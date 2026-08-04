Se Van de Ven não é o primeiro da fila, então quem é? Questionado se Maddison e Kulusevski, que voltam a ganhar destaque após longas ausências por lesão, fazem parte desse grupo, o ex-zagueiro do Tottenham Alderweireld acrescentou, sobre uma decisão importante: “Para mim, as pessoas falam muito sobre capitães e o que eles precisam fazer, mas às vezes você tem o que eu chamo de capitães-álibi. São aqueles que transformam o fato de ser capitão em uma atuação, gesticulando, gritando e apontando muito.

“Para mim, um capitão é um jogador com quem você pode contar para render. Ele sempre entrega um sete ou um oito de 10. Não fica tendo atuações de três ou quatro em 10. Como alguém pode dizer a você o que fazer se também está jogando mal?

“A primeira coisa de que você precisa, independentemente da sua posição em campo, é render e render de forma consistente em um bom nível, e depois também ajudar seus companheiros de equipe. Você precisa falar com eles e conhecê-los, porque não é só em campo que um time precisa do seu capitão, mas fora dele também.

“Quando eu era capitão no Royal Antwerp, se alguém estava passando por alguma dificuldade, eu conversava com essa pessoa. É por isso que, às vezes, você também precisa ter certa idade para ter a noção e a sensibilidade certas sobre o que está acontecendo ao seu redor. Você precisa ser capaz de dizer a alguns jogadores para terem calma e que o momento deles vai chegar se não estiverem jogando, e para trabalharem duro pelas oportunidades.

“Ser capitão é mais do que gritar e mostrar para as pessoas: ‘olhem para mim, estou muito ocupado’. Você precisa render e ajudar, até mesmo longe das câmeras. É aí que você prova que é um bom capitão, quando não está diante das câmeras.”