Assim, restariam apenas alguns detalhes finais a serem esclarecidos antes que a transferência pudesse ser concretizada. Ambos os clubes teriam chegado a um acordo sobre um valor de transferência de 60 milhões de euros, o que tornaria Manzambi a venda mais cara da história do clube de Freiburg.

Até agora, Kevin Schade e Merlin Röhl detinham esse “recorde” — ambos também ousaram dar o salto para a Premier League na época e se transferiram para o FC Brentford (Schade) e para o FC Everton (Röhl), respectivamente.

Os indícios de uma transferência de Manzambi para os Magpies vinham se intensificando cada vez mais nos últimos dias. No Newcastle, o jogador de 20 anos deve seguir os passos de Sandro Tonali, que se transferiu para o Tottenham Hotspur por um valor de transferência estimado em mais de 100 milhões de euros.

Em Freiburg, o contrato de Manzambi teria validade até 30 de junho de 2030, sem cláusula de rescisão. Assim, o bom desempenho do meio-campista na Copa do Mundo acabou sendo um trunfo para o Sportclub.