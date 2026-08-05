Mohamed Salah se tornou o quarto jogador egípcio a vestir a camisa do Trabzonspor na história, sendo os outros Ayman Abdelaziz, Sayed Moawad e Trézéguet.

A jornada de Ayman Abdelaziz na Turquia começou com a transferência para o Kocaelispor no verão de 2000, vindo do Zamalek, e ele se juntou ao Trabzonspor em janeiro de 2007, permanecendo até julho de 2008, antes de retornar novamente ao Zamalek.

Ayman Abdelaziz disputou 55 partidas pelo clube turco, nas quais marcou dois gols e deu 10 assistências.

Já Sayed Moawad transferiu-se para o Trabzonspor em janeiro de 2008 e não permaneceu por muito tempo, retornando ao Egito no fim da temporada e se transferindo para o Al Ahly.

Moawad disputou apenas 4 partidas pelo Trabzonspor, totalizando somente 195 minutos, sem marcar ou dar assistências.

Já Mahmoud Hassan "Trézéguet" foi o mais bem-sucedido no Trabzonspor e o mais influente no clube, ao qual se transferiu no verão de 2022 vindo do Aston Villa, permanecendo até o verão de 2025. Durante esse período, ele saiu por uma temporada emprestado ao Al Rayyan, do Catar.

Trézéguet disputou 76 partidas pelo Trabzonspor em todas as competições, marcou 25 gols e deu 16 assistências, além de contribuir para a conquista do título da Supercopa da Turquia de 2023.