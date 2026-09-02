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Nova reviravolta na Champions League! Estreantes usarão patches especiais em suas camisas
A UEFA introduz patches comemorativos de estreia
O futebol europeu se prepara para uma mudança única com o início da fase de liga da Liga dos Campeões na próxima semana. Em uma novidade para a temporada 2026-27, os jogadores que fizerem sua estreia na competição serão identificados por patches especiais nas mangas.
A medida faz parte de uma inovação significativa após a parceria ampliada da Uefa com a Fanatics, gigante de produtos esportivos. Esses patches exclusivos não servem apenas para exibição; eles têm valor significativo no mercado de memorabilia. Assim que um jogador concluir sua partida de estreia, o patch específico usado em campo será recolhido e entregue à Topps, braço de cards colecionáveis da Fanatics, para ser incorporado a cards físicos exclusivos e autografados para colecionadores.
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Expandindo o mercado de colecionáveis
Esse conceito não é totalmente novo no esporte, já tendo se mostrado bem-sucedido tanto no cenário nacional quanto no internacional. Uma iniciativa semelhante foi implementada com sucesso na NBA, enquanto patches de estreia foram usados de forma notável por astros como Anthony Gordon e Noni Madueke durante a Copa do Mundo na América do Norte.
O valor financeiro envolvido nesses colecionáveis pode ser astronômico. Para contextualizar, um card de patch de estreia de novato assinado por Cooper Flagg, escolha número 1 do Draft da NBA de 2025, tem projeção de alcançar incríveis US$ 5 milhões (£3,7 milhões) quando for a leilão na próxima semana. Ao levar esse modelo para a Champions League, a Uefa está explorando um mercado lucrativo de memorabilia de alto padrão.
Prorrogação da parceria estratégica até 2033
A introdução desses patches coincide com uma grande atualização administrativa na sede da Uefa. Depois de ter assinado originalmente um acordo com a Fanatics em 2022, a entidade agora oficializou uma extensão de longo prazo que fará a parceria durar até pelo menos 2033.
O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, expressou seu entusiasmo com a continuidade da colaboração, destacando os benefícios para a torcida global. "Renovar nossa parceria com a Fanatics para as competições de clubes da Uefa reflete a força da nossa colaboração e nosso compromisso compartilhado de oferecer produtos da mais alta qualidade para fãs e colecionadores em todo o mundo", afirmou Ceferin. "A Fanatics sabe como tornar grandes momentos especiais. Estamos animados com o que vem pela frente."
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Estreias de estrelas e expansão para o futebol feminino
O novo patch será usado por várias estrelas de alto perfil que devem fazer suas estreias na Liga dos Campeões, incluindo a dupla do Manchester United Bryan Mbeumo e Carlos Baleba.
A iniciativa também será ampliada para o futebol feminino, com os patches de estreia programados para serem introduzidos a partir do início da temporada 2027-28 da Liga dos Campeões Feminina.
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