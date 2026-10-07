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Novo escândalo na Copa do Mundo! Gianni Infantino é alvo de críticas após a Fifa permitir que estrela inelegível da RD Congo jogasse nas eliminatórias
Falha na elegibilidade de Mpasi foi exposta
A Fifa está envolvida em uma enorme polêmica após permitir conscientemente que um jogador inelegível representasse a RD Congo durante as eliminatórias da Copa do Mundo, segundo o The New York Times. O goleiro Lionel Mpasi teve papel de destaque pelos Leopardos apesar de não ter concluído a documentação necessária para mudar sua filiação internacional da França.
O arqueiro de 32 anos do Le Havre atuou em jogos cruciais das eliminatórias, incluindo vitórias sobre a Nigéria e um triunfo decisivo no playoff contra a Jamaica. Segundo a reportagem, a Fifa tinha total conhecimento da falha administrativa, mas optou por não impor nenhuma sanção esportiva, multa ou desclassificação.
Mpasi acabou sendo titular nos quatro jogos da RD Congo na Copa do Mundo. Ele ajudou seu país a avançar do Grupo K antes de sofrer uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra de Thomas Tuchel na fase de 32 avos de final.
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Revolta das seleções eliminadas
As consequências imediatas da inação da Fifa foram marcadas por uma forte reação das seleções eliminadas. Nigéria e Jamaica foram eliminadas pela RD Congo e se sentem profundamente prejudicadas pela falta de intervenção da entidade.
A delegação nigeriana levantou formalmente a questão da elegibilidade após a eliminação na fase preliminar. No entanto, a Fifa rejeitou totalmente a reclamação, alegando que o protesto foi apresentado tarde demais. A decisão deixou a potência africana sem qualquer recurso esportivo imediato.
A Jamaica também expressou profunda preocupação em relação à integridade do processo de qualificação. As duas federações agora avaliam suas opções legais, frustradas porque os procedimentos disciplinares padrão aparentemente foram ignorados no cenário global.
Pressão crescente sobre o regime de Infantino
Esse escândalo amplia consideravelmente o escrutínio sobre Gianni Infantino antes das próximas eleições presidenciais da Fifa. O dirigente suíço já enfrenta enorme pressão após controvérsias sobre as cotas da Copa do Mundo e a interferência de Donald Trump na anulação do cartão vermelho de Folarin Balogun.
Os danos financeiros e esportivos às nações prejudicadas provocaram ameaças de ação judicial. Um dirigente da Comissão Nacional de Esportes da Nigéria (NSC) disse à ESPN: "Nada foi decidido ainda, mas vamos considerar seriamente buscar compensação da Fifa por todas as perdas econômicas que isso causou à Nigéria.
"A receita que a seleção da Nigéria e a NFF teriam recebido por participar da Copa do Mundo, a exposição que os jogadores teriam tido, transferências, as taxas de patrocínio, até mesmo o impulso para a economia nigeriana. Estamos explorando todas as nossas opções como país e nada está fora de cogitação."
A Federação Jamaicana de Futebol (JFF) refletiu essa frustração em uma declaração forte: "A Concacaf trata as questões de elegibilidade de jogadores com muita seriedade e espera que os regulamentos e procedimentos aplicáveis sejam aplicados de forma consistente e justa em todas as competições. Quaisquer preocupações em relação à elegibilidade de jogadores, particularmente aquelas que possam afetar a integridade de uma competição ou os interesses de uma de nossas associações-membro, devem ser minuciosamente revisadas e tratadas pelos órgãos apropriados de governança e disciplina da Fifa, de acordo com os regulamentos estabelecidos e o devido processo."
Enquanto isso, a Fifa justificou sua inação em relação ao protesto inicial da Nigéria. A entidade afirmou que a reclamação foi rejeitada por ter chegado com atraso, acrescentando que “os comitês são autônomos e decidem os casos com base nos regulamentos aplicáveis e nos fatos específicos apresentados a eles”.
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Batalhas judiciais se aproximam para a Fifa
Infantino enfrenta alguns meses críticos enquanto tenta desesperadamente garantir sua presidência. Com a Uefa liderando uma forte campanha para destituí-lo, ele precisa urgentemente do apoio das nações africanas na eleição de março. Este mais recente escândalo ameaça afastar um bloco de votos crucial.
Ao mesmo tempo, a Fifa se prepara para possíveis ações judiciais. Nigéria e Jamaica definirão suas estratégias legais nas próximas semanas, buscando uma pesada compensação financeira. Qualquer reivindicação bem-sucedida pode forçar a entidade máxima do futebol mundial a revisar seus protocolos disciplinares.
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