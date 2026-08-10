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Luis Felipe Gonçalves

Novo reforço do Arsenal, Bruno Guimarães usará a camisa 39; saiba por que ele só usa esse número nos clubes

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B. Guimaraes
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Meio-campista mantém tradição iniciada no começo da carreira e leva para Londres um número que representa a história de sua família

Bruno Guimarães vai começar uma nova etapa da carreira no Arsenal, mas levará consigo uma tradição que o acompanha desde os primeiros passos no futebol: a camisa 39.

O número escolhido pelo meio-campista para defender os Gunners não tem relação com superstição ou preferência esportiva. A história começa no Rio de Janeiro e está diretamente ligada ao pai do jogador, que trabalhava como motorista de táxi.

O veículo utilizado pelo pai de Bruno tinha o número 39. A partir daí, a camisa passou a representar a família e todo o caminho percorrido pelo jogador até chegar ao futebol europeu.

Foi assim desde o início da carreira profissional. Por onde passou, Bruno manteve o 39 nas costas. A escolha atravessou Athletico-PR, Lyon e Newcastle e agora chega ao Arsenal, transformando um número pouco convencional em uma das marcas da carreira do brasileiro.

Mais do que uma identificação dentro de campo, o 39 representa as dificuldades enfrentadas pela família e os esforços feitos para que Bruno pudesse seguir o sonho de se tornar jogador profissional.

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    Carinho pelo número

    Em fevereiro de 2023, Bruno explicou a relação com o número e revelou que o considera muito mais do que uma simples escolha para a camisa.

    "Esse número conta uma história mais bonita do que as palavras conseguem expressar; é o número 39. Sei que as pessoas o veem como um número estranho para um jogador de futebol, mas para mim é um número especial. Na verdade, é mais do que isso; é um número mágico", afirmou, em declaração reproduzida pelo The Sun.

    O meia também contou como o número esteve presente nos momentos mais difíceis de sua trajetória.

    "O número 39 me deu tudo na vida; foi ele que me levou ao Newcastle, foi ele que me proporcionou comida e roupas e cobriu os custos das viagens de ônibus que duravam três horas, em busca da realização do meu sonho", acrescentou.

    Agora, aos 28 anos, Bruno leva o número para um dos maiores desafios de sua carreira. No Arsenal, o objetivo é conquistar títulos e ajudar a equipe a manter o domínio na Premier League, além de buscar a inédita Champions League para o clube.

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    Desafio empolgante no Arsenal

    A mudança para o Arsenal representa uma nova motivação para Bruno Guimarães.

    "Simplesmente senti que precisava de um novo desafio na minha vida e ser jogador do Arsenal seria um desafio empolgante. Depois de jogar duas Copas do Mundo, cheguei a um ponto da minha vida em que preciso de um desafio como este. Quero ganhar troféus, quero fazer história e acho que estou no lugar certo para isso", disse o jogador ao site oficial do Arsenal.

    O brasileiro também destacou a qualidade do meio-campo comandado por Mikel Arteta.

    "Na minha opinião, é um dos melhores da Europa. Todos são jogadores incríveis. Todas as vezes que joguei contra o Arsenal foi muito difícil. Eles ficam com a bola, defendem como um time só. Acho que essa combinação é o jeito que eu gosto de jogar também, e claro, entrar para o time campeão da liga é sempre uma grande oportunidade", afirmou.

    Bruno deixa o Newcastle após 195 jogos oficiais, 31 gols e 31 assistências. Durante a passagem pelo clube inglês, conquistou a Copa da Liga Inglesa em 2025, encerrando um jejum de mais de 70 anos sem um grande título para os Magpies.

    Contratado pelo Newcastle em 2022, após passagem pelo Lyon, o jogador rapidamente se tornou uma das principais referências técnicas da equipe e um dos meio-campistas de maior destaque da Premier League.

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    Status alto na equipe

    Bruno Guimarães chega ao Arsenal com status de titular e para solucionar uma das carências identificadas por Arteta no elenco.

    A tendência é que o brasileiro atue ao lado de Declan Rice à frente da defesa, dando mais qualidade à saída de bola e à construção das jogadas. O setor ainda poderá contar com Martin Odegaard ou Eberechi Eze em uma função mais ofensiva.

    A chegada de Bruno aumenta as opções de Arteta e acrescenta experiência, intensidade e capacidade de chegada à área a um meio-campo que foi fundamental para a conquista da Premier League.

    Na última temporada pelo Newcastle, o brasileiro marcou nove gols e deu cinco assistências no Campeonato Inglês, números que reforçam também sua capacidade de contribuir no terço final.

    Após o amistoso contra o Borussia Dortmund, Arteta destacou justamente o impacto que espera do novo reforço.

    "Estou muito feliz por ele estar aqui conosco. Nós vemos muito claramente a energia que ele nos traz nos treinos. Nós precisamos de jogadores com essa ambição, desejo e caráter de querer chegar no próximo nível", afirmou o treinador.

    No Arsenal, Bruno Guimarães terá uma nova camisa, novos companheiros e um novo desafio. O número, porém, continuará sendo o mesmo — e carregará consigo a história que começou ainda nos primeiros anos de sua trajetória no Rio de Janeiro.

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