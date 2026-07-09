Segundo essas informações, o Tricky Trees teria oferecido o equivalente a 17,5 milhões de euros pelos serviços de Read. No entanto, isso aparentemente não foi suficiente para o clube 16 vezes campeão da Holanda.

Nas últimas semanas e meses, Read vinha sendo associado a uma transferência para o FC Bayern, onde era considerado um dos candidatos para reforçar a posição de lateral.

Ele próprio alimentou ainda mais os rumores com uma entrevista em maio, na qual deixou em aberto seu futuro no Feyenoord e ressaltou o interesse em mudar de clube. “Não é mais segredo que os clubes estão de olho em mim e que uma transferência pode acontecer no verão. Também não quero esconder isso. Ainda não me decidi, então continuo sob contrato com o Feyenoord. Pode muito bem ter sido meu último jogo em casa, mas não quero afirmar isso prematuramente.”

No entanto, as especulações não se concretizaram desde então. Além disso, o campeão alemão contratou recentemente Nathaniel Brown, um jogador que, além de sua função habitual como lateral-esquerdo, também pode atuar na posição de Read, na lateral-direita de uma zaga de quatro. Não está claro até que ponto o time de Munique ainda teria necessidade de contratar o jogador de 20 anos.