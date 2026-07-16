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Novas imagens de vídeo parecem mostrar por que Jude Bellingham deu um tapa em Valentin Barco depois que o reserva argentino provocou os Three Lions com uma comemoração exagerada
Bellingham derrota o Barco
Imagens recentes que circulam nas redes sociais esclareceram o contexto do momento em que Bellingham deu um tapa na nuca de Barco. O astro do Real Madrid, que já estava visivelmente frustrado após a derrota da Inglaterra por 2 a 1, foi visto apertando a mão de um goleiro reserva da Argentina quando Barco pareceu dizer algo ao alcance de seus ouvidos. Bellingham, que é fluente em espanhol devido à sua passagem pela La Liga, reagiu instantaneamente ao comentário, acertando o ex-jogador do Brighton.
A briga se intensificou rapidamente quando Barco empurrou Bellingham em retaliação, levando o experiente zagueiro Nicolás Otamendi a se intrometer na confusão. Os goleiros da Inglaterra, James Trafford e Dean Henderson, acabaram atuando como mediadores, enquanto Ollie Watkins afastou um furioso Bellingham do local.
- Bildbyran
A provocação de Barco aos Três Leões
Barco, que deve se transferir do Estrasburgo para o Chelsea neste verão, ficou no banco sem entrar em campo durante a partida da semifinal, mas desempenhou um papel central ao provocar a raiva da seleção inglesa. Um vídeo gravado nas arquibancadas mostrou o jovem correndo para dentro do campo para comemorar bem na cara dos jogadores ingleses depois que Enzo Fernández marcou o gol de empate.
A tensão vinha aumentando ao longo da partida no Mercedes-Benz Stadium, com Bellingham frequentemente sendo alvo das táticas agressivas da Argentina. Leandro Paredes havia escapado anteriormente de um cartão por uma entrada violenta no jogador de 23 anos, enquanto o zagueiro do Tottenham, Cristian Romero, também foi flagrado comemorando um desarme bem na frente do ex-jogador do Borussia Dortmund. Essas provocações repetidas pareceram chegar ao auge assim que o apito final confirmou a eliminação da Inglaterra.
O colapso tático gera frustração
Além dos desentendimentos pessoais, a frustração dentro do elenco da Inglaterra foi alimentada por um colapso tático. Anthony Gordon havia dado a vantagem aos Três Leões, mas o técnico Thomas Tuchel optou por mudar para uma formação defensiva com cinco zagueiros para proteger o resultado. A jogada saiu pela culatra, permitindo que os campeões mundiais recuperassem o ímpeto e, por fim, marcassem o gol da vitória com uma cabeçada de Lautaro Martínez nos acréscimos. Tuchel assumiu total responsabilidade pela derrota, admitindo que a mudança tornou sua equipe “passiva” quando os jogadores sentiram que tinham tudo a perder.
Bellingham foi particularmente franco sobre a dor da derrota, expressando seu profundo pesar aos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe e esperaram 60 anos por outra participação na final da Copa do Mundo. “Acho que podemos tirar muita experiência disso, mas é muito desolador. Eu queria fazer parte de uma seleção da Inglaterra que finalmente conseguisse e cruzasse a linha de chegada. Estar aqui, dizendo aos torcedores as mesmas coisas que eles vêm ouvindo há anos, é realmente de partir o coração”, afirmou o meio-campista em sua emocionante entrevista pós-jogo.
- AFP
Possível medida disciplinar contra Bellingham
Apesar da provocação de Barco, Bellingham ainda pode enfrentar medidas disciplinares retroativas da FIFA. O incidente não foi percebido pelos árbitros na hora, mas o surgimento de imagens de vídeo claras pode resultar em multa ou suspensão. Se a entidade reguladora decidir intervir, Bellingham pode ser impedido de disputar a disputa pelo terceiro lugar contra a França, em Miami, neste sábado.
Perder seu craque seria um golpe significativo para a Inglaterra, que busca garantir sua melhor classificação em uma Copa do Mundo desde 1966. Bellingham encerrou a campanha como um dos jogadores de destaque do torneio, mas essa última polêmica ameaça ofuscar suas contribuições em campo. Por enquanto, os Três Leões precisam se reorganizar antes da disputa pela medalha de bronze, enquanto a Argentina se prepara para uma final decisiva contra a Espanha no MetLife Stadium.
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