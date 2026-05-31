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“Novo desafio” – Será que a estrela do AC Milan abriu as portas para uma transferência para o Manchester United com a revelação sobre “outra liga”?
Leão pronto para deixar o San Siro
O futuro da estrela do Milan, Leão, ganhou destaque depois que o atacante concedeu uma entrevista notavelmente sincera sobre suas ambições profissionais. Apesar de ter contrato com o San Siro, o jogador de 26 anos deu a entender que sua passagem pela Itália pode estar chegando ao fim, após uma temporada difícil em que foi frequentemente escalado fora de posição, como centroavante.
“Pessoalmente, acho que já dei tudo de mim no Milan”, disse Leão em entrevista à Sport TV. “É um clube que me ajudou a crescer, que me apoiou em momentos difíceis e, felizmente, também consegui escrever meu nome na história do Rossoneri. Acho que todo mundo tem sonhos, ambições, desafios a enfrentar. Aspiro a um novo desafio em uma nova liga. E se isso acontecer, ficaria muito feliz. Também porque sei que fiz um bom trabalho no Milan.”
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Manchester United e Arsenal em alerta máximo
As declarações de Leão, sem dúvida, despertarão o interesse de vários gigantes da Premier League, principalmente do Manchester United. O jogador da seleção portuguesa recentemente acendeu ainda mais a chama ao admitir, durante uma participação em um podcast, que gosta do United porque seu ídolo é Cristiano Ronaldo. Ele também citou o Arsenal como outro time inglês que gosta de assistir, colocando ambos os clubes em alerta máximo, já que buscam reforçar suas opções de ataque.
O Milan encontra-se atualmente em um momento de transição, após terminar em quinto lugar na Série A e não conseguir garantir uma vaga na principal competição de clubes da Europa. Com o clube precisando equilibrar as contas e sem um técnico permanente e diretores experientes, os proprietários podem ver seu craque como um ativo dispensável para financiar uma reformulação no verão.
Caos nos bastidores do Milan
De fato. Os Rossoneri estão atualmente em um vácuo de liderança após uma renovação total da hierarquia esportiva. O clube busca um novo rumo após a saída de Massimiliano Allegri, e relatos sugerem que eles agendaram uma reunião com o técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, que está de saída, para discutir a vaga no comando.
A falta de estabilidade no clube, combinada com a ausência da Liga dos Campeões, criou o cenário perfeito para uma possível saída. Embora Leão tenha anteriormente expressado o desejo de se redimir sob a orientação do consultor do clube, Zlatan Ibrahimovic, seus comentários mais recentes sugerem um apetite crescente pelos “níveis mais altos da Europa” que o Milan atualmente não pode oferecer.
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A atenção volta-se agora para a Copa do Mundo de 2026
Antes de tomar qualquer decisão sobre o seu futuro no clube, Leão está focado nas suas obrigações com a seleção de Portugal. Ele foi convocado para a Copa do Mundo de 2026 e pretende usar o torneio como uma plataforma para mostrar seu talento no cenário mundial antes de avaliar o melhor caminho a seguir para sua carreira.
“O mais importante para mim agora é a Copa do Mundo. Quero fazer uma boa Copa do Mundo e ajudar a minha seleção. E então, quando chegar a hora, vou analisar as melhores opções para o futuro da minha carreira, para continuar competindo no mais alto nível na Europa”, afirmou o ponta. Com vários clubes de elite acompanhando de perto, o desfecho da campanha de Portugal pode muito bem ditar onde um dos atacantes mais empolgantes da Europa vai atuar na próxima temporada.