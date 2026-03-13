Getty Images Sport
Traduzido por
Novo visual para a Seleção! Vinicius Jr. e companhia devem estrear o histórico uniforme da Jordan Brand em amistoso de grande audiência contra a França
Uma nova era para os pentacampeões
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma parceria histórica com a Jordan Brand. Apresentado em um evento repleto de estrelas em São Paulo, o novo uniforme alternativo marca uma ruptura com a tradição, substituindo o swoosh da Nike pela icônica silhueta Jumpman de Michael Jordan, combinando a tradição do futebol de elite com a realeza global do streetwear.
A camisa mantém a paleta clássica de azul e amarelo, mas incorpora a lendária “Elephant Print” — uma textura sinônimo do Air Jordan 3 de 1988. Projetado com a inovação Aero-FIT, o uniforme foi desenvolvido para ser 11% mais leve e significativamente mais respirável, utilizando 100% de resíduos têxteis reciclados para combinar desempenho de elite com sustentabilidade ambiental.
Vinicius Jr elogia impacto cultural
O ícone do Real Madrid, Vinicius Jr, foi escolhido como o rosto dessa parceria, enfatizando como a iniciativa transcende o campo de futebol. “Para todas as crianças do Brasil que sonham em ter uma bola nos pés, essa parceria tem um significado muito profundo”, disse Vinicius Jr. no site oficial daCBF.
“A Jordan Brand e nossa Seleção Nacional estão unidas por mais do que apenas o futebol – trata-se de uma combinação de cultura e grandeza. Quando o Jumpman aparece com nossas cores, ele mostra ao mundo a criatividade, a paixão e a energia que tornam o Brasil especial. Isso inspira uma nova geração a jogar com estilo, liberdade e orgulho sempre que pisamos no campo.”
A excelência técnica encontra a rua
A parceria marca uma reformulação técnica projetada para o atleta moderno. A presidente da Jordan Brand, Sarah Mensah, descreveu a iniciativa como uma fusão dinâmica em que desempenho e expressão se impulsionam mutuamente. A linha de roupas inclui equipamentos de treinamento especializados e uma chuteira Tiempo personalizada para garantir um visual coeso.
“Hoje, a Jordan deu início a algo verdadeiramente extraordinário. Esta parceria com a Seleção Brasileira é mais do que apenas uma colaboração; é uma celebração do brilhantismo, da criatividade e da energia incríveis do futebol mundial, com o Brasil em seu núcleo dinâmico. Onde há brilhantismo, confiança e o pulso da competição, a Jordan prospera. Não se trata apenas de um encontro de mundos; é uma fusão dinâmica em que desempenho e expressão se alimentam mutuamente”, disse Mensah.
- Getty Images Sport
A estreia contra os Bleus
Os torcedores verão o Jumpman em ação pela primeira vez em 26 de março, quando o Brasil enfrentará a França em uma partida amistosa de grande repercussão. É um palco grandioso e adequado para a estreia histórica deste uniforme, já que a Seleção busca testar suas habilidades contra adversários europeus de elite.
O Brasil entra nessa partida buscando manter o ritmo após um desempenho misto nas últimas cinco partidas, nas quais venceu duas e empatou uma. A Seleção aproveitará esse amistoso intercontinental para ajustar seu elenco antes da Copa do Mundo deste verão, onde está no Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.
Publicidade