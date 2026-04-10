Novo contrato ou despedida? A decisão sobre o futuro de Nico Schlotterbeck parece ter sido finalmente tomada

Segundo essas informações, as últimas conversas entre a equipe de Schlotterbeck e o diretor executivo Lars Ricken, bem como o diretor esportivo Ole Book, transcorreram de forma positiva, resultando em um desfecho satisfatório para ambas as partes.

Segundo informações, a exigência de Schlotterbeck por uma cláusula de rescisão acabou sendo o ponto crucial nas negociações. De acordo com a revista kicker, o jogador da seleção nacional garantiu agora em seu novo contrato a opção de deixar o clube caso receba uma oferta entre 50 e 60 milhões de euros. Já havia sido relatado anteriormente que o valor estaria nessa faixa.

A cláusula de rescisão, no entanto, vale apenas para poucos clubes, o que dá a Schlotterbeck a oportunidade de, já durante a Copa do Mundo, se destacar com boas atuações para ser contratado por um clube de primeira linha. O BVB agora tem segurança no planejamento, já que o jogador de 26 anos não poderá deixar Dortmund sem custo após a próxima temporada. Caso não houvesse acordo, uma separação imediata teria sido, portanto, uma possibilidade.