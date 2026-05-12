Novo interessado no atacante do Barcelona: será que se aproxima uma grande surpresa na transferência de Robert Lewandowski?

O próprio atacante sempre se manteve discreto e enfatizou que ainda não havia tomado nenhuma decisão sobre seu futuro. “Com certeza vou esperar até que surjam várias opções e, então, decidir o que é melhor para mim e para minha família”, disse ele à margem das comemorações do título do FC Barcelona.

Em entrevista à emissora de TV polonesa Eleven Sports, o jogador de 37 anos foi, pelo menos, um pouco mais concreto. Ele disse que também poderia se imaginar jogando em uma “liga menor” no futuro. “Tenho quase 38 anos, mas me sinto bem e estou considerando essa possibilidade.”

Sob o comando do técnico do Barcelona, Hansi Flick, Lewandowski tem sido escalado regularmente nesta temporada e até mesmo integrou o time titular de vez em quando. Seu desempenho é bastante respeitável, com 18 gols e quatro assistências em 43 partidas, totalizando pouco mais de 2.200 minutos em campo.