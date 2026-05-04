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Novo canto para Kobbie Mainoo: torcedores do Manchester United criam música genial com o refrão “não dá para jogar sem você” para o meio-campista da Inglaterra
Mainoo é o herói de um jogo emocionante com cinco gols
Mainoo viveu um domingo inesquecível em Old Trafford, marcando o gol da vitória aos 77 minutos e garantindo uma vitória crucial para a equipe de Michael Carrick contra o Liverpool. A vitória foi mais do que apenas um triunfo no clássico; ela garantiu oficialmente a classificação do United para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
Os Red Devils haviam inicialmente aberto uma vantagem de dois gols graças a gols de Matheus Cunha e Benjamin Sesko, mas os visitantes reagiram com gols de Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo. Com o jogo empatado em 2 a 2, Mainoo apareceu para marcar seu primeiro gol na Premier League nesta temporada, coroando uma semana em que assinou um novo contrato de cinco anos com o clube de sua infância.
Canto inspirado em Billy Ocean
Enquanto o meio-campista de 21 anos recebia o prêmio de Melhor Jogador da Partida durante sua entrevista pós-jogo à Sky Sports, ouvia-se a torcida da Stretford End cantando para o jogador formado na base do clube com uma música totalmente nova. O canto segue a melodia do clássico de 1976 “Love Really Hurts Without You”, do lendário cantor de soul Billy Ocean.
A letra, que desde então se tornou viral nas redes sociais, destaca o quanto o jogador da seleção inglesa se tornou importante para o esquema tático de Carrick. A torcida do United cantava: “Mainoo, o United não consegue jogar sem você, o United não consegue jogar sem você. E você está partindo meu coração, quando não entra de titular. Mainoo, o United não consegue jogar sem você, o United não consegue jogar sem você.”
Os fãs reagem a uma música que é um verdadeiro sucesso
As redes sociais logo ficaram repletas de elogios ao novo hino, com os torcedores encantados por ver que o jovem astro finalmente ganhou seu próprio reconhecimento individual nas arquibancadas. No site Pe Sport Bible, um torcedor comentou sobre o vídeo do canto: “Mainoo finalmente tem um hino, e é uma música de arrasar”, enquanto outro simplesmente descreveu a melodia como “absolutamente incrível”.
A criatividade da torcida do United, tanto fora de casa quanto em casa, também foi motivo de comentários, como observou um terceiro torcedor: “Obviamente sou extremamente parcial aqui, mas somos de longe o melhor e mais original clube quando se trata de cantos.” Outro acrescentou: “Finalmente um canto para o Mainoo e é realmente incrível. Old Trafford precisa cantar isso desde o primeiro minuto do próximo jogo. Compartilhem isso em todos os lugares.”
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"Eu sempre sonhei com momentos como este"
Mainoo, visivelmente emocionado com a recepção, falou sobre seu orgulho após o apito final. Ele disse à Sky Sports: “Vi alguns membros da minha família [na torcida]. Sim, é uma bênção poder jogar aqui, poder marcar um gol aqui. Eu costumava sonhar com momentos como este, então [o jovem Kobbie] teria ficado nas nuvens.”
Mainoo voltará a entrar em campo quando o United viajar para enfrentar o Sunderland no próximo fim de semana.