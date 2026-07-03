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New manager, same EnglandGetty
Thomas Hindle

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Novo técnico, a mesma Inglaterra: Thomas Tuchel não conseguiu livrar os Três Leões do maior problema que impedia o avanço da equipe de Sir Gareth Southgate

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G. Southgate
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Inglaterra x RD Congo
RD Congo
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“O futebol está voltando para casa, com Tommy Tuchel” foram as palavras que ecoaram ao redor do Estádio de Atlanta enquanto dezenas de milhares de torcedores saíam para o calor da Geórgia após a vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo. O clima era de júbilo. Todos estavam felizes. A Inglaterra venceu, a República Democrática do Congo perdeu. A Inglaterra está agora a quatro vitórias de pôr fim a 60 anos de sofrimento e conquistar a tão sonhada Copa do Mundo.

Pense nisso — mas não muito a fundo — e há motivos para sonhar. Essa é a parte divertida, em teoria. Mas pense bem a fundo, talvez até analise as coisas objetivamente, e há um problema enorme e gritante que impedirá a Inglaterra de ganhar a Copa do Mundo: em 18 meses de gestão de Tuchel, nada, de fato, mudou — pelo menos não nas partidas oficiais.

Na verdade, apesar de toda a alegria após a vitória sobre o Congo, havia ainda mais motivos para se preocupar. Isso se assemelhou muito a uma vitória de Sir Gareth Southgate, daquelas em que a Inglaterra não jogou tão bem assim e precisou de atuações heroicas de seus grandes nomes. E se Tuchel era a solução natural para esse problema, então é difícil ver de onde virá a verdadeira melhora. O técnico pode ter mudado. Mas a Inglaterra, como seleção de futebol, parece assustadoramente semelhante.

  • Gareth Southgate Trent Alexander-Arnold England 2024Getty Images

    Euro 2024 e o que ela nos ensinou

    A Euro 2024 foi estranha para a Inglaterra. Southgate foi praticamente implorado tanto pelos torcedores quanto pela mídia para “tirar o freio de mão” e colocar seus melhores jogadores em campo. Então, ele tentou arrombar tudo, convocar todo mundo e jogar de improviso. O resultado foi a Inglaterra chegar à final sem apresentar nenhuma atuação particularmente impressionante.

    A campanha da Inglaterra naquele verão contou com dois empates e uma vitória fraca por 1 a 0 sobre a Sérvia na fase de grupos. Nas eliminatórias, houve uma vitória por 2 a 1 contra a Eslováquia, que exigiu uma jogada heróica de Jude Bellingham nos acréscimos, uma vitória nos pênaltis sobre a Suíça e um gol decisivo de Ollie Watkins no final da partida para derrotar uma seleção mediana da Holanda. O melhor desempenho coletivo da Inglaterra aconteceu na final, mas mesmo assim a equipe foi superada pela Espanha. Foi uma aula magistral sobre como chegar a uma final sem jogar muito bem.

    Por que isso aconteceu? Bem, a Inglaterra era bastante difícil de ser derrotada. Mas também, na maior parte do tempo, contou com os grandes nomes para salvá-la. Bellingham e Harry Kane marcaram contra a Eslováquia. Bukayo Saka marcou o gol de empate contra a Suíça. Cole Palmer saiu do banco para marcar contra a Espanha na final. Essa foi uma equipe rígida, que carecia de ideias ofensivas, mas tinha talento individual suficiente para produzir alguns grandes momentos.

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  • Cole Palmer England Spain Euro 2024 finalGetty

    Está jogando com medo?

    No entanto, nos momentos mais decisivos — mesmo que alguns jogadores tenham se destacado —, o time parecia sucumbir sob o peso da camisa. Considere os últimos 15 minutos da final da Euro 2024, com Inglaterra e Espanha empatadas em 1 a 1. Desde um lançamento lateral de Kyle Walker aos 75 minutos até o apito final, a Inglaterra foi completamente dominada por uma equipe que sabia como controlar a partida.

    A Espanha completou 105 passes contra 27 da Inglaterra. Fez 39 passes no terço final do campo; a Inglaterra, 10. A Espanha avançou a bola 63 vezes; a Inglaterra, apenas 15. Foi um período terrivelmente avesso ao risco, e a Espanha aproveitou a vantagem. Um gol aos 86 minutos decidiu a partida. Naquele exato momento, com o jogo em jogo e a Inglaterra precisando simplesmente se arriscar, ela recuou.

    “Tivemos um lançamento lateral no terço de campo adversário e definitivamente tínhamos a oportunidade de manter a bola naquela área do campo, mas jogamos para trás”, disse Gareth Southgate após o apito final. “E então houve um longo período depois disso em que não recuperamos a bola. Houve um ponto de virada nesse momento.”

    A Espanha é uma seleção difícil de vencer e sempre foi a favorita. Mas a Inglaterra desligou completamente quando precisava avançar. A intensidade caiu, a urgência se foi. Tanto jogadores de nível mundial quanto veteranos experientes do futebol internacional sucumbiram à magnitude do momento.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Um padrão familiar se desenha

    E houve sinais semelhantes em vários momentos da partida contra a República Democrática do Congo. A Inglaterra começou sem brilho e teve dificuldades para encontrar um ritmo de jogo no início. Declan Rice errou alguns passes. Kane perdeu a posse da bola uma vez e, em outra ocasião, recuou a bola. A República Democrática do Congo abriu o placar aos sete minutos com um contra-ataque certeiro.

    A discussão logo em seguida girou em torno da defesa de Djed Spence na trave oposta. A verdade é que a situação nunca deveria ter chegado a esse ponto. Só quando precisou correr atrás do placar é que a Inglaterra ganhou um pouco de vida. Mas, mesmo assim, ainda parecia um pouco cautelosa demais, um pouco assustada demais. Na verdade, a Inglaterra teve sorte de não ficar perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, depois que Yoane Wissa acertou a trave.

    As ideias ofensivas, por sua vez, estavam em falta. Havia muito daquele “passar a bola para o Bellingham e torcer”. Marcus Rashford, embora animado, carecia de agressividade. Noni Madueke fazia a mesma jogada repetidamente. Elliot Anderson parecia perdido no meio-campo. Ezri Konsa, um zagueiro central, foi o jogador que deu mais passes no terço final do campo.

    E então Kane se tornou o herói. Ele marcou duas vezes nos últimos 15 minutos — ambos gols excelentes, cada um à sua maneira. Foi aclamado como o salvador da Inglaterra. Houve até quem falasse em “o maior de todos os tempos da Inglaterra”. Mas sua excelência deveria ter sido algo esperado.

    Após a partida, perguntaram a Tuchel se a Inglaterra poderia ter sentido o peso da camisa durante longos períodos do jogo. Ele disse que isso era um absurdo. “Não vi nada disso hoje, e seria muito fácil perceber. Seria muito fácil aceitar essa narrativa. Não vejo nada disso”, disse Tuchel.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Depender demais dos principais jogadores

    É claro que Tuchel tem que dizer isso. Ele é um homem honesto, mas nunca jogaria seus jogadores para baixo do ônibus dessa maneira. Além disso, é uma maneira muito fácil de fazer com que a imprensa, que já está ávida por notícias, comece a agitar as coisas.

    Mas ele não pode se enganar por muito tempo. A dependência de grandes nomes aqui é realmente assustadora. A Inglaterra marcou oito gols nesta Copa do Mundo. Kane e Bellingham somaram sete entre os dois. O outro foi um gol de Marcus Rashford no “tempo de lixo” – com assistência de Saka. Anthony Gordon tem duas assistências em seu nome – ambas marcadas na quarta-feira –, mas, fora isso, a criatividade tem vindo apenas de Bellingham e Saka em surtos assustadoramente curtos.

    O restante da equipe, por sua vez, é disciplinado, organizado e cauteloso. A Inglaterra não cometeu nenhum grande erro — exceto, talvez, a defesa fraca de Pickford no primeiro gol do Congo. Mas a equipe está um pouco apática. Ela tem a posse de bola, mas não faz muito com ela.

    Konsa e Marc Guehi têm sido, de longe, os jogadores da Inglaterra que mais passaram a bola. Contra o Congo, a Inglaterra recorreu a muitos cruzamentos, na esperança de que desse certo. O fato de ter dado certo é mérito de Kane — mas não é nada tranquilizador.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Continue martelando a rocha'

    Como era de se esperar, a preferência de Tuchel foi se concentrar nos aspectos positivos, com a perspectiva de que a persistência de sua equipe havia sido devidamente recompensada no final. “A mensagem sempre foi a mesma: continuem martelando a rocha. Continuem batendo, batendo, batendo. Continuem acreditando, continuem fazendo o que fazemos. Não desistam”, disse o técnico após a partida. E, claro, ele pode tirar algum ânimo disso. ]

    A Inglaterra nunca desistiu de verdade em Atalanta; apenas se limitou a repetir a mesma jogada várias vezes. E sim, o goleiro da República Democrática do Congo fez algumas defesas incríveis, mas a Inglaterra nunca representou uma ameaça real por longos períodos. Em nenhum momento parecia que um gol estava por vir. Na verdade, havia uma ansiedade reprimida de que as coisas pudessem dar errado para o outro lado.

    A questão, então, passa a ser: de quem é a culpa? Talvez a resposta seja um pouco de ambos. Os treinadores têm seus sistemas, e Tuchel foi contratado porque tem uma filosofia clara. Ele gosta de jogadores pelas laterais que cruzam a bola. Gosta de atacantes. Gosta de jogadores criativos no ataque. Ele também é bastante avesso ao risco e tem pavor de sofrer gols no contra-ataque (ele sempre mencionou o fato de que a Inglaterra não cedeu muito no contra-ataque no empate em 0 a 0 contra Gana).

    Ele escalou um elenco que respalda exatamente essa filosofia. Phil Foden, Cole Palmer, Adam Wharton e Trent Alexander-Arnold ficaram de fora por esse motivo. Eles não têm uma posição definida. Não se encaixam. Fazem coisas demais. Podem dar um impulso, mas aquele único momento decisivo, como Tuchel efetivamente disse, não compensa o risco que surge ao longo de uma partida inteira.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Um time com falhas fundamentais

    O problema é que essa forma de pensar só reforça algumas das inseguranças profundas que sempre estarão presentes aqui. É uma situação difícil em todos os sentidos. Southgate apostou na solidez no início, quando seu elenco não era muito bom. Depois, talvez tenha exagerado um pouco na correção, buscando um pouco demais a expressividade, e, em seu último torneio, parecia mais um técnico interino com espírito patriótico do que um técnico de futebol.

    Tuchel é um meio-termo ideal. Ele gosta de solidez, mas sabe que conta com talentos de nível mundial. Ele quer dar liberdade a Kane e Bellingham, mas precisa da adesão de todos os demais para colocá-los nas posições certas. Cabe à equipe, então, tentar se livrar de algumas dessas velhas lembranças. Rússia 2018, Inglaterra 2021, Catar 2022, Alemanha 2024 — todos esses foram fracassos gloriosos sob o comando de um técnico que todos realmente gostavam como pessoa. Até mesmo perder com Southgate parecia aceitável, porque ele era um cara legal que havia reconstruído tudo a partir de uma verdadeira bagunça.

    E agora eles têm um pouco menos de rede de segurança. Tuchel é um técnico astuto, um excelente treinador, muito mais capaz do que Southgate como estrategista. Mas ele talvez esteja sendo gradualmente exposto à falha fundamental desta equipe: eles têm medo demais de se expressarem plenamente. Conheçam a nova Inglaterra — igual à velha Inglaterra.

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