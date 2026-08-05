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Novo capítulo em proporções excepcionais: por que a transferência de Salah é diferente das experiências de todos os egípcios na Turquia?

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Dezenas de egípcios já jogaram na Turquia

A transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor veio para escrever um novo capítulo em uma longa história de presença egípcia nos gramados turcos, que começou com jogadores marcantes e chegou ao mais importante atleta do Egito ao longo da história.

Por décadas, o território turco representou uma parada de destaque para os jogadores egípcios, com suas experiências variando entre sucessos claros que duraram anos e outras vivências que não alcançaram qualquer êxito digno de nota.

 Mas a chegada de Salah ao Trabzonspor acontece sob critérios completamente diferentes, jamais vistos pelo futebol turco no que diz respeito às contratações egípcias, já que aquele país nunca recebeu um jogador egípcio que tenha conquistado o que Salah alcançou ao longo de sua longa carreira

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    Egito em Trabzon: 3 experiências que antecederam Salah

    Mohamed Salah se tornou o quarto jogador egípcio a vestir a camisa do Trabzonspor na história, sendo os outros Ayman Abdelaziz, Sayed Moawad e Trézéguet.

    A jornada de Ayman Abdelaziz na Turquia começou com a transferência para o Kocaelispor no verão de 2000, vindo do Zamalek, e ele se juntou ao Trabzonspor em janeiro de 2007, permanecendo até julho de 2008, antes de retornar novamente ao Zamalek.

    Ayman Abdelaziz disputou 55 partidas pelo clube turco, nas quais marcou dois gols e deu 10 assistências.

    Já Sayed Moawad transferiu-se para o Trabzonspor em janeiro de 2008 e não permaneceu por muito tempo, retornando ao Egito no fim da temporada e se transferindo para o Al Ahly.

    Moawad disputou apenas 4 partidas pelo Trabzonspor, totalizando somente 195 minutos, sem marcar ou dar assistências.

    Já Mahmoud Hassan "Trézéguet" foi o mais bem-sucedido no Trabzonspor e o mais influente no clube, ao qual se transferiu no verão de 2022 vindo do Aston Villa, permanecendo até o verão de 2025. Durante esse período, ele saiu por uma temporada emprestado ao Al Rayyan, do Catar.

    Trézéguet disputou 76 partidas pelo Trabzonspor em todas as competições, marcou 25 gols e deu 16 assistências, além de contribuir para a conquista do título da Supercopa da Turquia de 2023.

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  • ahmed hassan twitter

    Egípcios na Turquia: entre o sucesso retumbante e o declínio evidente

      Se sairmos do universo do Trabzonspor, para o campeonato turco como um todo, veremos que as experiências egípcias se dividiram entre trajetórias de sucesso evidente e outras que caíram no esquecimento.

    Ahmed Hassan, "o Decano", é o exemplo mais notável do profissional egípcio na Turquia, tendo brilhado pelos clubes Kocaelispor, Denizlispor e Gençlerbirliği, antes de alcançar o auge do sucesso com o Beşiktaş, sendo classificado como um dos melhores jogadores estrangeiros da história da competição. 

    O campeonato turco também testemunhou o surgimento de Mostafa Mohamed, com a camisa do gigante Galatasaray, com quem disputou 58 partidas em todas as competições, marcando 17 gols e dando 5 assistências.

    Abdelzaher El-Saqqa é ainda um dos donos das mais longas experiências profissionais egípcias na Turquia, já que sua trajetória durou 12 anos, iniciada no Denizlispor, passando depois pelos clubes Gençlerbirliği, Konyaspor e Eskişehirspor.

    Ahmed Hassan "Koka" deixou sua marca na Turquia depois de defender vários clubes, como Alanyaspor, Konyaspor e Pendikspor.

    Além destes, muitos craques egípcios jogaram na Turquia, mas suas experiências foram desiguais: alguns apresentaram um nível aceitável, enquanto outros não tiveram sucesso nessa experiência.

    Entre os que mais se destacaram no campeonato turco estão Mohamed Elneny, Essam El-Hadary, Ibrahim Said, Amr Zaki, Mohamed Shawky, Amir Azmy Megahed, Mohamed Abdallah, Bashir El-Tabei, Ahmed Belal, Ahmed Salah Hosny, Mohamed Gouda, Amr El-Desouky, Ramadan Ragab, Mohamed Youssef, Samir Kamouna, Mohamed Sedik, Mohamed Farouk, Effat Nassar, Tarek Mostafa, Hossam Abdel Moneim, Osama Nabih, Medhat Abdel Hady e Yahia Nabil.

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    Salah em Trabzon: parâmetros de sucesso excepcionais

    O aspecto mais importante da jornada de Salah à Turquia reside no fato de que não é possível compará-la a nenhuma experiência egípcia anterior por lá. Todos os profissionais egípcios que jogaram antes na liga turca entraram nela ou como porta de passagem rumo às grandes ligas, como Mostafa Mohamed, ou como estação de estabilidade para desenvolver a carreira, como Ayman Abdel Aziz e Ahmed Hassan.

     Já Mohamed Salah chega à Turquia como ex-campeão do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões da Europa, e um dos melhores jogadores do mundo na era moderna.

    Salah não precisará provar seu valor, como os jogadores egípcios que o antecederam e partiram rumo à Turquia, já que ele conquistou praticamente tudo ao longo de sua carreira antes de se transferir para o Trabzon.

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    Resta dizer que agora é o clube que vai buscar a melhor forma de aproveitar o estrelato de Salah, seja com a venda de camisas, contratos de patrocínio, presença de público ou outras fontes de renda que, com toda certeza, aumentarão com a chegada do craque egípcio a Trabzon.

    Pode-se dizer que Mohamed Salah entra nos gramados turcos pela porta da frente; ele não é apenas um jogador que se une ao Trabzonspor, mas sim um projeto icônico para todo o futebol turco.

     Salah está hoje diante de uma história repleta de feitos escrita por seus companheiros egípcios na Turquia, mas ele escreverá sua própria página com uma caneta diferente e padrões que só se contentam com o topo.  

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