Novo cargo após doze anos no SC Freiburg: o retorno espetacular de Christian Streich

Já no dia do jogo de abertura entre México e África do Sul, Streich estará presente no estúdio da Copa do Mundo em Berlim e dará suas opiniões ao lado das apresentadoras Katrin Müller-Hohenstein e Jochen Breyer.

“Estou ansioso por assumir essa função totalmente nova e por me preparar intensamente para a tarefa”, afirmou Streich no comunicado da ZDF. Seu objetivo é “explicar as estratégias de jogo de cada seleção de forma que sejam compreensíveis e fáceis de entender para os telespectadores”. O diretor de esportes da ZDF, Yorck Polus, descreveu Streich como “um tipo especial de técnico, conhecido por suas palavras claras”.

A ZDF transmitirá um total de 30 jogos do torneio, assim como a ARD. O time de especialistas da ZDF conta também com a dupla experiente dos campeões mundiais de 2014, Per Mertesacker e Christoph Kramer, além da treinadora Friederike Kromp e do especialista em arbitragem Thorsten Kinhöfer.

Streich acompanhará, entre outros, o segundo jogo da fase de grupos da seleção alemã contra a Costa do Marfim (Côte d’Ivoire) em 20 de junho. O experiente técnico treinou os profissionais do SC Freiburg entre 2012 e 2024 e, nesse período, conquistou a simpatia de inúmeros torcedores de futebol muito além dos limites da cidade.