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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Nova estrela do Real Madrid, Marc Cucurella falou sobre sua condição física após uma estreia emocionante no Santiago Bernabéu

M. Cucurella
Real Madrid
La Liga

Marc Cucurella admitiu que ainda está trabalhando para recuperar a melhor forma física depois de fazer sua tão aguardada estreia em casa pelo Real Madrid. O lateral espanhol viveu uma noite emocionante no Santiago Bernabéu, quando o Real Madrid atropelou a Real Sociedad em uma convincente vitória por 4 a 1.

  • Abordando a condição física e o condicionamento físico

    Apesar do resultado positivo, seguem as dúvidas sobre a condição física de Cucurella, já que o defensor não foi titular em nenhuma das duas primeiras partidas do Madrid na nova temporada. O espanhol foi sincero sobre seu momento atual e reconheceu que uma pré-temporada prejudicada o deixou correndo atrás em termos de ritmo de jogo. Ele destacou que o processo para voltar ao seu auge físico ainda está em andamento e exige paciência tanto do jogador quanto dos torcedores.

    "Passo a passo. Está claro que não tivemos muita pré-temporada, mas, pouco a pouco, estou me sentindo melhor. Estamos fazendo um grande trabalho. A temporada é longa, e o técnico sabe muito bem como administrar a equipe. Esse é um dos seus pontos fortes", explicou em o site oficial do clube.

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  • cucurella(C)Getty Images

    Uma estreia dos sonhos no Bernabéu

    Cucurella não conseguiu esconder a felicidade por finalmente pisar no gramado sagrado do Santiago Bernabéu como jogador do Madrid. Refletindo sobre a noite, Cucurella descreveu a experiência como um ponto alto de sua carreira profissional, destacando o esforço coletivo do elenco diante de um adversário resistente.

    "Uma noite perfeita, não dá para pedir mais. Mostrar o troféu do Mundial de Clubes aos torcedores foi um momento muito especial. Depois, durante a partida, fizemos um grande trabalho. Estávamos diante de uma grande equipe. Eles dificultaram as coisas para nós, mas o time teve uma atuação excelente", afirmou.

  • Marcos pessoais e presença da família

    A partida teve um significado pessoal profundo para Cucurella. O espanhol destacou que ter seus entes queridos nas arquibancadas tornou a vitória ainda mais especial, enquanto busca se firmar como presença regular no time titular pelo restante da temporada 2026-27.

    Cucurella detalhou a emoção à flor da pele da noite, afirmando: “Muito especial. Foi muito emocionante. Um dia muito importante, a primeira vez que minha família esteve aqui no estádio para me ver. Estou muito feliz e espero que haja mais noites como esta. Senti-me privilegiado. Nem muitos recebem esse tipo de amor e conseguem exibir um troféu tão importante neste estádio. Estou muito feliz pelo carinho que recebi e vou continuar trabalhando duro porque isso é apenas o começo”, declarou Cucurella.

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  • MbappeGetty Images

    O impacto de Mbappe e a profundidade do elenco

    A noite também foi marcada pelo brilho de Kylian Mbappe, que marcou um hat-trick sensacional para desmontar a defesa da Sociedad. Cucurella falou com entusiasmo sobre seu novo companheiro de equipe, enfatizando como a presença do francês muda a dinâmica de todos os jogos. O lateral-esquerdo acredita que o faro de gol de Mbappe será um tema recorrente ao longo do ano, dando ao elenco o fator decisivo máximo em partidas apertadas.

    "Ele é um jogador decisivo, e é um privilégio tê-lo ao nosso lado. Espero que ele continue marcando mais gols. Este não será o último hat-trick dele na temporada. Com ele em grande fase, o time fica muito mais perigoso, e estou feliz por ele", disse.

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