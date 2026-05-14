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Man Utd PSG 2026-27 kitsadidas / Nike
Renuka Odedra

Traduzido por

Novos uniformes de futebol para a temporada 2026-27: Juventus, Manchester United, Bayern de Munique, PSG e as camisas de todos os principais times reveladas

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Todos os uniformes da temporada 2026-27 em um só lugar

Com a temporada 2025-26 quase no fim, as atenções já se voltam para 2026-27, com os maiores clubes do futebol mundial lançando todos os seus novos uniformes para a próxima campanha.

Algumas das maiores marcas esportivas e clubes de futebol do mundo se uniram para produzir uniformes verdadeiramente excepcionais. A profusão anual de lançamentos de novas camisas sempre mostra o que há de melhor na cultura e na moda do futebol, pois se trata sempre de muito mais do que apenas uma camisa de futebol.

Fabricantes de uniformes como Nike, Adidas, New Balance e outros disputam a atenção dos fãs de futebol criando looks inovadores a cada ano, e a demanda é tanta que sempre há espaço para inovação. Quanto maior, melhor.

Se você quiser relembrar o que foi lançado na última temporada, confira nosso guia completo com todos os uniformes de futebol da temporada 2025-26.

Seja uma nova direção em um estilo futurista e experimental ou uma homenagem retrô, há uma vasta gama de opções para escolher. A GOAL analisa mais de perto o que os principais times usarão na temporada 2026-27.

Loja: uniformes de futebol 2026-27

  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern de Munique I Página inicial

    O novo uniforme titular do Bayern de Munique para a temporada 2026-27 marca um retorno confiante às raízes tradicionais do clube, priorizando a identidade clássica em vermelho e branco. O design principal apresenta uma base em vermelho vibrante e intenso, caracterizada por listras verticais sutis e em tons semelhantes. Essas listras vermelho sobre vermelho são tecidas em um tecido jacquard texturizado, conferindo profundidade e estrutura modernas à camisa sem comprometer sua icônica silhueta monocromática.

    Ele também inclui detalhes dourados de alta qualidade, uma escolha de cor que não era um elemento básico do uniforme titular desde o início da década de 2010. Para comemorar o título da Bundesliga 2025/26, o uniforme inclui um detalhe exclusivo do campeonato: um emblema dourado com a cacatua, mascote do clube, posicionado centralmente no peito, entre o logotipo do fabricante e o escudo do clube.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I Página inicial

    O uniforme titular do Borussia Dortmund para a temporada 2026-27 é uma homenagem marcante à alma industrial da cidade. Afastando-se de designs mais simples, a Puma criou uma camisa inspirada no aço, no concreto e na ambição da região do Ruhr. A camisa mantém a base amarela característica do clube, mas se destaca por um padrão gráfico intrincado e em tons semelhantes que cobre a parte da frente e a parte inferior do corpo.

    Este motivo geométrico inspira-se diretamente na estrutura de aço da mina de carvão Minister Stein e na arquitetura em treliça da lendária Torre U de Dortmund, celebrando o patrimônio da cidade enquanto ela se prepara para marcar o 40º aniversário do fechamento da mina.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I - Página inicial

    O uniforme titular do Celtic para a temporada 2026-27 celebra o 60º aniversário dos Lisbon Lions, concebido para homenagear as conquistas históricas da equipe que trouxe a Taça dos Campeões Europeus para o Celtic Park. A camisa é uma homenagem à icônica temporada 1966/67 do Celtic FC e às raízes locais dos jogadores que fizeram a mágica acontecer.

    O uniforme é adornado com detalhes dourados, incluindo um emblema especial para comemorar os 60 anos daquela temporada lendária. A estética geral é clean e inspirada na tradição, ecoando deliberadamente a simplicidade da era dos Lisbon Lions, enquanto texturas refinadas do tecido e zonas de ventilação projetadas são perfeitamente integradas ao design.



  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I Página inicial

    O uniforme titular da Juventus para a temporada 2026-27 representa um retorno ousado à elegância sartorial que marcou as épocas mais prestigiadas do clube. Afastando-se dos padrões experimentais em “código de barras” da temporada anterior, este uniforme concentra-se em uma aplicação limpa e uniforme das icônicas listras verticais em preto e branco. O design é ancorado por uma gola polo dobrável de inspiração retrô em branco impecável, que confere à camisa uma estética sob medida e de alta costura, destinada a parecer tão elegante nas ruas de Turim quanto no campo do Allianz Stadium.

    A característica marcante do uniforme deste ano é o uso intenso de detalhes em dourado metálico, substituindo os toques em rosa do ciclo anterior. Esse dourado cintilante é aplicado ao emblema simplificado da Juventus em forma de “J”, ao logotipo de desempenho da Adidas e à marca do patrocinador, criando um contraste luxuoso contra a base monocromática.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United I Página inicial

    Inspirado na década de 1970, o uniforme do Manchester United para a temporada 2026-27 apresenta uma base vermelha clean que permite que a icônica gola polo e os punhos listrados ganhem destaque, trazendo de volta ao campo um visual refinado e inconfundivelmente United. O design da gola, combinado com detalhes sutis de listras, remete aos uniformes usados durante a conquista da Copa Nacional do clube em 1977 — marcando o 50º aniversário desse momento histórico. Essa conexão com o passado é equilibrada por um design contemporâneo, criando uma camisa que transmite uma sensação ao mesmo tempo nostálgica e inovadora.

    Os detalhes em branco nas três listras da adidas e na marca proporcionam um contraste marcante com a base vermelha, enquanto os detalhes em preto são integrados sutilmente em todo o design, reforçando a paleta de cores clássica do clube. A inscrição “United” na parte de trás do pescoço completa o visual.



  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG I Página inicial

    O uniforme titular do Paris Saint-Germain para a temporada 2026/27 marca um retorno profundo aos fundamentos do design parisiense. Para esta versão, a Nike abandonou as recentes experiências com efeitos de pincelada e gráficos deslocados para restaurar a lendária faixa Hechter em toda a sua glória. A camisa apresenta uma base em um vibrante azul Old Royal, um tom mais claro e elétrico do que o azul-marinho profundo dos anos anteriores, com destaque para uma faixa vermelha central larga e ousada, ladeada por duas linhas brancas nítidas.

    Em uma iniciativa que encantou os tradicionalistas, essa icônica faixa tricolor agora se estende sem interrupção até as costas da camisa, criando um fluxo unificado que reflete as bandeiras agitadas pelos ultras no Parc des Princes.