Nova reviravolta na saga da transferência de Julian Alvarez! Astro do Atletico está "prestes a trocar de agente", com Arsenal e Barcelona ainda interessados

As consequências de uma turbulenta janela de transferências de verão parecem ter feito sua primeira vítima no círculo mais próximo de Alvarez. Segundo a Onda Cero, o atacante do Atletico Madrid está pronto para encerrar sua longa parceria com Fernando Hidalgo, o representante que supervisionou sua ascensão do River Plate ao estrelato europeu.

Em um movimento que destaca seu desejo por um novo começo, Alvarez estaria avaliando uma proposta para se juntar à "The Elegant Game", uma agência de gestão esportiva em ascensão comandada pelo ex-meia de Paris Saint-Germain e Argentina Javier Pastore. A agência já conta com um importante grupo de talentos argentinos, com destaque para o meio-campista do Chelsea Enzo Fernandez.



