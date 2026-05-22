Conforme revelado pelo podcast do Bild, “Bayern Insider”, os dirigentes do Skyblues apresentaram ao jogador da seleção croata uma nova proposta de contrato, pronta para ser assinada.
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Novo contrato em vez de transferência no verão? O FC Bayern corre o risco de sofrer um duro revés com um suposto candidato a transferência
Isso manteria Gvardiol vinculado ao clube da Premier League por mais cinco anos, até a temporada 2030/31, inclusive. O contrato atual do jogador de 24 anos vai até o final de junho de 2028.
Recentemente, o Sport1 noticiou que o versátil zagueiro estaria pensando em deixar Manchester e teria escolhido o campeão alemão como seu destino preferido. Segundo a reportagem, o jogador de 24 anos é considerado um “grande fã” do FC Bayern e já teria despertado o interesse do clube de Munique antes mesmo de sua transferência do RB Leipzig para o Cityzens.
Além disso, Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, colocou Gvardiol em jogo como nova contratação do Bayern para o verão. Ele “ouviu dizer que eles (o Bayern, nota do editor) já estariam fazendo as primeiras consultas” para sondar uma transferência para a próxima temporada.
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A Baviera teria que desembolsar uma quantia considerável por Gvardiol
No entanto, as elevadas exigências financeiras do ManCity podem se tornar um problema. Segundo informações, seriam necessários pelo menos 75 milhões de euros para concretizar a transferência — uma quantia que, muito provavelmente, o Bayern não estará disposto a pagar.
Especialmente considerando que o FCB não está necessariamente buscando grandes mudanças na posição de zagueiro central. Com Dayot Upamecano e Jonathan Tah, o time de Munique conta com uma dupla de primeira linha; além disso, há alternativas de peso como Josip Stanisic, Hiroki Ito e Min-Jae Kim. Mesmo que os dois últimos citados deixem o clube no verão — Ito supostamente sairia a partir de uma oferta de 20 milhões de euros —, uma transferência na casa dos 75 milhões de euros é bastante improvável.
Também na lateral esquerda da zaga, posição alternativa de Gvardiol, o Bayern está bem servido com Alphonso Davies. Embora também haja rumores de transferência em torno do canadense devido aos seus contínuos problemas com lesões, o clube aparentemente já tem em vista Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, como sucessor caso ele venha a sair.
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O Bayern tem outras prioridades no mercado de transferências
Além disso, o Bayern concentrou sua atenção em outras posições para a próxima janela de transferências de verão. Por um lado, o clube pretende contratar mais um jogador para a ala esquerda ofensiva, a fim de dar um descanso ao incansável Luis Díaz. Nesse contexto, o nome de Anthony Gordon surge com frequência.
Por outro lado, o time de Munique está em busca de um novo lateral, bem como de um reserva para Harry Kane, já que Nicolas Jackson deixará o clube após o término de seu empréstimo.