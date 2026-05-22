Novo contrato em vez de transferência no verão? O FC Bayern corre o risco de sofrer um duro revés com um suposto candidato a transferência

Isso manteria Gvardiol vinculado ao clube da Premier League por mais cinco anos, até a temporada 2030/31, inclusive. O contrato atual do jogador de 24 anos vai até o final de junho de 2028.

Recentemente, o Sport1 noticiou que o versátil zagueiro estaria pensando em deixar Manchester e teria escolhido o campeão alemão como seu destino preferido. Segundo a reportagem, o jogador de 24 anos é considerado um “grande fã” do FC Bayern e já teria despertado o interesse do clube de Munique antes mesmo de sua transferência do RB Leipzig para o Cityzens.

Além disso, Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, colocou Gvardiol em jogo como nova contratação do Bayern para o verão. Ele “ouviu dizer que eles (o Bayern, nota do editor) já estariam fazendo as primeiras consultas” para sondar uma transferência para a próxima temporada.