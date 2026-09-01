O atacante deixou seus sentimentos muito claros no início deste verão, expressando abertamente seu desejo de se juntar ao time de Hansi Flick. "O melhor para todos é uma transferência; quero realizar meu sonho", admitiu Alvarez durante a Copa do Mundo de 2026, sinalizando sua intenção de forçar uma saída.

O Atleti, no entanto, adotou uma postura inflexível. As contas do clube nas redes sociais zombaram abertamente da situação, sugerindo em tom de brincadeira que poderiam contratar Lamine Yamal, Pedri ou Raphinha em resposta ao suposto interesse do lado catalão.

O CEO do Atlético, Miguel Angel Gil Marin, deu um veredicto definitivo sobre a saga, descartando completamente uma transferência dentro do país. "Nossa intenção, e meu sonho pessoal, é que ele fique conosco, que fique no Atlético", afirmou Marín. "Para competir entre os grandes, você precisa de grandes jogadores, e Julian é um deles."

Ele fechou firmemente a porta para qualquer possível negociação com seus rivais de La Liga, acrescentando: "Se ele acredita que é incompatível estar no Atlético de Madrid, vamos procurar uma alternativa, mas nunca, nunca será o Barcelona."



