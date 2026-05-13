Segundo a revista Sport Bild, o Benfica, de Lisboa, está interessado em contratar o jogador versátil.
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Novo clube após deixar o FC Bayern de Munique: estrela do FCB que está de saída pode dar um novo rumo à sua carreira
Segundo essas informações, o grande clube português já estaria em contato com a representação de Guerreiro há algum tempo. Além disso, o jogador de 32 anos estaria disposto a considerar uma transferência para o Benfica.
O clube alemão, recordista de títulos, já havia anunciado no final de março que o contrato de Guerreiro, que expira no final da temporada, não seria renovado. O Benfica, portanto, não precisaria pagar nenhuma taxa de transferência para contratá-lo.
Guerreiro havia se transferido do BVB para Munique em 2023, sem custo de transferência, a pedido do então técnico Thomas Tuchel. Lá, ele jogou regularmente, mas nunca passou do papel de reserva e raramente chegou perto do desempenho que apresentava nos dias de glória em Dortmund.
Guerreiro nunca jogou em Portugal
Sob o comando de Vincent Kompany, Guerreiro quase não era escalado e, por isso, passava a maior parte do tempo no banco de reservas. Quando o belga o colocava em campo, era geralmente no meio-campo ofensivo — e mesmo assim apenas como parte da rotação. Na lateral esquerda, onde disputou inúmeros jogos com a camisa do BVB, o técnico do Bayern sempre preferiu outras opções.
Para o jogador com 65 partidas pela seleção nacional, esta seria a primeira passagem como profissional em Portugal. Guerreiro, nascido e criado na França, iniciou sua carreira nas categorias de base do Blanc-Mesnil SF e chegou a Munique após passagens pelo INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient e Borussia Dortmund.
Por enquanto, não se sabe qual será o técnico que Guerreiro encontrará no Benfica. Segundo informações, o atual técnico José Mourinho estaria prestes a retornar ao Real Madrid, e o anúncio seria feito já na próxima semana.
Ainda antes do anúncio da saída de Guerreiro, a Juventus de Turim também havia sido citada como interessada. Entretanto, o boato já esfriou.
Raphael Guerreiro: Dados de desempenho e estatísticas no FC Bayern
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