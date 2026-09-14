Na manhã desta segunda-feira, Zlatan Ibrahimovic voltou a Milanello pela primeira vez depois de mais de seis meses, desde o momento do desentendimento com Massimiliano Allegri que tanto havia condicionado a reta final da última temporada do Milan. Apesar da distância do dia a dia da equipe, a colaboração entre Ibra, Gerry Cardinale e a RedBird nunca foi interrompida. Agora, o retorno a Milanello do Senior Advisor da RedBird marca um novo passo na relação entre o sueco e o Milan. Ibrahimovic, de fato, foi o primeiro conselheiro de Cardinale na revolução societária que atingiu o Milan após o encerramento da última temporada.





Como informa a Sky, hoje Ibrahimovic acompanhou o treino da equipe de Ruben Amorim à beira do campo e, na quarta-feira, estará presente em San Siro por ocasião de Milan x Benfica, pela primeira rodada da fase de liga da Europa League.