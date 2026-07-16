Novas imagens de vídeo parecem mostrar por que Jude Bellingham deu um tapa em Valentin Barco depois que o reserva argentino provocou os Three Lions com uma comemoração exagerada

Além dos desentendimentos pessoais, a frustração dentro do elenco da Inglaterra foi alimentada por um colapso tático. Anthony Gordon havia dado a vantagem aos Três Leões, mas o técnico Thomas Tuchel optou por mudar para uma formação defensiva com cinco zagueiros para proteger o resultado. A jogada saiu pela culatra, permitindo que os campeões mundiais recuperassem o ímpeto e, por fim, marcassem o gol da vitória com uma cabeçada de Lautaro Martínez nos acréscimos. Tuchel assumiu total responsabilidade pela derrota, admitindo que a mudança tornou sua equipe “passiva” quando os jogadores sentiram que tinham tudo a perder.

Bellingham foi particularmente franco sobre a dor da derrota, expressando seu profundo pesar aos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe e esperaram 60 anos por outra participação na final da Copa do Mundo. “Acho que podemos tirar muita experiência disso, mas é muito desolador. Eu queria fazer parte de uma seleção da Inglaterra que finalmente conseguisse e cruzasse a linha de chegada. Estar aqui, dizendo aos torcedores as mesmas coisas que eles vêm ouvindo há anos, é realmente de partir o coração”, afirmou o meio-campista em sua emocionante entrevista pós-jogo.