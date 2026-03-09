Apple TV
Nova revelação sobre a “história de três temporadas” feita para Ted Lasso antes do lançamento da 4ª temporada - com Jason Sudeikis retornando ao mundo do AFC Richmond
Ted Lasso retorna em 2026 como treinador de uma equipe feminina
Após vários meses de especulação, Sudeikis — que interpreta o personagem principal e faz parte da equipe de roteiristas — confirmou em março de 2025 que Ted Lasso retornaria aos serviços de streaming da Apple TV.
Ele anunciou que Lasso — que voltou para os Estados Unidos, seu país natal, no final da terceira temporada — será “treinador de um time feminino”. O ator de Hollywood não revelou mais nada naquele momento, mas as filmagens ocorreram no Kansas e em Londres desde então.
Quantas novas temporadas de Ted Lasso serão produzidas?
Bill Lawrence, que ajudou a dar vida a Ted Lasso ao longo de três temporadas emocionantes e cômicas, admite que não havia planos para trazer a série de volta quando ela chegou a uma “conclusão natural” há três anos.
Lawrence não estará envolvido no retorno em 2026, mas disse ao ScreenRant que os novos episódios são “incríveis”, depois de ter tido um gostinho do que está por vir. Tem sido afirmado regularmente que Ted Lasso seguirá uma direção diferente, com a introdução de vários novos personagens e enredos.
Tendo ajudado a criar o fenômeno global, Lawrence admite que seria “tolice não tentar” construir sobre bases sólidas, com “um grupo de atores, atrizes, roteiristas e talentos” dispostos a assumir papéis populares mais uma vez.
Lawrence também afirmou que a equipe de Ted Lasso foi encarregada pela Apple TV de criar “mais três temporadas de história para contar”. Ele acrescentou: “Sei que Jason tinha uma visão e não quero dar spoilers sobre o que Ted faria a seguir, mas acho que a passagem do tempo compra a história, e acho que as pessoas realmente gostam disso. Não é apenas uma continuação de Ted Lasso. Não é uma continuação de Ted Lasso, caso contrário, Jamie Tartt não estaria no programa Rooster.”
Por que mais membros do elenco original poderiam retornar
Tartt é um dos personagens principais das temporadas 1 a 3 que não retornará inicialmente. Phil Dunster, que interpreta o enigmático atacante, confirmou isso. No entanto, mais três temporadas proporcionariam oportunidades futuras para trazer de volta os membros do elenco original.
A CEO da Warner Bros Television, Channing Dungey, revelou anteriormente que ainda não recebeu nenhuma proposta para as temporadas 5 e 6, mas elas parecem estar em andamento — com os fãs ousando “acreditar” mais uma vez.
O chefe de desenvolvimento da Apple TV, Matt Cherniss, está confiante de que os espectadores vão gostar do que está por vir. Ele disse ao Deadline: “Tenho grandes esperanças para a quarta temporada de Ted Lasso, estamos apenas começando esse caminho. Não sei o que mais pode ser dito sobre Ted Lasso que ainda não tenha sido dito, e estamos muito animados com o seu retorno.”
Quando questionado se a série se reinventará, ele acrescentou: “Não quero dizer nada sobre a direção que a série está tomando, apenas que acho que, se você ama Ted Lasso, vai amar a próxima temporada.”
Data de lançamento da 4ª temporada de Ted Lasso: quando será a estreia?
Não há nenhuma informação oficial sobre quando a 4ª temporada de Ted Lasso será lançada, mas vários relatos sugerem que ela estreará na Apple TV+ em algum momento de agosto de 2026.
