Nova era ousada de Jurgen Klopp! Ex-técnico do Liverpool convoca DUAS seleções da Alemanha e lança uma série de estreantes para a Liga das Nações

Klopp claramente está interessado em avaliar a profundidade do talento à sua disposição enquanto a Alemanha se prepara para uma rigorosa agenda da Liga das Nações da Uefa. Ao selecionar 44 jogadores no total, o técnico de 59 anos garante que terá uma visão em primeira mão tanto de estrelas já estabelecidas quanto de promessas emergentes, ao mesmo tempo em que administra as exigências físicas de um calendário congestionado. Cada grupo será responsável por dois jogos, uma estratégia pensada para dar a Klopp uma visão abrangente da profundidade do talento disponível para ele no início de sua passagem no comando da Alemanha.

A logística dessa seleção é única, com apenas um jogador conseguindo fazer a ponte entre as duas listas distintas. O goleiro do Augsburg Finn Dahmen é o único nome presente tanto no grupo de 24 jogadores designado para os dois compromissos de abertura quanto no grupo de 20 atletas escalado para os dois jogos finais.