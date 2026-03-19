A Série B se confirma, mais uma vez este ano, como o campeonato mais imprevisível da Itália. A sete rodadas do fim, nove times ainda estão envolvidos na briga contra o rebaixamento. Apenas cinco pontos, de fato, separam o Padova, décimo segundo com 34 pontos, e o Pescara, lanterna com 29 pontos. No meio, muitos times correm o risco de cair para a Série C, com possíveis vítimas de renome como Sampdoria, Bari e Empoli.
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Nove times em cinco pontos, disputa acirrada pela permanência na Série B: Insigne dá esperança ao Pescara, ao Bari e à Sampdoria para evitar um drama
CLASSIFICAÇÃO RESUMIDA
Embora Pádua, Mântua e Empoli estejam à frente na corrida contra o rebaixamento, as duas equipes não podem baixar a guarda, já que seis times estão separados por apenas dois pontos. A equipe em melhor fase é, sem dúvida, o Pescara, que, desde a chegada de Insigne, deu uma reviravolta e conquistou cinco resultados positivos consecutivos. Um pouco acima, com 30 pontos, estão a Reggiana e o Spezia. Os emilianos, ao contrário do Delfino, estão em queda livre, embora o empate na partida do meio de semana contra o Monza tenha devolvido a esperança. Parecia que o Spezia havia se recuperado, mas, após a vitória convincente por 4 a 2 contra o Monza e várias melhorias no nível de jogo, sofreu uma pesada derrota por 3 a 0 contra o Modena, antes de ser derrotado na prorrogação pelo Empoli (1 a 1 no jogo entre semana).
Três equipes empatadas com 31 pontos: Entella, Sampdoria e Bari. O Entella, após um excelente início de campeonato como recém-promovido, foi engolido pela luta pela permanência. Sampdoria e Bari começaram com expectativas diferentes em relação aos biancoazzurri, mas encontram-se novamente na parte baixa da tabela da Série B. Ambas as equipes não conseguem encontrar continuidade nos resultados e, sobretudo, os blucerchiati, após alguns resultados positivos, afundaram novamente, e a mudança no comando técnico, agora a cargo de Attilio Lombardo, não surtiu o efeito esperado. No jogo no meio da semana, chegou a 14ª derrota no campeonato, às mãos da Carrarese.
E o calendário
Muitos confrontos diretos estão por vir até o final da temporada regular. O Pescara, último colocado na tabela, terá seu futuro literalmente nas próprias mãos. De fato, Insigne e seus companheiros enfrentarão Empoli, Reggiana, Sampdoria, Padova e Spezia. São três confrontos diretos para a Sampdoria, que, além do Pescara, enfrentará também Reggiana e Empoli. Calendário complicado para o Bari, que em abril enfrentará tanto o Monza quanto o Venezia.