Novo canto para Kobbie Mainoo: torcedores do Manchester United criam música genial com o refrão “não dá para jogar sem você” para o meio-campista da Inglaterra

Mainoo viveu um domingo inesquecível em Old Trafford, marcando o gol da vitória aos 77 minutos e garantindo uma vitória crucial para a equipe de Michael Carrick contra o Liverpool. A vitória foi mais do que apenas um triunfo no clássico; ela garantiu oficialmente a classificação do United para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os Red Devils haviam inicialmente aberto uma vantagem de dois gols graças a gols de Matheus Cunha e Benjamin Sesko, mas os visitantes reagiram com gols de Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo. Com o jogo empatado em 2 a 2, Mainoo apareceu para marcar seu primeiro gol na Premier League nesta temporada, coroando uma semana em que assinou um novo contrato de cinco anos com o clube de sua infância.