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Novo recorde de transferência? Ryan Reynolds e Rob Mac devem gastar uma fortuna novamente na tentativa do Wrexham de chegar à Premier League
Os coproprietários de Hollywood ajudam a financiar a ascensão meteórica
Os coproprietários de Hollywood continuam a financiar um projeto esportivo notável, permitindo que grandes sonhos se concretizem no Racecourse Ground. Eles não precisam arcar com todos os custos por conta própria, já que acordos comerciais lucrativos — além da premiada série documental “Welcome to Wrexham” — estão gerando receitas históricas.
Essas iniciativas lucrativas estão permitindo que o Wrexham se dedique a campanhas de contratação elaboradas. O clube adotou esse modelo desde que recebeu presidentes de renome em 2021. Foram dados três passos sucessivos na escalada da EFL, com a competição da National League sendo substituída pela marca Championship do futebol.
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Será que o Wrexham vai bater seu recorde de transferências novamente em 2026?
Antes da temporada 2025-26, os Red Dragons investiram pesadamente em jogadores como Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf e Nathan Broadhead — sendo este último a contratação mais cara da história do clube, por 10 milhões de libras (14 milhões de dólares).
Esse recorde pode durar apenas 12 meses, com o ex-astro da Football League e agora comentarista Don Goodman — falando em exclusivo ao GOAL por cortesia do igaming.com — afirmando, quando questionado se espera que Reynolds e Mac gastem ainda mais dos cofres do Wrexham: “Essa seria minha melhor suposição, porque eles são ambiciosos. Não há como negar isso, e eles não têm vergonha de divulgar isso.
“Eles são um dos clubes mais ricos em termos de FFP, porque geram muito por meio de outras fontes, outros fluxos. E o mais importante de tudo é que o técnico, os jogadores e os proprietários terão passado uma temporada na Championship para ver o que é preciso, e saberão melhor.
“Acho que o reforço no verão será forte e certamente voltado para garantir um lugar entre os seis primeiros na próxima temporada, se não melhor do que isso.”
Quanto o Wrexham precisará gastar na Premier League
Assim que o Wrexham chegar à primeira divisão, o que é considerado uma questão de tempo, a expectativa é que o clube se junte aos maiores gastadores, investindo 50 milhões de libras (68 milhões de dólares), 60 milhões de libras (80 milhões de dólares) ou até mesmo 70 milhões de libras (94 milhões de dólares) para competir com a elite.
O ex-zagueiro do Red Dragons, Frank Sinclair, disse ao GOAL quando questionado se tais valores precisariam se tornar a norma: “Sim, eles teriam que ser. Se eles têm alguma ambição de se tornar um time regular na Premier League e não ser um dos clubes yo-yo.
“Você já viu clubes que estão na Football League e na Premier League há centenas de anos e que enfrentam dificuldades — tentando se manter na liga e se tornando clubes yo-yo. Não acho que o Wrexham gostaria de ser assim, mesmo que financeiramente seja muito lucrativo.
“Mas, pela minha percepção de fora sobre o que esses proprietários querem fazer, eles querem ser um time que também dispute a Premier League. E, para isso, não tenho certeza de quanto dinheiro eles realmente conseguiriam gastar devido às restrições financeiras. Mas tenho certeza de que vão investir seu dinheiro e de que contam com o respaldo e o apoio financeiro para tentar competir na Premier League.”
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Luta pelos playoffs: Wrexham continua na briga por uma vaga entre os seis primeiros
O Wrexham corre o risco de ficar agonizantemente aquém de seu objetivo de garantir a quarta promoção consecutiva, o que ampliaria o recorde. Com quatro partidas ainda por disputar nesta temporada, a equipe de Phil Parkinson está a quatro pontos das vagas para os play-offs.
Essa diferença pode ser superada, começando no jogo em casa contra o Stoke no sábado, mas o objetivo final não mudará mesmo que os Red Dragons vejam suas asas ligeiramente cortadas — com planos ambiciosos ainda muito vivos.