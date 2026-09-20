NOVO BAQUE! Tino Livramento deve desfalcar a Inglaterra após nova lesão em treino do Newcastle

O técnico do Newcastle, Jaissle, expressou sua frustração com a situação, especialmente depois de o jogador de 23 anos ter acabado de voltar a atuar, fazendo uma breve participação de um minuto no empate por 2 a 2 com o Bournemouth antes de jogar 32 minutos saindo do banco na derrota por 4 a 1 para o Leeds. O treinador alemão revelou que o desconforto surgiu de repente, deixando a equipe médica sem outra opção a não ser enviar o lateral para uma avaliação mais detalhada.

Ao falar sobre a lesão, Jaissle explicou a situação à imprensa: "Ele sentiu um desconforto depois do treino. Vai fazer uma ressonância magnética, mas isso é tudo o que tenho a dizer." Apesar da ausência dele, o Newcastle conseguiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Hull City no sábado, chegando a oito pontos na Premier League.