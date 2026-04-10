Segundo a revista "kicker", o zagueiro central renovará seu contrato com o BVB até 2031. O clube da Bundesliga deve anunciar isso em breve.
Traduzido por
Novo contrato ou despedida? A decisão sobre o futuro de Nico Schlotterbeck parece ter sido finalmente tomada
Segundo essas informações, as últimas conversas entre a equipe de Schlotterbeck e o diretor executivo Lars Ricken, bem como o diretor esportivo Ole Book, transcorreram de forma positiva, resultando em um desfecho satisfatório para ambas as partes.
Segundo informações, a exigência de Schlotterbeck por uma cláusula de rescisão acabou sendo o ponto crucial nas negociações. De acordo com a revista kicker, o jogador da seleção nacional garantiu agora em seu novo contrato a opção de deixar o clube caso receba uma oferta entre 50 e 60 milhões de euros. Já havia sido relatado anteriormente que o valor estaria nessa faixa.
A cláusula de rescisão, no entanto, vale apenas para poucos clubes, o que dá a Schlotterbeck a oportunidade de, já durante a Copa do Mundo, se destacar com boas atuações para ser contratado por um clube de primeira linha. O BVB agora tem segurança no planejamento, já que o jogador de 26 anos não poderá deixar Dortmund sem custo após a próxima temporada. Caso não houvesse acordo, uma separação imediata teria sido, portanto, uma possibilidade.
- Getty Images Sport
Ao que parece, Schlotterbeck ganha agora menos do que se pensava
Enquanto isso, Schlotterbeck passa a ser o jogador mais bem pago do Borussia. A revista “kicker” fala de um salário fixo de dez milhões de euros, que pode aumentar ainda mais com bônus vinculados ao desempenho. No entanto, Schlotterbeck não chegaria, em hipótese alguma, aos 14 milhões de euros de salário anual que estavam sendo divulgados recentemente.
Já por volta da pausa para os jogos internacionais havia rumores de um acordo, mas o próprio Schlotterbeck negou isso após a partida da seleção alemã contra Gana. Agora, porém, parece que o jogo de blefe chegou definitivamente ao fim.