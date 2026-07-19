Segundo informações do *Telegraph*, o Aston Villa está considerando a contratação do atacante, que ainda está sob contrato com o Chelsea FC.
Traduzido por
Nova possibilidade de transferência: será que um ex-jogador de destaque do FC Bayern de Munique se tornará o sucessor de uma transferência recorde?
No clube de Birmingham, Jackson poderia substituir Morgan Rogers, que, segundo relatos coincidentes da mídia, está prestes a ser transferido para o Chelsea.
Segundo informações, o Chelsea pagaria uma taxa de transferência de 137 milhões de euros por Rogers, o que tornaria o jogador de 23 anos, de longe, a venda mais cara da história do Aston Villa, superando Jack Grealish (transferido para o Manchester City em 2021 por 117,5 milhões de euros).
Caso se chegue a um acordo, o Aston Villa teria margem financeira suficiente para resgatar Jackson do seu contrato com o Chelsea, válido até 2033.
- Getty
O FC Bayern decidiu não contratar Nicolas Jackson
O senegalês de 25 anos esteve emprestado ao FC Bayern de Munique na última temporada, onde, no entanto, ficou em segundo plano, atrás de Harry Kane. Em 34 partidas em todas as competições, ele marcou onze gols e deu quatro assistências; mesmo assim, o FCB decidiu não contratá-lo definitivamente.
Após o fim da temporada, ele voltou, portanto, para Londres, onde seu futuro, no entanto, está longe de ser certo. Segundo informações, Jackson desempenha um papel secundário nos planos do novo técnico Xabi Alonso — o clube preferiria, ao que parece, vender o atacante por um bom valor e retirá-lo da folha de pagamento.
No Aston Villa, Jackson também encontraria um velho conhecido. Ele já trabalhou com o técnico Unai Emery por uma temporada no Villarreal.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.