Novidades na escalação? Painel tático revela possíveis mudanças no Brasil para enfrentar o Haiti

A preparação da seleção brasileira para o confronto diante do Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, ganhou um ingrediente extra nesta quarta-feira (17). Durante os 15 minutos de treinamento liberados para a imprensa, foi possível observar parte do trabalho tático conduzido pela comissão técnica de Carlo Ancelotti, incluindo um painel estratégico apresentado por Davide Ancelotti, auxiliar e filho do treinador italiano.

Embora ainda seja cedo para cravar a escalação que entrará em campo na sexta-feira (19), na Filadélfia, as imagens do quadro utilizado pela comissão levantaram dúvidas sobre possíveis mudanças na estrutura da equipe. Além disso, a atividade marcou a primeira participação de Neymar ao lado dos companheiros desde sua chegada à concentração brasileira.