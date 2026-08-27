Nova estrela do Real Madrid, Marc Cucurella falou sobre sua condição física após uma estreia emocionante no Santiago Bernabéu

Apesar do resultado positivo, seguem as dúvidas sobre a condição física de Cucurella, já que o defensor não foi titular em nenhuma das duas primeiras partidas do Madrid na nova temporada. O espanhol foi sincero sobre seu momento atual e reconheceu que uma pré-temporada prejudicada o deixou correndo atrás em termos de ritmo de jogo. Ele destacou que o processo para voltar ao seu auge físico ainda está em andamento e exige paciência tanto do jogador quanto dos torcedores.

"Passo a passo. Está claro que não tivemos muita pré-temporada, mas, pouco a pouco, estou me sentindo melhor. Estamos fazendo um grande trabalho. A temporada é longa, e o técnico sabe muito bem como administrar a equipe. Esse é um dos seus pontos fortes", explicou em o site oficial do clube.