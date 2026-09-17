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Nova era ousada de Jurgen Klopp! Ex-técnico do Liverpool convoca DUAS seleções da Alemanha e lança uma série de estreantes para a Liga das Nações
A gestão radical do elenco por Klopp
Klopp claramente está interessado em avaliar a profundidade do talento à sua disposição enquanto a Alemanha se prepara para uma rigorosa agenda da Liga das Nações da Uefa. Ao selecionar 44 jogadores no total, o técnico de 59 anos garante que terá uma visão em primeira mão tanto de estrelas já estabelecidas quanto de promessas emergentes, ao mesmo tempo em que administra as exigências físicas de um calendário congestionado. Cada grupo será responsável por dois jogos, uma estratégia pensada para dar a Klopp uma visão abrangente da profundidade do talento disponível para ele no início de sua passagem no comando da Alemanha.
A logística dessa seleção é única, com apenas um jogador conseguindo fazer a ponte entre as duas listas distintas. O goleiro do Augsburg Finn Dahmen é o único nome presente tanto no grupo de 24 jogadores designado para os dois compromissos de abertura quanto no grupo de 20 atletas escalado para os dois jogos finais.
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Caras novas e convocações surpresa
Fiel à sua reputação de lapidar talentos, Klopp abriu as portas para vários jogadores ainda sem convocações deixarem sua marca no cenário internacional. As manchetes são dominadas pela inclusão de Yannick Keidel, do SV Elversberg, cujas atuações nas divisões inferiores claramente chamaram a atenção da nova comissão técnica. Ao lado dele, na categoria de possíveis estreantes, estão Hennes Behrens, do Augsburg, Max Rosenfelder, do Freiburg, e o empolgante talento Bambase Conte, do TSG Hoffenheim.
O elenco para os dois primeiros compromissos contra Holanda e Grécia é uma mistura de estrelas consolidadas e desses nomes emergentes. O defensor Yann Aurel Bisseck, da Inter, e Nathaniel Brown, do Bayern de Munique, estão incluídos em um setor defensivo que também conta com nomes experientes como Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck. No meio-campo, Klopp equilibrou a experiência de Joshua Kimmich e Jamal Musiala com a energia de Kevin Schade, do Brentford, e Anton Stach, do Leeds United.
A segunda onda e a flexibilidade tática
Para a segunda série de jogos, que inclui um confronto em casa contra a Sérvia e uma viagem de volta à Grécia, Klopp rodou quase todo o elenco. Este grupo de 20 jogadores conta com alguns dos maiores nomes do futebol europeu, incluindo Karim Adeyemi, do Barcelona, e Florian Wirtz, do Liverpool. A flexibilidade tática deste grupo é evidente, com Brajan Gruda e Ridle Baku, do RB Leipzig, dando amplitude, enquanto os atacantes Nick Woltemade, da Juventus, e Jonathan Burkardt, do Frankfurt, lideram a linha de frente.
Defensivamente, este segundo grupo se apoia no entrosamento da dupla do Stuttgart, Maximilian Mittelstadt e Finn Jeltsch, ao lado de Malick Thiaw, do Newcastle. O meio-campo segue forte com Aleksandar Pavlovic e o versátil Vitaly Janelt, do Brentford.
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Jogos e o caminho a seguir
A era Klopp vai começar oficialmente com uma das rivalidades mais históricas do futebol internacional. A Alemanha viaja para enfrentar a Holanda em 24 de setembro, em uma partida que servirá como um grande teste para muitas das novas convocadas. Depois da viagem a Amsterdã, o primeiro elenco voltará para casa para enfrentar a Grécia em 27 de setembro. A transição para o segundo elenco acontecerá então antes do confronto de 1º de outubro com a Sérvia, antes de a partida final deste bloco inicial levar a Alemanha de volta à Grécia em 3 de outubro.
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