Novo recorde de transferência? Ryan Reynolds e Rob Mac devem gastar uma fortuna novamente na tentativa do Wrexham de chegar à Premier League

Antes da temporada 2025-26, os Red Dragons investiram pesadamente em jogadores como Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf e Nathan Broadhead — sendo este último a contratação mais cara da história do clube, por 10 milhões de libras (14 milhões de dólares).

Esse recorde pode durar apenas 12 meses, com o ex-astro da Football League e agora comentarista Don Goodman — falando em exclusivo ao GOAL por cortesia do igaming.com — afirmando, quando questionado se espera que Reynolds e Mac gastem ainda mais dos cofres do Wrexham: “Essa seria minha melhor suposição, porque eles são ambiciosos. Não há como negar isso, e eles não têm vergonha de divulgar isso.

“Eles são um dos clubes mais ricos em termos de FFP, porque geram muito por meio de outras fontes, outros fluxos. E o mais importante de tudo é que o técnico, os jogadores e os proprietários terão passado uma temporada na Championship para ver o que é preciso, e saberão melhor.

“Acho que o reforço no verão será forte e certamente voltado para garantir um lugar entre os seis primeiros na próxima temporada, se não melhor do que isso.”