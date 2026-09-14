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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Novo contrato a caminho! Crystal Palace inicia conversas por renovação para amarrar o capitão Dean Henderson

D. Henderson
Crystal Palace
Premier League

O Crystal Palace abriu negociações com o goleiro Dean Henderson por um novo contrato de longo prazo em Selhurst Park. O internacional inglês se tornou uma peça central do projeto no sul de Londres, firmando-se como uma liderança vital dentro e fora de campo para o Crystal Palace.

  • Garantindo o futuro de um líder importante

    De acordo com o The Athletic, o Crystal Palace trabalha de forma proativa para garantir o futuro de longo prazo de Henderson, com o clube tendo iniciado discussões formais sobre uma renovação de contrato. Henderson, que chegou vindo do Manchester United em um acordo de aproximadamente £ 20 milhões em 2023, atualmente tem mais dois anos restantes em seu contrato original de cinco anos.

    O jogador de 29 anos teve uma ascensão significativa de status desde sua chegada à capital, com 119 jogos disputados em todas as competições e 38 partidas sem sofrer gols. Depois de superar com sucesso um período inicial de disputa para se tornar a escolha incontestável no gol, sua consolidação como principal goleiro do clube acabou levando à saída de Sam Johnstone, que se transferiu para o Wolverhampton Wanderers em um acordo de £ 10 milhões há dois anos.

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    Superando contratempos com lesões e interesse de transferências

    A notícia das conversas por contrato chega em um momento em que Henderson está perto de retornar à plena forma física. O goleiro vinha se recuperando de uma lesão no tornozelo sofrida durante o último amistoso de pré-temporada do Crystal Palace. Apesar do problema, ele foi titular nas três primeiras partidas do time na Premier League nesta temporada, e sua única ausência até agora foi na derrota recente para o Ipswich Town.

    O Nottingham Forest foi um dos clubes fortemente ligados a uma investida por Henderson na janela de transferências de verão mais recente. O clube de East Midlands, onde Henderson já teve uma passagem bem-sucedida por empréstimo, viu uma proposta para contratá-lo ser recusada pelo Crystal Palace durante a janela de transferências de verão, já que o Palace deixou claro que ele não estava à venda por preço algum.

  • Liderando desde a defesa como capitã

    A influência de Henderson no Selhurst Park cresceu ainda mais durante a janela de inverno após uma grande mudança no grupo de liderança do elenco. Depois da venda de Marc Guehi para o Manchester City em janeiro, Henderson foi nomeado capitão do clube, um reconhecimento de sua postura vocal e do respeito que impõe dentro do vestiário.

    Henderson teve papel fundamental na recente e histórica conquista de títulos do Crystal Palace, consolidando-se como um verdadeiro jogador de decisão. Seus atos heroicos começaram na final da FA Cup de 2024-25, quando fez uma defesa dramática em pênalti para parar Omar Marmoush e garantir o troféu. O internacional inglês então levou esse embalo vencedor para a campanha seguinte, inspirando o Palace ao título da Supercopa da Inglaterra em 2025 antes de comandar a defesa da equipe até um histórico título da Conference League da Uefa na temporada passada.

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  • Everton v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Henderson vai desfalcar jogos importantes

    As negociações contratuais acontecem em meio a um início de campanha difícil para o Crystal Palace, que ocupa a 16ª posição na tabela depois de perder três de seus quatro primeiros jogos da Premier League e conquistar apenas uma vitória. O Crystal Palace está prestes a iniciar sua campanha na Liga Europa da Uefa na quinta-feira, quando receberá o Lech Poznan, antes de viajar para enfrentar o Leeds United no domingo em sua última partida antes da pausa para a Data Fifa, com Henderson devendo perder os dois jogos enquanto segue em recuperação.

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