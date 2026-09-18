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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Nova reviravolta na saga da transferência de Julian Alvarez! Astro do Atletico está "prestes a trocar de agente", com Arsenal e Barcelona ainda interessados

J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
Arsenal

Julián Alvarez está se preparando para reformular sua equipe de gestão após uma janela de transferências de verão que não conseguiu viabilizar uma saída do Metropolitano. O internacional argentino segue como alvo prioritário de vários gigantes europeus, e uma mudança de representação pode ser o catalisador para uma futura saída.

  • Mudança de agente nos planos para Alvarez

    As consequências de uma turbulenta janela de transferências de verão parecem ter feito sua primeira vítima no círculo mais próximo de Alvarez. Segundo a Onda Cero, o atacante do Atletico Madrid está pronto para encerrar sua longa parceria com Fernando Hidalgo, o representante que supervisionou sua ascensão do River Plate ao estrelato europeu.

    Em um movimento que destaca seu desejo por um novo começo, Alvarez estaria avaliando uma proposta para se juntar à "The Elegant Game", uma agência de gestão esportiva em ascensão comandada pelo ex-meia de Paris Saint-Germain e Argentina Javier Pastore. A agência já conta com um importante grupo de talentos argentinos, com destaque para o meio-campista do Chelsea Enzo Fernandez.


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  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-ARSENALAFP

    Arsenal e Barcelona seguem na disputa

    Apesar de a janela de verão ter se fechado, o interesse em Alvarez vindo da Premier League e de La Liga não diminuiu. Acredita-se que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, seja um admirador de longa data do versátil atacante, vendo nele o perfil ideal para reforçar a linha ofensiva do Arsenal.

    O Barcelona também segue firmemente na disputa, apesar de o gigante catalão ter concluído no fim de agosto um acordo de última hora para contratar Gabriel Jesus junto ao Arsenal. Para Alvarez, uma transferência para o Camp Nou tem sido frequentemente descrita como sua "mudança dos sonhos", e o estafe do jogador sabe que Hansi Flick está sempre em busca de reforços de elite.

  • Uma relação desgastada no Metropolitano

    O ambiente em torno de Alvarez no Atletico Madrid ficou cada vez mais pesado após o caráter público de sua saga de transferência. Nas semanas finais da janela de agosto, a relação entre o jogador e os torcedores do Atletico chegou ao ponto de ruptura. O atacante foi alvo de vaias vindas das arquibancadas e chegou até a ser impedido de se aproximar dos torcedores durante os agradecimentos após a partida.

    Essa tensão também ficou evidente na postura do jogador durante compromissos oficiais do clube. Nas redes sociais, torcedores rapidamente apontaram que Alvarez parecia visivelmente infeliz nas fotos promocionais para a nova temporada, com alguns fãs se referindo em tom de brincadeira às imagens como "fotos de refém".

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    De olho na janela de janeiro

    Com a mudança de agente se aproximando, todas as atenções agora estão voltadas para como Alvarez lida com a preparação para a janela de inverno. O atacante está atualmente seguindo um programa intensivo de recuperação, com sessões de academia e trabalho com fisioterapeutas, para garantir que esteja em condições para os confrontos cruciais que virão. Sua determinação para voltar ao time titular é evidente, mas a narrativa subjacente de uma possível saída continuará dominando as manchetes tanto na Espanha quanto na Inglaterra à medida que o ano novo se aproxima.