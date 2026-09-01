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Novela finalmente acabou! Julian Alvarez toma decisão final sobre transferência para o Atlético de Madrid após interesse de Arsenal e Barcelona
Um verão de especulações chega ao fim
Alvarez informou ao diretor de futebol do Atletico, Mateu Alemany, que não deixará o Metropolitano neste verão. Apesar dos rumores persistentes que o ligam a uma saída, o internacional argentino se comprometeu a permanecer na capital espanhola pelo menos até a janela de transferências de inverno, de acordo com reportagens de La Sexta e La Pizarra de Quintana, via SPORT.
A decisão vem após alguns meses turbulentos, nos quais o atacante atraiu atenção significativa de toda a Europa. O Arsenal, de Mikel Arteta, foi fortemente apontado como interessado, apresentando propostas para tentar convencer o atacante a retornar à Premier League.
No entanto, Alvarez optou por rejeitar todas as investidas da Premier League. O atacante segue focado em garantir uma futura transferência para o Barcelona e não está disposto a considerar destinos alternativos que não estejam alinhados com suas ambições na Catalunha.
- AFP
Marin fecha as portas para o Barcelona
O atacante deixou seus sentimentos muito claros no início deste verão, expressando abertamente seu desejo de se juntar ao time de Hansi Flick. "O melhor para todos é uma transferência; quero realizar meu sonho", admitiu Alvarez durante a Copa do Mundo de 2026, sinalizando sua intenção de forçar uma saída.
O Atleti, no entanto, adotou uma postura inflexível. As contas do clube nas redes sociais zombaram abertamente da situação, sugerindo em tom de brincadeira que poderiam contratar Lamine Yamal, Pedri ou Raphinha em resposta ao suposto interesse do lado catalão.
O CEO do Atlético, Miguel Angel Gil Marin, deu um veredicto definitivo sobre a saga, descartando completamente uma transferência dentro do país. "Nossa intenção, e meu sonho pessoal, é que ele fique conosco, que fique no Atlético", afirmou Marín. "Para competir entre os grandes, você precisa de grandes jogadores, e Julian é um deles."
Ele fechou firmemente a porta para qualquer possível negociação com seus rivais de La Liga, acrescentando: "Se ele acredita que é incompatível estar no Atlético de Madrid, vamos procurar uma alternativa, mas nunca, nunca será o Barcelona."
Um empate sem gols de alto risco
Essa situação acabou culminando em um impasse frustrante para todas as partes envolvidas. A diretoria do Atlético tentou ativamente negociar Alvarez com um clube da Premier League, ansiosa para tirar do elenco de Simeone um jogador potencialmente desmotivado antes do prazo final.
Em vez disso, Alvarez se manteve firme. Assim como o clube de Madri fez valer seu contrato para barrar sua sonhada transferência para o Barcelona, o argentino usou o mesmo vínculo contratual para recusar propostas da Inglaterra. Agora, ele permanecerá na capital espanhola, aguardando seu momento até a reabertura do mercado.
- Getty Images Sport
À espera da janela de transferências de inverno
Álvarez agora precisa se reintegrar aos planos de Simeone para a primeira metade da campanha de La Liga. Enfrentar os próximos meses exigirá profissionalismo absoluto, já que ele precisa manter a forma e a condição física até janeiro. Se o Barcelona conseguir resolver suas limitações financeiras até o inverno, uma nova investida pelo argentino poderá finalmente se concretizar.
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