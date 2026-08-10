Novo reforço do Arsenal, Bruno Guimarães usará a camisa 39; saiba por que ele só usa esse número nos clubes

Bruno Guimarães vai começar uma nova etapa da carreira no Arsenal, mas levará consigo uma tradição que o acompanha desde os primeiros passos no futebol: a camisa 39.

O número escolhido pelo meio-campista para defender os Gunners não tem relação com superstição ou preferência esportiva. A história começa no Rio de Janeiro e está diretamente ligada ao pai do jogador, que trabalhava como motorista de táxi.

O veículo utilizado pelo pai de Bruno tinha o número 39. A partir daí, a camisa passou a representar a família e todo o caminho percorrido pelo jogador até chegar ao futebol europeu.

Foi assim desde o início da carreira profissional. Por onde passou, Bruno manteve o 39 nas costas. A escolha atravessou Athletico-PR, Lyon e Newcastle e agora chega ao Arsenal, transformando um número pouco convencional em uma das marcas da carreira do brasileiro.

Mais do que uma identificação dentro de campo, o 39 representa as dificuldades enfrentadas pela família e os esforços feitos para que Bruno pudesse seguir o sonho de se tornar jogador profissional.