Esse escândalo amplia consideravelmente o escrutínio sobre Gianni Infantino antes das próximas eleições presidenciais da Fifa. O dirigente suíço já enfrenta enorme pressão após controvérsias sobre as cotas da Copa do Mundo e a interferência de Donald Trump na anulação do cartão vermelho de Folarin Balogun.

Os danos financeiros e esportivos às nações prejudicadas provocaram ameaças de ação judicial. Um dirigente da Comissão Nacional de Esportes da Nigéria (NSC) disse à ESPN: "Nada foi decidido ainda, mas vamos considerar seriamente buscar compensação da Fifa por todas as perdas econômicas que isso causou à Nigéria.

"A receita que a seleção da Nigéria e a NFF teriam recebido por participar da Copa do Mundo, a exposição que os jogadores teriam tido, transferências, as taxas de patrocínio, até mesmo o impulso para a economia nigeriana. Estamos explorando todas as nossas opções como país e nada está fora de cogitação."

A Federação Jamaicana de Futebol (JFF) refletiu essa frustração em uma declaração forte: "A Concacaf trata as questões de elegibilidade de jogadores com muita seriedade e espera que os regulamentos e procedimentos aplicáveis sejam aplicados de forma consistente e justa em todas as competições. Quaisquer preocupações em relação à elegibilidade de jogadores, particularmente aquelas que possam afetar a integridade de uma competição ou os interesses de uma de nossas associações-membro, devem ser minuciosamente revisadas e tratadas pelos órgãos apropriados de governança e disciplina da Fifa, de acordo com os regulamentos estabelecidos e o devido processo."

Enquanto isso, a Fifa justificou sua inação em relação ao protesto inicial da Nigéria. A entidade afirmou que a reclamação foi rejeitada por ter chegado com atraso, acrescentando que “os comitês são autônomos e decidem os casos com base nos regulamentos aplicáveis e nos fatos específicos apresentados a eles”.



