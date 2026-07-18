Além disso, afirma-se que ainda não haveria acordo com nenhum clube potencial, embora o Aston Villa, campeão da Liga Europa, e o Benfica de Lisboa continuem sendo considerados os destinos mais prováveis para o meio-campista central.

Uma transferência para a Arábia Saudita, entretanto, está fora de questão para Palhinha, pois, conforme relata a plataforma online portuguesa Maisfutebol, ele teria recusado “uma oferta lucrativa” da Saudi Pro League. Assim, o aspecto financeiro não seria a principal prioridade para o jogador de 31 anos. Em vez disso, ele deseja permanecer próximo à família e continuar jogando no mais alto nível na Europa.

Após seu empréstimo de um ano ao Tottenham Hotspur, Palhinha volta a ser, por enquanto, oficialmente jogador do FC Bayern. Em Munique, porém, ele não tem mais perspectivas, razão pela qual o diretor esportivo Max Eberl gostaria de vendê-lo definitivamente, apesar do contrato que vai até 2028 — mas a saída ameaça se tornar uma situação de impasse.