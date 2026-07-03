Novo técnico, a mesma Inglaterra: Thomas Tuchel não conseguiu livrar os Três Leões do maior problema que impedia o avanço da equipe de Sir Gareth Southgate

E houve sinais semelhantes em vários momentos da partida contra a República Democrática do Congo. A Inglaterra começou sem brilho e teve dificuldades para encontrar um ritmo de jogo no início. Declan Rice errou alguns passes. Kane perdeu a posse da bola uma vez e, em outra ocasião, recuou a bola. A República Democrática do Congo abriu o placar aos sete minutos com um contra-ataque certeiro.

A discussão logo em seguida girou em torno da defesa de Djed Spence na trave oposta. A verdade é que a situação nunca deveria ter chegado a esse ponto. Só quando precisou correr atrás do placar é que a Inglaterra ganhou um pouco de vida. Mas, mesmo assim, ainda parecia um pouco cautelosa demais, um pouco assustada demais. Na verdade, a Inglaterra teve sorte de não ficar perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, depois que Yoane Wissa acertou a trave.

As ideias ofensivas, por sua vez, estavam em falta. Havia muito daquele “passar a bola para o Bellingham e torcer”. Marcus Rashford, embora animado, carecia de agressividade. Noni Madueke fazia a mesma jogada repetidamente. Elliot Anderson parecia perdido no meio-campo. Ezri Konsa, um zagueiro central, foi o jogador que deu mais passes no terço final do campo.

E então Kane se tornou o herói. Ele marcou duas vezes nos últimos 15 minutos — ambos gols excelentes, cada um à sua maneira. Foi aclamado como o salvador da Inglaterra. Houve até quem falasse em “o maior de todos os tempos da Inglaterra”. Mas sua excelência deveria ter sido algo esperado.

Após a partida, perguntaram a Tuchel se a Inglaterra poderia ter sentido o peso da camisa durante longos períodos do jogo. Ele disse que isso era um absurdo. “Não vi nada disso hoje, e seria muito fácil perceber. Seria muito fácil aceitar essa narrativa. Não vejo nada disso”, disse Tuchel.