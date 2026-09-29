Entre o fim de outubro e o início de novembro será revelado o esboço do novo San Siro, confirmando as informações da semana passada. Nos escritórios da Foster+Partners e da Manica, o trabalho segue para aperfeiçoar o desenho e preparar a apresentação caprichada. Trata-se do mesmo escritório de excelência que realizou o novo Wembley, em Londres, na Inglaterra: estádio histórico e fonte natural de inspiração para todos os apaixonados pelo mundo do futebol, mas, segundo a versão dos arquitetos, teriam sido mantidos detalhes do antigo Meazza, lê-se na Gazzetta dello Sport.
Novo San Siro: eis a data para a apresentação do projeto. O prefeito Sala dispara: "Os clubes precisam respeitar os prazos"
Beppe Sala pressiona os clubes
Começou a contagem regressiva, um momento de forte valor simbólico que, aos olhos de torcedores e cidadãos, servirá para dar substância àquilo que, hoje, continua sendo algo abstrato. O prefeito Beppe Sala cobrou Milan e Inter justamente ontem, à margem de um evento da Ance: "Espero que os clubes mostrem muito em breve a nova renderização do estádio e garantam que a arena estará pronta para a Eurocopa de 2032".
O prazo imposto para a Eurocopa, na qual a Itália será o país-sede ao lado da Turquia, exige um cronograma rigoroso e, diante do tempo apertado, qualquer mínimo atraso levaria ao risco de um vexame histórico: uma competição desse nível sem Milão no mapa. O plano prevê concluir a nova arena em 2031, lê-se no Gazzetta.it, exatamente um ano antes do torneio, como determinam os rígidos critérios da Uefa. Para isso, prefeitura e região encontraram um ponto de equilíbrio para concluir os procedimentos necessários até o verão de 2027, de modo a iniciar as obras no segundo semestre, após o fim da temporada de futebol. A máquina, portanto, já está em movimento há algum tempo, desde que a empresa Stadio San Siro Spa apresentou o Plano Executivo em 16 de março e a prefeitura deu início à sua instrução, além da avaliação ambiental estratégica. Na sequência virão a análise do projeto de viabilidade técnico-econômica, a avaliação de impacto ambiental de competência regional e a Conferência de Serviços. Todas as intervenções estão obviamente ligadas entre si: a transferência do túnel Patroclo, a construção do novo estádio e, só depois, a demolição apenas parcial do Meazza.
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