Nova reviravolta na Champions League! Estreantes usarão patches especiais em suas camisas

O futebol europeu se prepara para uma mudança única com o início da fase de liga da Liga dos Campeões na próxima semana. Em uma novidade para a temporada 2026-27, os jogadores que fizerem sua estreia na competição serão identificados por patches especiais nas mangas.

A medida faz parte de uma inovação significativa após a parceria ampliada da Uefa com a Fanatics, gigante de produtos esportivos. Esses patches exclusivos não servem apenas para exibição; eles têm valor significativo no mercado de memorabilia. Assim que um jogador concluir sua partida de estreia, o patch específico usado em campo será recolhido e entregue à Topps, braço de cards colecionáveis da Fanatics, para ser incorporado a cards físicos exclusivos e autografados para colecionadores.