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Christian StreichGetty Images

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Novo cargo após doze anos no SC Freiburg: o retorno espetacular de Christian Streich

Copa do Mundo

Christian Streich retorna ao grande palco do futebol na Copa do Mundo, agora em uma nova função.

Durante doze anos, ele marcou uma era como técnico do SC Freiburg — agora, Christian Streich vai se aventurar em uma nova função: conforme informou a ZDF na terça-feira, o técnico de 60 anos vai integrar a equipe de especialistas da emissora de Mainz para as transmissões da Copa do Mundo de Futebol nos EUA, no México e no Canadá (de 11 de junho a 19 de julho). 

  • Já no dia do jogo de abertura entre México e África do Sul, Streich estará presente no estúdio da Copa do Mundo em Berlim e dará suas opiniões ao lado das apresentadoras Katrin Müller-Hohenstein e Jochen Breyer.

    “Estou ansioso por assumir essa função totalmente nova e por me preparar intensamente para a tarefa”, afirmou Streich no comunicado da ZDF. Seu objetivo é “explicar as estratégias de jogo de cada seleção de forma que sejam compreensíveis e fáceis de entender para os telespectadores”. O diretor de esportes da ZDF, Yorck Polus, descreveu Streich como “um tipo especial de técnico, conhecido por suas palavras claras”.

    A ZDF transmitirá um total de 30 jogos do torneio, assim como a ARD. O time de especialistas da ZDF conta também com a dupla experiente dos campeões mundiais de 2014, Per Mertesacker e Christoph Kramer, além da treinadora Friederike Kromp e do especialista em arbitragem Thorsten Kinhöfer. 

    Streich acompanhará, entre outros, o segundo jogo da fase de grupos da seleção alemã contra a Costa do Marfim (Côte d’Ivoire) em 20 de junho. O experiente técnico treinou os profissionais do SC Freiburg entre 2012 e 2024 e, nesse período, conquistou a simpatia de inúmeros torcedores de futebol muito além dos limites da cidade.

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