O prazo imposto para a Eurocopa, na qual a Itália será o país-sede ao lado da Turquia, exige um cronograma rigoroso e, diante do tempo apertado, qualquer mínimo atraso levaria ao risco de um vexame histórico: uma competição desse nível sem Milão no mapa. O plano prevê concluir a nova arena em 2031, lê-se no Gazzetta.it, exatamente um ano antes do torneio, como determinam os rígidos critérios da Uefa. Para isso, prefeitura e região encontraram um ponto de equilíbrio para concluir os procedimentos necessários até o verão de 2027, de modo a iniciar as obras no segundo semestre, após o fim da temporada de futebol. A máquina, portanto, já está em movimento há algum tempo, desde que a empresa Stadio San Siro Spa apresentou o Plano Executivo em 16 de março e a prefeitura deu início à sua instrução, além da avaliação ambiental estratégica. Na sequência virão a análise do projeto de viabilidade técnico-econômica, a avaliação de impacto ambiental de competência regional e a Conferência de Serviços. Todas as intervenções estão obviamente ligadas entre si: a transferência do túnel Patroclo, a construção do novo estádio e, só depois, a demolição apenas parcial do Meazza.