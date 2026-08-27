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Nova estrela do Real Madrid, Marc Cucurella falou sobre sua condição física após uma estreia emocionante no Santiago Bernabéu
Abordando a condição física e o condicionamento físico
Apesar do resultado positivo, seguem as dúvidas sobre a condição física de Cucurella, já que o defensor não foi titular em nenhuma das duas primeiras partidas do Madrid na nova temporada. O espanhol foi sincero sobre seu momento atual e reconheceu que uma pré-temporada prejudicada o deixou correndo atrás em termos de ritmo de jogo. Ele destacou que o processo para voltar ao seu auge físico ainda está em andamento e exige paciência tanto do jogador quanto dos torcedores.
"Passo a passo. Está claro que não tivemos muita pré-temporada, mas, pouco a pouco, estou me sentindo melhor. Estamos fazendo um grande trabalho. A temporada é longa, e o técnico sabe muito bem como administrar a equipe. Esse é um dos seus pontos fortes", explicou em o site oficial do clube.
- (C)Getty Images
Uma estreia dos sonhos no Bernabéu
Cucurella não conseguiu esconder a felicidade por finalmente pisar no gramado sagrado do Santiago Bernabéu como jogador do Madrid. Refletindo sobre a noite, Cucurella descreveu a experiência como um ponto alto de sua carreira profissional, destacando o esforço coletivo do elenco diante de um adversário resistente.
"Uma noite perfeita, não dá para pedir mais. Mostrar o troféu do Mundial de Clubes aos torcedores foi um momento muito especial. Depois, durante a partida, fizemos um grande trabalho. Estávamos diante de uma grande equipe. Eles dificultaram as coisas para nós, mas o time teve uma atuação excelente", afirmou.
Marcos pessoais e presença da família
A partida teve um significado pessoal profundo para Cucurella. O espanhol destacou que ter seus entes queridos nas arquibancadas tornou a vitória ainda mais especial, enquanto busca se firmar como presença regular no time titular pelo restante da temporada 2026-27.
Cucurella detalhou a emoção à flor da pele da noite, afirmando: “Muito especial. Foi muito emocionante. Um dia muito importante, a primeira vez que minha família esteve aqui no estádio para me ver. Estou muito feliz e espero que haja mais noites como esta. Senti-me privilegiado. Nem muitos recebem esse tipo de amor e conseguem exibir um troféu tão importante neste estádio. Estou muito feliz pelo carinho que recebi e vou continuar trabalhando duro porque isso é apenas o começo”, declarou Cucurella.
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O impacto de Mbappe e a profundidade do elenco
A noite também foi marcada pelo brilho de Kylian Mbappe, que marcou um hat-trick sensacional para desmontar a defesa da Sociedad. Cucurella falou com entusiasmo sobre seu novo companheiro de equipe, enfatizando como a presença do francês muda a dinâmica de todos os jogos. O lateral-esquerdo acredita que o faro de gol de Mbappe será um tema recorrente ao longo do ano, dando ao elenco o fator decisivo máximo em partidas apertadas.
"Ele é um jogador decisivo, e é um privilégio tê-lo ao nosso lado. Espero que ele continue marcando mais gols. Este não será o último hat-trick dele na temporada. Com ele em grande fase, o time fica muito mais perigoso, e estou feliz por ele", disse.
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