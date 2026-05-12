Novos uniformes de futebol para a temporada 2026-27: Juventus, PSG, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e as camisas de todos os principais times reveladas

Com a temporada 2025-26 quase no fim, as atenções já se voltam para 2026-27, com os maiores clubes do futebol mundial divulgando todos os seus novos uniformes para a próxima campanha.

Algumas das maiores marcas esportivas e clubes de futebol do mundo se uniram para produzir uniformes verdadeiramente excepcionais. A profusão anual de lançamentos de novas camisas sempre mostra o que há de melhor na cultura e na moda do futebol, pois se trata sempre de muito mais do que apenas uma camisa de futebol.

Fabricantes de uniformes como Nike, Adidas, New Balance e outros disputam a atenção dos fãs de futebol criando looks inovadores a cada ano, e a demanda é tanta que sempre há espaço para inovação. Quanto maior, melhor.

Se você quiser relembrar o que foi lançado na última temporada, confira nosso guia completo com todos os uniformes de futebol da temporada 2025-26.

Seja uma nova direção em um estilo futurista e experimental ou uma homenagem retrô, há uma vasta gama de opções para escolher. O GOAL analisa mais de perto o que os principais times usarão na temporada 2026-27.