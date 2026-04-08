"Num caminho perigoso" – Lamine Yamal é criticado por comportamento "inadequado" no Barcelona

Apesar do barulho externo, o técnico do Barcelona, Flick, tem se mantido firme em seu apoio público ao seu jovem astro. O treinador alemão tem procurado consistentemente interpretar as explosões de Yamal como um sintoma de sua imensa vontade de competir, e não como uma questão disciplinar.

“O que precisamos lembrar é que Lamine tem 18 anos. Ele é um jogador incrível. Às vezes você vê o que ele faz, e é impressionante... Mas ele tem apenas 18 anos”, disse Flick. “Às vezes ele fica chateado quando eu o substituo, pode ficar frustrado. Ele é emotivo, e tudo bem. Nós o apoiamos. Ajudamos ele a crescer. Temos que cuidar dele. Sei que todos estão de olho nele porque ele é fantástico. Mas ele tem apenas 18 anos. Todos cometemos erros. Sempre vamos protegê-lo. Ele será o melhor no futuro.”