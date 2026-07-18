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VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Andreas Koenigl

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Novos desdobramentos! Será que o Bayern de Munique vai ficar com um fracasso de transferência nas mãos?

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J. Palhinha

Em vez de uma despedida, o que está nos planos de Palhinha, por enquanto, é um retorno ao FC Bayern. A transferência deve se tornar uma situação de incerteza.

O FC Bayern de Munique gostaria de, com João Palhinha, acabar com um dos maiores mal-entendidos da história recente do clube, mas uma saída rápida parece não estar nos planos. Segundo a Sky, o português deve até mesmo retornar a Munique por enquanto e participar, na segunda-feira, do início dos treinos do clube recordista de títulos.

  • Além disso, afirma-se que ainda não haveria acordo com nenhum clube potencial, embora o Aston Villa, campeão da Liga Europa, e o Benfica de Lisboa continuem sendo considerados os destinos mais prováveis para o meio-campista central.

    Uma transferência para a Arábia Saudita, entretanto, está fora de questão para Palhinha, pois, conforme relata a plataforma online portuguesa Maisfutebol, ele teria recusado “uma oferta lucrativa” da Saudi Pro League. Assim, o aspecto financeiro não seria a principal prioridade para o jogador de 31 anos. Em vez disso, ele deseja permanecer próximo à família e continuar jogando no mais alto nível na Europa.

    Após seu empréstimo de um ano ao Tottenham Hotspur, Palhinha volta a ser, por enquanto, oficialmente jogador do FC Bayern. Em Munique, porém, ele não tem mais perspectivas, razão pela qual o diretor esportivo Max Eberl gostaria de vendê-lo definitivamente, apesar do contrato que vai até 2028 — mas a saída ameaça se tornar uma situação de impasse.

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  • O Spurs não quer o Palhinha, apesar da opção de compra

    Segundo Fabrizio Romano, o nome de Palhinha consta da lista de candidatos de Villa para reforçar o meio-campo central. O quarto colocado na classificação da última temporada da Premier League veria o português como uma opção séria, segundo o site. No entanto, segundo Romano, a abordagem ainda não se concretizou até o momento; não houve, até agora, nenhuma oferta nem conversas com o FCB.

    A situação é semelhante no Benfica, segundo o jornal “A Bola”. Aparentemente, também ainda não ocorreram negociações concretas com o time de Munique. O Bayern imagina um valor de transferência entre 20 e 25 milhões de euros, enquanto o Benfica, ao que parece, preferiria um empréstimo com opção de compra posterior. Além disso, o clube estaria disposto a pagar a Palhinha um salário anual de cerca de três milhões de euros líquidos, segundo o jornal.

    Palhinha foi transferido do FC Fulham para o Bayern de Munique em 2024 por 51 milhões de euros, mas nunca conseguiu se firmar como titular. Após apenas 25 partidas oficiais, o clube de Munique o emprestou ao Tottenham um ano depois. Os Spurs, apesar da opção de compra acordada, decidiram não assumi-lo definitivamente.

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