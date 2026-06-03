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Chelsea / Real Madrid kits Nike / adidas
Renuka Odedra

Traduzido por

Novos uniformes de futebol para a temporada 2026-27: reveladas as camisas do Chelsea, Manchester United, Arsenal, Real Madrid e de todos os principais times

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Todos os uniformes da temporada 2026-27 em um só lugar

Com a temporada 2025-26 quase no fim, as atenções já se voltam para 2026-27, com os maiores clubes do futebol mundial divulgando todos os seus novos uniformes para a próxima campanha.

Algumas das maiores marcas esportivas e clubes de futebol do mundo se uniram para produzir uniformes verdadeiramente excepcionais. A profusão anual de lançamentos de novas camisas sempre mostra o que há de melhor na cultura e na moda do futebol, pois se trata sempre de muito mais do que apenas uma camisa de futebol.

Fabricantes de uniformes como Nike, Adidas, New Balance e outros disputam a atenção dos fãs de futebol criando visuais inovadores a cada ano, e a demanda é tanta que sempre há espaço para inovação. Quanto maior, melhor.

Se você quiser relembrar o que foi lançado na última temporada, confira nosso guia completo com todos os uniformes de futebol da temporada 2025-26.

Seja uma nova direção em um estilo futurista e experimental ou uma homenagem retrô, há uma vasta gama de opções para escolher. O GOAL analisa mais de perto o que os principais times usarão na temporada 2026-27.

Loja: uniformes de futebol 2026-27

  • AC Milan home kit PUMA

    AC Milan I Página inicial

    O uniforme titular do AC Milan para a temporada 2026/27 traz de volta as grossas listras vermelhas e pretas — marcantes, largas e inconfundíveis — que percorrem toda a superfície da camisa, tanto na frente quanto nas costas, complementadas pelo retorno dos shorts brancos e das meias pretas. Um visual que sempre se destacou por si só.

    As listras são a marca distintiva do AC Milan. Cada detalhe reforça essa identidade. A inscrição “De Milão para o Mundo” presta homenagem aos milhões de torcedores em todo o mundo, capazes de fazer com que o clube se sinta em casa em todos os continentes. Na parte de trás do pescoço, um selo de cera consagra o escudo rossonero: a essência do AC Milan, impressa em cada camisa como sua assinatura autêntica, uma passagem atemporal transmitida de pais para filhos.


  • Arsenal 2025-26 home kitadidas

    Arsenal I - Página inicial

    Em sua essência, a camisa do Arsenal para a temporada 2025-26 mantém-se fiel à identidade inconfundível do clube, combinando um corpo em vermelho intenso com mangas em branco brilhante para criar uma silhueta imediatamente reconhecível. O design apresenta referências visuais sutis ao Emirates, incluindo uma gola redonda exclusiva inspirada nas linhas curvas do telhado e um padrão vermelho discreto ao longo do corpo, que confere profundidade e textura.



  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa I - Página inicial

    O novo uniforme titular do Aston Villa para a temporada 2026-27 presta homenagem aos designs menos convencionais em tons de bordô e azul do clube, que surgiram na década de 1960. Inspirado nos uniformes do acervo que vão da década de 1960 até a década de 2010, o novo design oferece um visual clean e elegante, marcando uma ruptura com os uniformes de casa com mangas raglan que o Villa vem usando na era moderna, geralmente com detalhes dourados. 


  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern de Munique I Página inicial

    O novo uniforme titular do Bayern de Munique para a temporada 2026-27 marca um retorno confiante às raízes tradicionais do clube, priorizando a identidade clássica em vermelho e branco. O design principal apresenta uma base em vermelho vibrante e intenso, caracterizada por listras verticais sutis e em tons semelhantes. Essas listras vermelho sobre vermelho são tecidas em um tecido jacquard texturizado, conferindo profundidade e estrutura modernas à camisa sem comprometer sua icônica silhueta monocromática.

    Ele também inclui detalhes dourados de alta qualidade, uma escolha de cor que não era um elemento básico do uniforme titular desde o início da década de 2010. Para comemorar o título da Bundesliga 2025/26, o uniforme inclui um detalhe exclusivo do campeonato: um emblema dourado com a cacatua, mascote do clube, posicionado centralmente no peito, entre o logotipo do fabricante e o escudo do clube.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I Página inicial

    O uniforme titular do Borussia Dortmund para a temporada 2026-27 é uma homenagem marcante à alma industrial da cidade. Afastando-se de designs mais simples, a Puma criou uma camisa inspirada no aço, no concreto e na ambição da região do Ruhr. A camisa mantém a base amarela característica do clube, mas se destaca por um padrão gráfico intrincado e em tons semelhantes que cobre a parte da frente e a parte inferior do corpo.

    Este motivo geométrico inspira-se diretamente na estrutura de aço da mina de carvão Minister Stein e na arquitetura em treliça da lendária Torre U de Dortmund, celebrando o patrimônio da cidade enquanto ela se prepara para marcar o 40º aniversário do fechamento da mina.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I - Página inicial

    O uniforme titular do Celtic para a temporada 2026-27 celebra o 60º aniversário dos Lisbon Lions, concebido para homenagear as conquistas históricas da equipe que trouxe a Taça dos Campeões Europeus para o Celtic Park. A camisa é uma homenagem à icônica temporada 1966/67 do Celtic FC e às raízes locais dos jogadores que fizeram a mágica acontecer.

    O uniforme é adornado com detalhes dourados, incluindo um emblema especial para comemorar os 60 anos daquela temporada lendária. A estética geral é clean e inspirada na tradição, ecoando deliberadamente a simplicidade da era dos Lisbon Lions, enquanto texturas refinadas do tecido e zonas de ventilação projetadas são perfeitamente integradas ao design.



  • Chelsea home 2026-27 kit Nike

    Chelsea I - Página inicial

    O uniforme titular do Chelsea para a temporada 2026-27 já chegou e, após consulta aos torcedores, o emblema do clube foi renovado e orgulhosamente incorporado ao tecido na parte da frente da camisa. O tecido em azul brilhante apresenta gola e botões, com detalhes em Midwest Gold no leão rampante e no swoosh da Nike.  

    O icônico leão rampante é uma característica do emblema do Chelsea desde a chegada de Ted Drake ao clube há 75 temporadas, e suas marcas de garras ganham destaque este ano. Aparecendo em paredes, murais de praia e shows, uma série de aparições ao redor do mundo gerou repercussão além dos limites da narrativa tradicional.



  • Inter Milan 2026-27 home kitNike

    Inter de Milão I Página inicial

    O uniforme titular do Inter de Milão para a temporada 2026-27 é caracterizado por uma combinação das cores Preto e Azul Lyon, em homenagem à histórica camisa de 1998 do Inter, enquanto os detalhes em Dourado Universitário remetem ao amarelo do logotipo da Nike e ao escudo do clube daquele uniforme icônico.

    A reintrodução da gola traz um toque de tradição de volta a uma silhueta contemporânea, enquanto, no interior, a marca “Inner Pride” exibe a inscrição “Made of Milano”, um conceito que destaca o vínculo inquebrável entre o Inter e a cidade. Esse conceito também se reflete nos detalhes gráficos do uniforme, com as bordas das listras acabadas em um estilo inspirado no corte das tesouras de alfaiate, uma referência direta à tradição de alfaiataria e manufatura de Milão.


  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I Página inicial

    O uniforme titular da Juventus para a temporada 2026-27 representa um retorno ousado à elegância sartorial que marcou as épocas mais prestigiadas do clube. Afastando-se dos padrões experimentais de “código de barras” da temporada anterior, este uniforme se concentra em uma aplicação limpa e uniforme das icônicas listras verticais em preto e branco. O design é marcado por uma gola polo dobrável de inspiração retrô em branco impecável, que confere à camisa uma estética sob medida e de alta costura, destinada a causar o mesmo impacto nas ruas de Turim quanto no campo do Allianz Stadium.

    A característica marcante do uniforme deste ano é o uso intenso de detalhes em dourado metálico, substituindo os toques em rosa do ciclo anterior. Esse dourado cintilante é aplicado ao emblema simplificado da Juventus em forma de “J”, ao logotipo de desempenho da Adidas e à marca do patrocinador, criando um contraste luxuoso contra a base monocromática.


  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool I Página inicial

    Inspirada na clássica camisa titular do Liverpool FC da adidas de 1989-91, imediatamente reconhecível por seu padrão geométrico dinâmico, e usada durante um período de sucesso do clube, quando a equipe de Kenny Dalglish conquistou o título do campeonato de 1989/90. O novo design celebra um período marcante na história do clube. A base em vermelho intenso é realçada por um grafismo contemporâneo que cobre toda a peça, ecoando diretamente a linguagem visual do original do final dos anos 80, ao mesmo tempo em que apresenta uma execução mais nítida e moderna.

    Detalhes em branco puro no logotipo da adidas, no emblema do clube e nas guarnições reforçam a estética clássica, enquanto a estampa total repensada transmite a energia e a atitude da cultura do futebol dos anos 80.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United I Página inicial

    Inspirado na década de 1970, o uniforme do Manchester United para a temporada 2026-27 apresenta uma base vermelha clean que permite que a icônica gola polo e os punhos listrados assumam o protagonismo, trazendo de volta ao campo um visual refinado e inconfundivelmente United. O design da gola, combinado com detalhes sutis de listras, remete aos uniformes usados durante a conquista da Copa Nacional do clube em 1977 — marcando o 50º aniversário desse momento histórico. Essa conexão com o passado é equilibrada por um design contemporâneo, criando uma camisa que transmite uma sensação ao mesmo tempo nostálgica e inovadora.

    Os detalhes em branco nas três listras da adidas e na marca proporcionam um contraste marcante com a base vermelha, enquanto os detalhes em preto são integrados sutilmente em todo o design, reforçando a paleta de cores clássica do clube. A inscrição “United” na parte de trás do pescoço completa o visual.



  • Manchester City 26-27 home kitPUMA

    Manchester City I Página inicial

    O uniforme titular do Manchester City para a temporada 2026-27 rompe com a tradicional abordagem de cor sólida para apresentar um distinto degradê em azul-celeste. Com uma transição suave de um tom mais escuro nos ombros até o branco na bainha inferior, o design pretende representar uma linha do tempo visual dos diversos tons de azul-celeste que o clube já vestiu ao longo de sua história.

    Ele é emoldurado com elegância por uma gola e punhos brancos e nítidos, e finalizado com o emblema do clube em prata metálica monocromática e a marca do patrocinador combinando, para enfatizar o tema da evolução moderna.




  • Porto 2026-27 home kit New Balance

    Porto I Página inicial

    A camisa titular do Porto é uma interpretação moderna da identidade clássica dos Dragões. O FC Porto e a New Balance apresentam uma peça que vai tocar instantaneamente qualquer verdadeiro torcedor do Porto, refletindo a cultura e a tradição do clube. Listras largas em azul e branco, um escudo bordado, gola em V e números em veludo vermelho evocam o estilo característico do final dos anos 80 e início dos anos 90.

    Sem dúvida, o elemento mais comentado deste uniforme são os nomes e números dos jogadores nas costas. Para se inspirar fortemente na estética dos anos 80, a New Balance trouxe de volta letras em 3D vermelhas e em negrito. Completado com linhas de destaque em relevo e um acabamento com textura semelhante a veludo.



  • Porto away 2026-27 kit New Balance

    Porto I (Fora de Casa)

    O uniforme de visitante do Porto para a temporada 2026-27 apresenta uma base em roxo escuro com detalhes em creme suave, criando um visual refinado e elegante. Listras tonais sutis são integradas ao tecido para conferir profundidade, mantendo uma silhueta clássica e clean. O emblema monocromático do clube realça a estética moderna, enquanto os acabamentos refinados reforçam a sensação geral de precisão.

    O design também reflete a trajetória do Porto, do Vale do Douro até o cenário global, espelhando a própria presença internacional do FC Porto. Desde as texturas dos materiais até a confecção, cada elemento remete à reputação da cidade em termos de qualidade e autenticidade.


  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG I Página inicial

    O uniforme titular do Paris Saint-Germain para a temporada 2026/27 marca um retorno profundo aos fundamentos do design parisiense. Para esta versão, a Nike abandonou as recentes experiências com efeitos de pincelada e gráficos deslocados para restaurar a lendária faixa Hechter em toda a sua glória. A camisa apresenta uma base em um vibrante azul Old Royal, um tom mais claro e elétrico do que o azul-marinho profundo dos anos anteriores, com destaque para uma faixa vermelha central larga e ousada, ladeada por duas linhas brancas nítidas.

    Em uma iniciativa que encantou os tradicionalistas, essa icônica faixa tricolor agora se estende sem interrupção até as costas da camisa, criando um fluxo unificado que reflete as bandeiras agitadas pelos ultras no Parc des Princes.


  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    Real Madrid I Página inicial

    Com a icônica base branca do clube, a camisa combina elementos clássicos com texturas refinadas e detalhes sutis, resultando em um design que transmite sofisticação e modernidade, ao mesmo tempo em que mantém a clareza que define o Real Madrid em casa.

    Detalhes em verde escuro emolduram o design na gola e nos punhos das mangas, que apresentam padrões intricados no tecido, inspirados na geometria dos diamantes e pérolas encontrados na coroa do clube, traduzindo o artesanato e a excelência em uma estética de desempenho moderna. As três listras da adidas nos ombros apresentam um toque inesperado de rosa, conectando a camisa à identidade mais ampla da temporada e adicionando energia ao visual geral.