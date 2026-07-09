Segundo o Voetbal International, o Feyenoord de Roterdã recusou uma oferta do Nottingham Forest, clube da Premier League, pelo lateral de 20 anos.
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Nova oportunidade para o FC Bayern de Munique? Clube da Premier League parece ter fracassado com oferta por jogador que o FCB pretendia contratar
Segundo essas informações, o Tricky Trees teria oferecido o equivalente a 17,5 milhões de euros pelos serviços de Read. No entanto, isso aparentemente não foi suficiente para o clube 16 vezes campeão da Holanda.
Nas últimas semanas e meses, Read vinha sendo associado a uma transferência para o FC Bayern, onde era considerado um dos candidatos para reforçar a posição de lateral.
Ele próprio alimentou ainda mais os rumores com uma entrevista em maio, na qual deixou em aberto seu futuro no Feyenoord e ressaltou o interesse em mudar de clube. “Não é mais segredo que os clubes estão de olho em mim e que uma transferência pode acontecer no verão. Também não quero esconder isso. Ainda não me decidi, então continuo sob contrato com o Feyenoord. Pode muito bem ter sido meu último jogo em casa, mas não quero afirmar isso prematuramente.”
No entanto, as especulações não se concretizaram desde então. Além disso, o campeão alemão contratou recentemente Nathaniel Brown, um jogador que, além de sua função habitual como lateral-esquerdo, também pode atuar na posição de Read, na lateral-direita de uma zaga de quatro. Não está claro até que ponto o time de Munique ainda teria necessidade de contratar o jogador de 20 anos.
- Getty
O Manchester City também estaria interessado em Givairo Real
Não há dúvida de que Read tem tudo para brilhar nos grandes palcos. Em suas 54 partidas disputadas até agora pelo Feyenoord na Eredivisie, ele somou 16 pontos (cinco gols e onze assistências). Ele também já teve seu primeiro contato com o futebol internacional na Liga dos Campeões e na Liga Europa.
Além do Bayern de Munique, o Manchester City era considerado outro clube interessado. Os “Skyblues” teriam analisado o holandês de perto na reta final da temporada e estariam considerando uma tentativa de contratação, segundo relatos.
Caso o ManCity realmente se empenhe a fundo na contratação de Read, o valor da transação poderia subir ainda mais. Especialmente porque ele ainda tem contrato em Roterdã até 2029. O Liverpool também foi apontado como interessado, mas, no meio do ano, os Reds decidiram não avançar com a contratação.
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