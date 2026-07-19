No clube de Birmingham, Jackson poderia substituir Morgan Rogers, que, segundo relatos coincidentes da mídia, está prestes a ser transferido para o Chelsea.

Segundo informações, o Chelsea pagaria uma taxa de transferência de 137 milhões de euros por Rogers, o que tornaria o jogador de 23 anos, de longe, a venda mais cara da história do Aston Villa, superando Jack Grealish (transferido para o Manchester City em 2021 por 117,5 milhões de euros).

Caso se chegue a um acordo, o Aston Villa teria margem financeira suficiente para resgatar Jackson do seu contrato com o Chelsea, válido até 2033.