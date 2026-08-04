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Novo capitão do Tottenham? Spurs são informados sobre o que “não precisam” do próximo capitão, enquanto Toby Alderweireld explica as qualidades que o sucessor de Cristian Romero deve ter
Romero encerra passagem de cinco anos pelo Tottenham
Romero, internacional argentino campeão da Copa do Mundo, está, após cinco anos no norte de Londres, sendo fortemente ligado à Inter, gigante da Serie A. O Atlético de Madrid também foi apontado como interessado no zagueiro de estilo firme.
O Tottenham aparentemente está disposto a ouvir ofertas pelo jogador de 28 anos, que soma 156 partidas pelo clube. O imprevisível sul-americano foi nomeado capitão no Tottenham Hotspur Stadium antes da campanha de 2025-26.
Ele não viveu seus melhores momentos, já que o time terminou a Premier League na 17ª colocação pela segunda temporada consecutiva. Romero também recebeu críticas no fim da temporada ao voltar para sua terra natal, embora tenha retornado para assistir das arquibancadas a uma vitória crucial sobre o Everton.
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Van de Ven tem perfil para ser capitão no Tottenham?
Se ele for sair na atual janela de transferências, a braçadeira poderia ser passada para seu parceiro de zaga Van de Ven? Questionado sobre se o holandês deveria ser o próximo da fila, Alderweireld, falando em associação com Hajper, disse à GOAL: “Micky van de Ven me parece um cara legal, e isso é importante, mas o capitão precisa ser alguém que queira ficar no Tottenham Hotspur.
“Ele precisa deixar claro que está aqui para ficar pelos próximos dois anos. Mostrar a eles que ele é o cara em quem você pode confiar. É disso que eles precisam. Não precisamos de alguém que seja capitão, mas talvez esteja pensando em sair.”
Próximo capitão do Tottenham: quem deve usar a braçadeira?
Se Van de Ven não é o primeiro da fila, então quem é? Questionado se Maddison e Kulusevski, que voltam a ganhar destaque após longas ausências por lesão, fazem parte desse grupo, o ex-zagueiro do Tottenham Alderweireld acrescentou, sobre uma decisão importante: “Para mim, as pessoas falam muito sobre capitães e o que eles precisam fazer, mas às vezes você tem o que eu chamo de capitães-álibi. São aqueles que transformam o fato de ser capitão em uma atuação, gesticulando, gritando e apontando muito.
“Para mim, um capitão é um jogador com quem você pode contar para render. Ele sempre entrega um sete ou um oito de 10. Não fica tendo atuações de três ou quatro em 10. Como alguém pode dizer a você o que fazer se também está jogando mal?
“A primeira coisa de que você precisa, independentemente da sua posição em campo, é render e render de forma consistente em um bom nível, e depois também ajudar seus companheiros de equipe. Você precisa falar com eles e conhecê-los, porque não é só em campo que um time precisa do seu capitão, mas fora dele também.
“Quando eu era capitão no Royal Antwerp, se alguém estava passando por alguma dificuldade, eu conversava com essa pessoa. É por isso que, às vezes, você também precisa ter certa idade para ter a noção e a sensibilidade certas sobre o que está acontecendo ao seu redor. Você precisa ser capaz de dizer a alguns jogadores para terem calma e que o momento deles vai chegar se não estiverem jogando, e para trabalharem duro pelas oportunidades.
“Ser capitão é mais do que gritar e mostrar para as pessoas: ‘olhem para mim, estou muito ocupado’. Você precisa render e ajudar, até mesmo longe das câmeras. É aí que você prova que é um bom capitão, quando não está diante das câmeras.”
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Mercado de transferências e contagem regressiva para a abertura da temporada 2026-27
O Tottenham está em processo de concluir sua pré-temporada, com muito dinheiro tendo sido gasto na janela de transferências de verão, já que nomes como Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke e Andy Robertson foram recebidos no norte de Londres.
Roberto De Zerbi está se preparando para sua primeira temporada completa no comando, depois de ter conduzido uma campanha bem-sucedida de permanência, e fará a contagem regressiva para o duelo com o Brentford em 22 de agosto, com a possibilidade de que um novo capitão já tenha sido oficialmente nomeado até lá.
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