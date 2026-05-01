Novo contrato ou aposentadoria? Previsão sobre o futuro de Luka Modric aos 40 anos - com a lenda do Real Madrid, vencedor da Bola de Ouro, se recuperando de uma lesão no AC Milan

Modric está fora do restante da temporada da Série A após sofrer uma fratura na maçã do rosto em uma colisão com Manuel Locatelli durante o empate de 0 a 0 do AC Milan contra a Juventus. O meio-campista croata precisará ser operado e perderá as quatro últimas partidas do Milan no campeonato nacional.

Apesar do revés, a lesão não diminuiu o desejo do jogador de 40 anos de continuar jogando. O La Gazzetta dello Sport indica que o ex-astro do Real Madrid está inclinado a ativar uma cláusula de prorrogação de um ano em seu contrato com o Milan.

Modric desempenhou um papel fundamental no meio-campo rossonero nesta temporada, acumulando mais minutos do que em qualquer uma de suas últimas cinco temporadas em Madri. O veterano continua determinado a encerrar sua carreira nos seus próprios termos.