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Gabriel Marin

Novidades na escalação? Painel tático revela possíveis mudanças no Brasil para enfrentar o Haiti

Brasil x Haiti
Brasil
Haiti
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Treino comandado por Carlo Ancelotti indica testes em formação mais ofensiva; Neymar participa de atividade com o grupo, mas segue sem previsão de retorno

A preparação da seleção brasileira para o confronto diante do Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, ganhou um ingrediente extra nesta quarta-feira (17). Durante os 15 minutos de treinamento liberados para a imprensa, foi possível observar parte do trabalho tático conduzido pela comissão técnica de Carlo Ancelotti, incluindo um painel estratégico apresentado por Davide Ancelotti, auxiliar e filho do treinador italiano.

Embora ainda seja cedo para cravar a escalação que entrará em campo na sexta-feira (19), na Filadélfia, as imagens do quadro utilizado pela comissão levantaram dúvidas sobre possíveis mudanças na estrutura da equipe. Além disso, a atividade marcou a primeira participação de Neymar ao lado dos companheiros desde sua chegada à concentração brasileira.

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    Painel tático aponta para formação com quatro atacantes

    O principal detalhe observado durante o treinamento foi a formação desenhada no painel utilizado pela comissão técnica. No esquema exibido aos jogadores, o Brasil aparecia organizado em um 4-2-4, estrutura mais agressiva do que a utilizada no empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia.

    Na atividade inicial, Carlo Ancelotti trabalhou com uma equipe formada por Danilo (posteriormente substituído por Éderson), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos na linha defensiva. No meio-campo, Fabinho e Bruno Guimarães apareciam como os responsáveis pela sustentação da equipe. Já o quarteto ofensivo era composto por Gabriel Martinelli, Vinícius Jr., Igor Thiago e Luiz Henrique.

    Apesar da movimentação chamar atenção, a comissão técnica evita tratar o exercício como um indicativo definitivo da escalação. O treinamento fazia parte de uma série de testes realizados por Ancelotti, que ainda terá mais uma sessão de trabalho antes da partida contra os haitianos.

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    Quadro ajuda a definir pressão, saída de bola e bolas paradas

    Segundo apuração do ge, o painel apresentado por Davide Ancelotti costuma ser utilizado para explicar comportamentos específicos da equipe durante as partidas.

    Entre os principais pontos trabalhados estão os mecanismos de saída de bola, as formas de pressão sobre o adversário e as movimentações em lances de bola parada. A ferramenta serve como apoio visual para transmitir conceitos táticos antes da execução prática no campo.

    Por isso, embora o desenho observado tenha despertado especulações sobre uma possível mudança de esquema, ele também pode representar apenas situações específicas que a comissão deseja implementar durante o confronto contra o Haiti.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancelotti prepara mudanças após empate na estreia

    A expectativa nos bastidores é que o treinador promova alterações na equipe titular depois da atuação abaixo do esperado contra Marrocos.

    O empate na primeira rodada deixou o Brasil na terceira colocação do Grupo C, com apenas um ponto conquistado. Diante desse cenário, a partida contra o Haiti ganha importância ainda maior na busca pela classificação para a próxima fase.

    A tendência é que Ancelotti utilize os últimos treinamentos para avaliar alternativas, especialmente no setor ofensivo, que teve dificuldades para transformar posse de bola em oportunidades claras na estreia.

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    Neymar reaparece, mas retorno contra o Haiti ainda é improvável

    Se o aspecto tático chamou atenção, a grande novidade do dia foi a presença de Neymar no treinamento coletivo.

    O camisa 10 participou dos momentos iniciais da atividade ao lado do restante do elenco e foi recebido de forma descontraída pelos companheiros. O atacante passou por um tradicional "corredor polonês" e recebeu aplausos dos jogadores antes do início dos trabalhos.

    A participação, porém, foi breve. Após os primeiros minutos em campo, Neymar deixou o grupo para realizar atividades físicas específicas, dando sequência ao processo de recuperação e condicionamento.

    Apesar da evolução física, a tendência é que Neymar ainda não fique à disposição para o duelo de sexta-feira (19).

    A avaliação da comissão técnica é de que o jogador precisa recuperar totalmente o ritmo de jogo antes de voltar a atuar em uma partida oficial. O foco, neste momento, está na preparação física e na reintegração gradual aos treinamentos com o elenco.

    Dessa forma, a expectativa é que o atacante siga como opção para as próximas fases da competição, caso o Brasil avance no torneio.

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