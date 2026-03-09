Nova revelação sobre a “história de três temporadas” feita para Ted Lasso antes do lançamento da 4ª temporada - com Jason Sudeikis retornando ao mundo do AFC Richmond

Bill Lawrence, que ajudou a dar vida a Ted Lasso ao longo de três temporadas emocionantes e cômicas, admite que não havia planos para trazer a série de volta quando ela chegou a uma “conclusão natural” há três anos.

Lawrence não estará envolvido no retorno em 2026, mas disse ao ScreenRant que os novos episódios são “incríveis”, depois de ter tido um gostinho do que está por vir. Tem sido afirmado regularmente que Ted Lasso seguirá uma direção diferente, com a introdução de vários novos personagens e enredos.

Tendo ajudado a criar o fenômeno global, Lawrence admite que seria “tolice não tentar” construir sobre bases sólidas, com “um grupo de atores, atrizes, roteiristas e talentos” dispostos a assumir papéis populares mais uma vez.

Lawrence também afirmou que a equipe de Ted Lasso foi encarregada pela Apple TV de criar “mais três temporadas de história para contar”. Ele acrescentou: “Sei que Jason tinha uma visão e não quero dar spoilers sobre o que Ted faria a seguir, mas acho que a passagem do tempo compra a história, e acho que as pessoas realmente gostam disso. Não é apenas uma continuação de Ted Lasso. Não é uma continuação de Ted Lasso, caso contrário, Jamie Tartt não estaria no programa Rooster.”