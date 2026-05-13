Novo clube após deixar o FC Bayern de Munique: estrela do FCB que está de saída pode dar um novo rumo à sua carreira

Segundo essas informações, o grande clube português já estaria em contato com a representação de Guerreiro há algum tempo. Além disso, o jogador de 32 anos estaria disposto a considerar uma transferência para o Benfica.

O clube alemão, recordista de títulos, já havia anunciado no final de março que o contrato de Guerreiro, que expira no final da temporada, não seria renovado. O Benfica, portanto, não precisaria pagar nenhuma taxa de transferência para contratá-lo.

Guerreiro havia se transferido do BVB para Munique em 2023, sem custo de transferência, a pedido do então técnico Thomas Tuchel. Lá, ele jogou regularmente, mas nunca passou do papel de reserva e raramente chegou perto do desempenho que apresentava nos dias de glória em Dortmund.