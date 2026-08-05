Se sairmos do universo do Trabzonspor, para o campeonato turco como um todo, veremos que as experiências egípcias se dividiram entre trajetórias de sucesso evidente e outras que caíram no esquecimento.
Ahmed Hassan, "o Decano", é o exemplo mais notável do profissional egípcio na Turquia, tendo brilhado pelos clubes Kocaelispor, Denizlispor e Gençlerbirliği, antes de alcançar o auge do sucesso com o Beşiktaş, sendo classificado como um dos melhores jogadores estrangeiros da história da competição.
O campeonato turco também testemunhou o surgimento de Mostafa Mohamed, com a camisa do gigante Galatasaray, com quem disputou 58 partidas em todas as competições, marcando 17 gols e dando 5 assistências.
Abdelzaher El-Saqqa é ainda um dos donos das mais longas experiências profissionais egípcias na Turquia, já que sua trajetória durou 12 anos, iniciada no Denizlispor, passando depois pelos clubes Gençlerbirliği, Konyaspor e Eskişehirspor.
Ahmed Hassan "Koka" deixou sua marca na Turquia depois de defender vários clubes, como Alanyaspor, Konyaspor e Pendikspor.
Além destes, muitos craques egípcios jogaram na Turquia, mas suas experiências foram desiguais: alguns apresentaram um nível aceitável, enquanto outros não tiveram sucesso nessa experiência.
Entre os que mais se destacaram no campeonato turco estão Mohamed Elneny, Essam El-Hadary, Ibrahim Said, Amr Zaki, Mohamed Shawky, Amir Azmy Megahed, Mohamed Abdallah, Bashir El-Tabei, Ahmed Belal, Ahmed Salah Hosny, Mohamed Gouda, Amr El-Desouky, Ramadan Ragab, Mohamed Youssef, Samir Kamouna, Mohamed Sedik, Mohamed Farouk, Effat Nassar, Tarek Mostafa, Hossam Abdel Moneim, Osama Nabih, Medhat Abdel Hady e Yahia Nabil.