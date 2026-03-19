Nove times em cinco pontos, disputa acirrada pela permanência na Série B: Insigne dá esperança ao Pescara, ao Bari e à Sampdoria para evitar um drama

Embora Pádua, Mântua e Empoli estejam à frente na corrida contra o rebaixamento, as duas equipes não podem baixar a guarda, já que seis times estão separados por apenas dois pontos. A equipe em melhor fase é, sem dúvida, o Pescara, que, desde a chegada de Insigne, deu uma reviravolta e conquistou cinco resultados positivos consecutivos. Um pouco acima, com 30 pontos, estão a Reggiana e o Spezia. Os emilianos, ao contrário do Delfino, estão em queda livre, embora o empate na partida do meio de semana contra o Monza tenha devolvido a esperança. Parecia que o Spezia havia se recuperado, mas, após a vitória convincente por 4 a 2 contra o Monza e várias melhorias no nível de jogo, sofreu uma pesada derrota por 3 a 0 contra o Modena, antes de ser derrotado na prorrogação pelo Empoli (1 a 1 no jogo entre semana).





Três equipes empatadas com 31 pontos: Entella, Sampdoria e Bari. O Entella, após um excelente início de campeonato como recém-promovido, foi engolido pela luta pela permanência. Sampdoria e Bari começaram com expectativas diferentes em relação aos biancoazzurri, mas encontram-se novamente na parte baixa da tabela da Série B. Ambas as equipes não conseguem encontrar continuidade nos resultados e, sobretudo, os blucerchiati, após alguns resultados positivos, afundaram novamente, e a mudança no comando técnico, agora a cargo de Attilio Lombardo, não surtiu o efeito esperado. No jogo no meio da semana, chegou a 14ª derrota no campeonato, às mãos da Carrarese.