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Novo contrato ou aposentadoria? Previsão sobre o futuro de Luka Modric aos 40 anos - com a lenda do Real Madrid, vencedor da Bola de Ouro, se recuperando de uma lesão no AC Milan
Lesão faz Modric pensar no próximo passo
Modric está fora do restante da temporada da Série A após sofrer uma fratura na maçã do rosto em uma colisão com Manuel Locatelli durante o empate de 0 a 0 do AC Milan contra a Juventus. O meio-campista croata precisará ser operado e perderá as quatro últimas partidas do Milan no campeonato nacional.
Apesar do revés, a lesão não diminuiu o desejo do jogador de 40 anos de continuar jogando. O La Gazzetta dello Sport indica que o ex-astro do Real Madrid está inclinado a ativar uma cláusula de prorrogação de um ano em seu contrato com o Milan.
Modric desempenhou um papel fundamental no meio-campo rossonero nesta temporada, acumulando mais minutos do que em qualquer uma de suas últimas cinco temporadas em Madri. O veterano continua determinado a encerrar sua carreira nos seus próprios termos.
- AFP
A motivação de Modric para continuar jogando
A reportagem também afirma que a principal motivação de Modric é a oportunidade de encerrar a carreira competindo no mais alto nível do futebol europeu. Permanecer no San Siro lhe permitiria buscar uma última campanha na Liga dos Campeões.
O meio-campista teria desenvolvido uma forte sintonia tática com o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, que tem contado fortemente com o croata para controlar o ritmo de jogo da equipe. Acredita-se também que a diretoria do Milan esteja disposta a prolongar a permanência de Modric apenas com a aprovação do jogador, refletindo o respeito mútuo construído desde sua chegada ao clube.
A ambição de disputar a Liga dos Campeões influencia a decisão
Um possível retorno à Liga dos Campeões parece ser um fator determinante nas decisões de Modric. Com o Milan lutando por um lugar entre os quatro primeiros, a chance de levar o clube de volta à principal competição europeia continua sendo uma perspectiva atraente.
Além de suas contribuições em campo, Modric tornou-se uma figura influente no vestiário. Os jogadores mais jovens veem o ex-vencedor da Bola de Ouro tanto como um mentor quanto como um profissional exemplar, o que agrega ainda mais valor à sua presença no elenco. Surgiu interesse do seu antigo clube, o Dinamo Zagreb, mas Modric estaria focado em encerrar a carreira no mais alto nível competitivo.
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A atenção voltada para a Copa do Mundo antes da decisão final
Antes de tomar uma decisão definitiva sobre o seu futuro no clube, espera-se que Modric priorize recuperar a forma física de vista para a Copa do Mundo de 2026 com a seleção croata, que poderá marcar o seu último torneio internacional.
A escolha parece cada vez mais clara: prolongar sua permanência no Milan por mais uma temporada ou se aposentar do futebol profissional. Caso opte por se afastar, ele poderia anunciar sua aposentadoria diante da torcida do San Siro.