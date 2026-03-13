Novo visual para a Seleção! Vinicius Jr. e companhia devem estrear o histórico uniforme da Jordan Brand em amistoso de grande audiência contra a França

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma parceria histórica com a Jordan Brand. Apresentado em um evento repleto de estrelas em São Paulo, o novo uniforme alternativo marca uma ruptura com a tradição, substituindo o swoosh da Nike pela icônica silhueta Jumpman de Michael Jordan, combinando a tradição do futebol de elite com a realeza global do streetwear.

A camisa mantém a paleta clássica de azul e amarelo, mas incorpora a lendária “Elephant Print” — uma textura sinônimo do Air Jordan 3 de 1988. Projetado com a inovação Aero-FIT, o uniforme foi desenvolvido para ser 11% mais leve e significativamente mais respirável, utilizando 100% de resíduos têxteis reciclados para combinar desempenho de elite com sustentabilidade ambiental.