem uma forma de revelar cada vez mais jogadores, e dá para ver isso. Yankuba não tem estado lá recentemente, mas os garotos que entraram fizeram todos um grande trabalho.”