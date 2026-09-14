De acordo com o The Athletic, o Crystal Palace trabalha de forma proativa para garantir o futuro de longo prazo de Henderson, com o clube tendo iniciado discussões formais sobre uma renovação de contrato. Henderson, que chegou vindo do Manchester United em um acordo de aproximadamente £ 20 milhões em 2023, atualmente tem mais dois anos restantes em seu contrato original de cinco anos.

O jogador de 29 anos teve uma ascensão significativa de status desde sua chegada à capital, com 119 jogos disputados em todas as competições e 38 partidas sem sofrer gols. Depois de superar com sucesso um período inicial de disputa para se tornar a escolha incontestável no gol, sua consolidação como principal goleiro do clube acabou levando à saída de Sam Johnstone, que se transferiu para o Wolverhampton Wanderers em um acordo de £ 10 milhões há dois anos.