Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
ibrahimovic⒞Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Novidade no Milan: Ibrahimovic voltou, hoje ao treino, na quarta-feira na tribuna com o Benfica

Milan
Z. Ibrahimovic

O sueco estava ausente de Milanello havia seis meses

Na manhã desta segunda-feira, Zlatan Ibrahimovic voltou a Milanello pela primeira vez depois de mais de seis meses, desde o momento do desentendimento com Massimiliano Allegri que tanto havia condicionado a reta final da última temporada do Milan. Apesar da distância do dia a dia da equipe, a colaboração entre Ibra, Gerry Cardinale e a RedBird nunca foi interrompida. Agora, o retorno a Milanello do Senior Advisor da RedBird marca um novo passo na relação entre o sueco e o Milan. Ibrahimovic, de fato, foi o primeiro conselheiro de Cardinale na revolução societária que atingiu o Milan após o encerramento da última temporada.


Como informa a Sky, hoje Ibrahimovic acompanhou o treino da equipe de Ruben Amorim à beira do campo e, na quarta-feira, estará presente em San Siro por ocasião de Milan x Benfica, pela primeira rodada da fase de liga da Europa League.

  • De qualquer forma, não é cogitado um retorno em primeira pessoa do sueco na gestão do clube:a cabine de comando está toda nas mãos de Cardinale, auxiliado pelo diretor-executivo Calvelli. É por isso que o sueco deu um passo atrás em relação à gestão compartilhada com a Elliott e com um de seus homens de confiança, Furlani. Ibra não tem e nunca teve a última palavra na escolha do diretor-executivo, do diretor esportivo ou do treinador. Mas é igualmente evidente que, se você mantém por tanto tempo um papel central em 360 graus dentro do mesmo clube, a sua opinião tem peso. E, conhecendo a figura de Zlatan, esse peso é ainda importante.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga Europa
Milan crest
Milan
MIL
Benfica crest
Benfica
BEN