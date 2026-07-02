Novas acusações bizarras vêm à tona! Os astros da DFB não confiam na comissão técnica de Julian Nagelsmann?

Sandro Wagner, em especial, que era extremamente querido dentro do time, teria se destacado. Ele conseguiu aliar acessibilidade e respeito pela sua pessoa e teria conseguido explicar de forma simples à equipe os conceitos táticos exigidos pelo técnico da seleção nacional.

Como se sabe, Wagner deixou a seleção alemã por vontade própria no verão de 2025 para assumir o cargo de técnico principal do FC Augsburg. Segundo informações da Sky, junto com ele partiu também o fisioterapeuta Michael Deiß, que era considerado uma figura de grande confiança na equipe e teria mantido uma relação próxima com Wagner. Acima de tudo, a relação entre Wagner e Nagelsmann já não era das melhores no final da colaboração entre ambos.

Já anteriormente, a revista “Sport Bild” havia revelado, em uma reportagem, outras acusações contra o técnico da seleção alemã. Marcado por um debate sobre a forma de lidar com Deniz Undav, passando pela má comunicação entre a comissão técnica e os jogadores, até o tédio dos astros da DFB no quartel-general da Copa do Mundo, o clima estava longe de ser ideal.