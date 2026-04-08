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"Num caminho perigoso" – Lamine Yamal é criticado por comportamento "inadequado" no Barcelona
Balboa critica a atitude "errada" de Yamal
O ex-ala do Real Madrid, Javi Balboa, não mediu palavras ao avaliar a conduta recente do jovem astro do Barcelona em campo. Em participação no popular programa esportivo El Chiringuito, Balboa expressou sua decepção com o comportamento do jogador de 18 anos durante o confronto decisivo no Metropolitano, sugerindo que o talento do jovem não justifica suas frequentes demonstrações públicas de impaciência.
“É maravilhoso ver como, dependendo do time pelo qual o jogador atua, defendemos uma coisa ou outra”, afirmou Balboa, fazendo comparações com o escrutínio enfrentado pelo astro do Real Madrid, Vinícius Júnior. Ele acrescentou: “Isso está errado. O que Lamine Yamal está fazendo me parece errado.”
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"Alguém precisa dizer isso a ele"
As críticas decorrem de vários incidentes ocorridos durante a vitória do Barça por 2 a 1 contra o Atlético, principalmente quando Robert Lewandowski marcou o gol decisivo. Enquanto o restante do time comemorava a vitória que ampliou a vantagem para sete pontos na liderança da tabela, Yamal não se juntou às comemorações eufóricas e, em vez disso, parecia estar de mau humor por causa de uma jogada anterior. Balboa destacou que esse não foi um momento isolado, mas um padrão de comportamento em que o jogador demonstra frustração visível quando não recebe a bola.
“Ele está em um caminho perigoso, e alguém precisa dizer isso a ele”, acrescentou o comentarista.
Flick sai em defesa do jovem prodígio
Apesar do barulho externo, o técnico do Barcelona, Flick, tem se mantido firme em seu apoio público ao seu jovem astro. O treinador alemão tem procurado consistentemente interpretar as explosões de Yamal como um sintoma de sua imensa vontade de competir, e não como uma questão disciplinar.
“O que precisamos lembrar é que Lamine tem 18 anos. Ele é um jogador incrível. Às vezes você vê o que ele faz, e é impressionante... Mas ele tem apenas 18 anos”, disse Flick. “Às vezes ele fica chateado quando eu o substituo, pode ficar frustrado. Ele é emotivo, e tudo bem. Nós o apoiamos. Ajudamos ele a crescer. Temos que cuidar dele. Sei que todos estão de olho nele porque ele é fantástico. Mas ele tem apenas 18 anos. Todos cometemos erros. Sempre vamos protegê-lo. Ele será o melhor no futuro.”
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Lidando com a pressão da fama mundial
A pressão sobre Yamal é sem precedentes para um jogador de sua idade, indo além de suas atuações pelo Barcelona e abrangendo seu papel como símbolo nacional da Espanha. Recentemente, ele condenou os autores racistas de gritos antimusulmanos durante um amistoso internacional contra o Egito. Lidar com essas pesadas questões sociais, ao mesmo tempo em que atende às exigências táticas do futebol de elite, é uma tarefa assustadora. Por enquanto, todos os olhos continuam voltados para o jovem prodígio, enquanto o Barça entra na reta final da temporada com o objetivo de conquistar tanto a La Liga quanto a Liga dos Campeões.