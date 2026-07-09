Segundo informações da Sky, a transferência do jogador da seleção suíça para o Newcastle United está praticamente fechada.
Traduzido por
Novo recorde de transferência: Johan Manzambi, revelação da Copa do Mundo, parece estar deixando o SC Freiburg
Assim, restariam apenas alguns detalhes finais a serem esclarecidos antes que a transferência pudesse ser concretizada. Ambos os clubes teriam chegado a um acordo sobre um valor de transferência de 60 milhões de euros, o que tornaria Manzambi a venda mais cara da história do clube de Freiburg.
Até agora, Kevin Schade e Merlin Röhl detinham esse “recorde” — ambos também ousaram dar o salto para a Premier League na época e se transferiram para o FC Brentford (Schade) e para o FC Everton (Röhl), respectivamente.
Os indícios de uma transferência de Manzambi para os Magpies vinham se intensificando cada vez mais nos últimos dias. No Newcastle, o jogador de 20 anos deve seguir os passos de Sandro Tonali, que se transferiu para o Tottenham Hotspur por um valor de transferência estimado em mais de 100 milhões de euros.
Em Freiburg, o contrato de Manzambi teria validade até 30 de junho de 2030, sem cláusula de rescisão. Assim, o bom desempenho do meio-campista na Copa do Mundo acabou sendo um trunfo para o Sportclub.
- AFP
Johan Manzambi se destaca pela Suíça na Copa do Mundo de 2026
No torneio nos EUA, Canadá e México, o jogador de 20 anos impressionou com atuações extraordinárias vestindo a camisa da seleção suíça. Na segunda partida da fase de grupos contra a Bósnia, por exemplo, ele entrou em campo aos 71 minutos e se tornou o herói da partida com dois gols no final da partida.
Em seguida, na última partida da fase de grupos contra o Canadá, ele foi recompensado pela primeira vez no torneio com uma escalação como titular, e retribuiu a confiança do técnico Murat Yakin com mais um gol e uma assistência. Também nas oitavas de final contra a Argélia, ele deu uma assistência.
Após uma vitória apertada por 4 a 3 na disputa de pênaltis contra a Colômbia, na qual Manzambi não pôde participar devido a uma lesão no joelho, a seleção suíça está nas quartas de final. Lá, na madrugada de domingo para segunda-feira (3h, horário da Alemanha), a Argentina, atual campeã mundial, será o adversário.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.