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NOVO BAQUE! Tino Livramento deve desfalcar a Inglaterra após nova lesão em treino do Newcastle
Contratempo no treino arruína retorno da Inglaterra
O versátil defensor do Newcastle estava ansioso para voltar a representar seu país depois de um verão difícil. Um problema na panturrilha já havia acabado com suas esperanças de disputar a Copa do Mundo de 2026, e ele só conseguiu fazer duas aparições saindo do banco pelo Newcastle desde que retornou ao grupo relacionado para os jogos.
No entanto, o desastre aconteceu na sexta-feira, quando Livramento se preparava para o duelo do Newcastle na Premier League contra o Hull. Embora fosse esperado como titular do time de Matthias Jaissle devido ao aumento da lista de lesionados em St James' Park, ele sofreu um problema não especificado durante a sessão final.
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Matthias Jaissle confirma ressonância magnética para defensor
O técnico do Newcastle, Jaissle, expressou sua frustração com a situação, especialmente depois de o jogador de 23 anos ter acabado de voltar a atuar, fazendo uma breve participação de um minuto no empate por 2 a 2 com o Bournemouth antes de jogar 32 minutos saindo do banco na derrota por 4 a 1 para o Leeds. O treinador alemão revelou que o desconforto surgiu de repente, deixando a equipe médica sem outra opção a não ser enviar o lateral para uma avaliação mais detalhada.
Ao falar sobre a lesão, Jaissle explicou a situação à imprensa: "Ele sentiu um desconforto depois do treino. Vai fazer uma ressonância magnética, mas isso é tudo o que tenho a dizer." Apesar da ausência dele, o Newcastle conseguiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Hull City no sábado, chegando a oito pontos na Premier League.
Alexander-Arnold recebe alento pela Inglaterra
Independentemente da situação de Livramento, Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, já havia garantido seu retorno à seleção ao ser incluído na mais recente convocação de Tuchel. O jogador de 27 anos foi uma ausência de destaque na Copa do Mundo, acompanhando de casa enquanto a Inglaterra terminou em terceiro lugar, mas seu início sólido de trajetória em La Liga lhe rendeu um retorno oficial. Com três partidas como titular pelo Real Madrid nesta temporada, o ex-jogador do Liverpool já estava pronto para reforçar a posição de lateral-direito antes da nova lesão de Livramento.
Foi um longo caminho de volta para Alexander-Arnold, cuja última aparição pela seleção aconteceu há mais de um ano. Sua última participação pela Inglaterra foi saindo do banco na vitória por 1 a 0 contra Andorra, em junho de 2025.
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O próximo teste da Inglaterra na Liga das Nações
A Inglaterra terá uma próxima pausa internacional movimentada, com a equipe de Tuchel programada para disputar quatro partidas da Liga das Nações da Uefa. A Inglaterra receberá a campeã da Copa do Mundo, Espanha, em Wembley no sábado, 26 de setembro, antes de viajar para enfrentar a República Tcheca três dias depois, em 29 de setembro. Depois, voltará a jogar fora de casa para encarar a Croácia em 3 de outubro, antes de retornar para receber a República Tcheca no confronto de volta em 6 de outubro.
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