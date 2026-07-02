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Novas acusações bizarras vêm à tona! Os astros da DFB não confiam na comissão técnica de Julian Nagelsmann?
A frustração com essa situação foi aparentemente tão grande que o capitão Joshua Kimmich, bem como alguns outros jogadores cujos nomes não foram divulgados, chamaram um renomado fisioterapeuta externo para o campo de treinamento da Copa do Mundo, a fim de receberem tratamento com ele.
Segundo informações da Sky, tratava-se do Dr. Jürgen Siegele, diretor executivo e fundador do Centro de Terapia e Reabilitação Bottwartal, em Großbottwar, perto de Stuttgart. Ele teria atendido, por fim, um número de dois dígitos de astros da DFB em um local separado próximo ao hotel da seleção.
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Seleção da DFB chama a atenção por suas deficiências físicas
Nos quatro jogos da Copa do Mundo, a seleção alemã se destacou repetidamente por um fraco desempenho nos duelos, falta de agilidade e deficiências físicas em geral. Em todas as quatro partidas contra Curaçao, Costa do Marfim, Equador e Paraguai, a seleção alemã ficou com uma taxa de duelos vencidos inferior a 50% — algo que nunca havia acontecido antes com a Alemanha em uma fase final da Copa do Mundo.
No entanto, já havia críticas à comissão técnica do técnico da seleção alemã antes mesmo do torneio. Nagelsmann havia incluído em sua comissão vários ex-colaboradores de sua época como técnico do TSG Hoffenheim, e a revista “Der Spiegel” fala de uma “bolha de conforto” que o técnico de 38 anos teria querido criar.
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As estrelas da DFB aparentemente sentiram falta de Sandro Wagner
Sandro Wagner, em especial, que era extremamente querido dentro do time, teria se destacado. Ele conseguiu aliar acessibilidade e respeito pela sua pessoa e teria conseguido explicar de forma simples à equipe os conceitos táticos exigidos pelo técnico da seleção nacional.
Como se sabe, Wagner deixou a seleção alemã por vontade própria no verão de 2025 para assumir o cargo de técnico principal do FC Augsburg. Segundo informações da Sky, junto com ele partiu também o fisioterapeuta Michael Deiß, que era considerado uma figura de grande confiança na equipe e teria mantido uma relação próxima com Wagner. Acima de tudo, a relação entre Wagner e Nagelsmann já não era das melhores no final da colaboração entre ambos.
Já anteriormente, a revista “Sport Bild” havia revelado, em uma reportagem, outras acusações contra o técnico da seleção alemã. Marcado por um debate sobre a forma de lidar com Deniz Undav, passando pela má comunicação entre a comissão técnica e os jogadores, até o tédio dos astros da DFB no quartel-general da Copa do Mundo, o clima estava longe de ser ideal.