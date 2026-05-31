“Novo desafio” – Será que a estrela do AC Milan abriu as portas para uma transferência para o Manchester United com a revelação sobre “outra liga”?

O futuro da estrela do Milan, Leão, ganhou destaque depois que o atacante concedeu uma entrevista notavelmente sincera sobre suas ambições profissionais. Apesar de ter contrato com o San Siro, o jogador de 26 anos deu a entender que sua passagem pela Itália pode estar chegando ao fim, após uma temporada difícil em que foi frequentemente escalado fora de posição, como centroavante.

“Pessoalmente, acho que já dei tudo de mim no Milan”, disse Leão em entrevista à Sport TV. “É um clube que me ajudou a crescer, que me apoiou em momentos difíceis e, felizmente, também consegui escrever meu nome na história do Rossoneri. Acho que todo mundo tem sonhos, ambições, desafios a enfrentar. Aspiro a um novo desafio em uma nova liga. E se isso acontecer, ficaria muito feliz. Também porque sei que fiz um bom trabalho no Milan.”



